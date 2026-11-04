Sismate activó alerta en celulares: el mensaje que sorprendió hoy durante el simulacro por sismo seguido de tsunami

El sistema SISMATE activó una alerta sonora en teléfonos móviles durante el simulacro nacional por sismo seguido de tsunami. (COEN-Indeci)

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Numerosos peruanos recibieron este miércoles 4 de noviembre una alerta de emergencia en sus celulares, como parte del Simulacro por Sismo seguido de Tsunami “Elige Prepararte”. A las 10:05 de la mañana, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) activó una notificación sonora que advirtió sobre un impacto inminente de tren de olas y pidió evacuar de inmediato de la zona costera.

El aviso llegó cinco minutos después del inicio oficial de la actividad, previsto para las 10:00 horas. En la pantalla, los usuarios leyeron: “ALARMA ANTE TSUNAMI, IMPACTO INMINENTE DE TREN DE OLAS, ALÉJATE DE INMEDIATO DE LA ZONA COSTERA COMO PLAYAS, PUERTOS Y MALECONES. EVACUA HACIA ZONAS SEGURAS VERTICALES Y SIGUE LAS INDICACIONES DE TUS AUTORIDADES.”

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La comunicación fue emitida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) mediante una plataforma administrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El mecanismo usa tecnología Cell Broadcast, que permite difundir mensajes masivos a los equipos conectados a antenas situadas dentro de un área geográfica determinada.

Una persona en una calle urbana de Perú recibe en su teléfono móvil una alerta de SISMATE sobre un simulacro nacional multipeligro por tsunami, instando a la evacuación inmediata de zonas costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No depende de una lista de números telefónicos y, según sus especificaciones, puede emitir sonido y vibración aunque el dispositivo se encuentre en silencio, en modo vibración o con batería baja.

Las alertas pueden mantener sonidos en bucle y vibraciones durante hasta tres minutos. Esa característica hizo que el mensaje llamara la atención de personas que desarrollaban sus actividades en zonas costeras de Lima, Callao, Ica, Arequipa y otras regiones del litoral. El ejercicio tuvo como destinatarios a los distritos costeros considerados en riesgo ante este tipo de amenaza.

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El simulacro

El simulacro fue dispuesto a través de la Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres N° 001-2025-PCM/SGRD. La jornada se realizó antes del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, que se conmemora cada 5 de noviembre, y contempló la participación obligatoria de las instancias del gobierno nacional, regional y local que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres dispuso el ejercicio preventivo antes del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis.

El objetivo fue poner a prueba la preparación y la respuesta de esas entidades y de los habitantes de las zonas expuestas ante un sismo seguido de tsunami. Días antes de la actividad, Walter González, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres del INDECI, explicó que el 4 de noviembre habría ejercicios en las sedes descentralizadas con todas las instituciones involucradas.

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“Allí se ponen en ejecución los planes de seguridad, se hacen ejercicios de cada plan y participan los líderes para evaluar la capacidad de reacción de las autoridades y de los actores”, señaló González en declaraciones previas al ejercicio.

Sismate no emite avisos antes de los sismos

El SISMATE no fue diseñado para avisar antes de un sismo, pues esos eventos ocurren de forma repentina y no permiten anticipación. Su uso corresponde a fenómenos que evolucionan de manera progresiva o que exigen una advertencia posterior a un movimiento sísmico, como inundaciones, desbordes de ríos, tsunamis y huaicos.

El SISMATE opera ante amenazas progresivas o posteriores al sismo y no funciona como detector previo al movimiento telúrico. (Andina)

Para la alerta sísmica funciona el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), coordinado con el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y basado en bocinas instaladas en instituciones y edificios seleccionados.

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Zarela Cieza, subdirectora de Preparación de INDECI, informó que una siguiente etapa buscará integrar el SASPe con el SISMATE para ampliar la cobertura y llevar mensajes a los celulares de la población.

El 2 de noviembre, la Marina de Guerra del Perú descartó un tsunami tras un sismo de magnitud 5,0 Mw a 73 kilómetros al oeste de Huarmey, Áncash, según su boletín oficial.