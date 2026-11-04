Horacio Melgarejo se refirió al tenso cruce con Gonzalo Aguirre tras cambiarlo ante Alianza Lima: “Tendré que hablar con él”

El entrenador de Cienciano se refirió al problema que tuvo en el banquillo con su jugador luego de sustituirlo rápidamente. (Video: L1MAX)

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Horacio Melgarejo se refirió al tenso episodio que protagonizó con Gonzalo Aguirre durante el partido entre Alianza Lima y Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El entrenador del cuadro cusqueño explicó que todavía no conversó con el volante, quien evidenció su molestia luego de ser sustituido, pero aseguró que ambos tendrán la oportunidad de hablar cuando estén más tranquilos.

El incidente ocurrió en Matute, cuando Aguirre fue retirado del campo apenas 16 minutos después de haber ingresado en la segunda mitad. El mediocampista no ocultó su frustración por la decisión del técnico argentino y, al llegar al banquillo, intentó acercarse a él para reclamarle. La situación llamó la atención de los presentes, mientras algunos integrantes del plantel y del comando técnico intervinieron para evitar que el intercambio pasara a mayores.

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Tras el encuentro, Melgarejo fue consultado por lo sucedido en declaraciones a ‘L1 Radio’. El estratega atribuyó la reacción del futbolista al nerviosismo propio de la competencia y señaló que las decisiones de un entrenador deben ser aceptadas por sus dirigidos, aunque reconoció que pueden ser acertadas o equivocadas.

“Al final es el nerviosismo de los jugadores. Cuando los saque, ellos tienen que entender que uno toma decisión, a veces son correctas, a veces no, pero eso queda en la cancha. Es un buen chico Gonzalo, tuvo una reacción como cualquier jugador joven, sangre caliente y ya con más tranquilidad se hablará en la semana”, manifestó.

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Horacio Melgarejo protagonizó un tenso episodio con Gonzalo Aguirre en el Alianza Lima vs Cienciano.

¿Horacio Melgarejo ya habló con Gonzalo Aguirre?

El entrenador de Cienciano, expulsado en los minutos finales del encuentro, precisó que todavía no tuvo la oportunidad de conversar con el mediocampista. Melgarejo consideró que no era el momento adecuado para abordar el tema, debido a que ambos seguían afectados por lo ocurrido y necesitaban primero recuperar la calma tras la derrota en Matute.

“No he podido hablar con él aún, porque creo que no es momento. Estamos todos todavía un poco jodidos, calientes. Gonzalo es un buen chico, ya tendré que hablar con él, pero creo que no es momento. Ahora hay que ducharse, comer y descansar”, agregó.

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De esta manera, Melgarejo dejó abierta la posibilidad de conversar con Aguirre durante la semana para aclarar lo sucedido y resolver cualquier diferencia. Por ahora, el técnico optó por no profundizar en el altercado y destacó que conoce al futbolista, a quien describió como un buen chico.

¿Cómo fue el cambio de Gonzalo Aguirre ante Alianza Lima?

Gonzalo Aguirre había ingresado durante el segundo tiempo para reforzar el mediocampo de Cienciano. Sin embargo, luego del gol de Eryc Castillo, que le dio la ventaja a Alianza Lima, Horacio Melgarejo decidió modificar su planteamiento y retiró al volante cuando apenas llevaba 16 minutos en el terreno de juego.

El jugador tenía pocos minutos en el campo de juego - Crédito: L1MAX.

La sustitución generó una reacción inmediata del jugador, quien regresó al banco visiblemente molesto y llegó a cuestionar la decisión del entrenador argentino. Sus compañeros y miembros del cuerpo técnico intervinieron para contenerlo, mientras las imágenes de la transmisión mostraron al futbolista afectado hasta las lágrimas por lo sucedido.

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El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de un partido que terminó con victoria por 1-0 para Alianza Lima. Ahora, queda pendiente la conversación que Melgarejo anunció que tendrá con Aguirre para dejar atrás el incidente y tratar de terminar bien la temporada con el cuadro imperial.