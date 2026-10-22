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Pedro Gallese se viste asistidor en Colombia: espectacular pase largo para goleada de Deportivo Cali

El arquero peruano fue protagonista en el triunfo por 3-0 ante Llaneros, con una genial asistencia. Además, mantuvo su valla invicta y atraviesa una destacada temporada con el conjunto colombiano

El arquero peruano se lució con un gran pase de larga distancia para la anotación de Steven Rodríguez. (Video: Win Sports)
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Pedro Gallese volvió a destacar en el fútbol colombiano, aunque esta vez no solo por sus intervenciones bajo los tres palos. El guardameta de la selección peruana se lució con una extraordinaria asistencia en la goleada de Deportivo Cali por 3-0 ante Llaneros, en un encuentro en el que también consiguió mantener su arco en cero.

La jugada se produjo a los 63 minutos, cuando el peruano tomó el balón con las manos desde su propia portería y observó el movimiento de Steven Rodríguez en campo contrario. Con un solo defensor pendiente de la marca, el delantero encontró el espacio para picar al ataque y Gallese no dudó en buscarlo con un envío largo.

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El guardameta nacional interpretó rápidamente la situación y ejecutó un pase de más de 50 metros, con la precisión necesaria para superar la línea defensiva de Llaneros. El envío dejó a Rodríguez en una posición inmejorable para encarar al portero rival, transformando una acción que parecía de rutina en una ocasión clara de gol.

El atacante no desaprovechó la oportunidad. Tras controlar la ventaja obtenida con el pase del guardameta, definió con un sombrero ante la salida del arquero y estableció el 3-0 definitivo a los 63 minutos. La combinación entre la visión de juego de Gallese y la resolución del delantero terminó por sellar una de las acciones más destacadas del encuentro.

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Pedro Gallese tuvo otra actuación destacada con Deportivo Cali.
Pedro Gallese tuvo otra actuación destacada con Deportivo Cali. Crédito: Instagram

Pedro Gallese fue clave en la goleada de Deportivo Cali

La participación del arquero peruano fue uno de los momentos más destacados del encuentro, aunque la victoria también tuvo otros protagonistas. Johan Martínez y Nicolás Benedetti aportaron los goles que encaminaron el triunfo del conjunto dirigido por Rafael Dudamel, mientras que Steven Rodríguez se encargó de cerrar el marcador tras la asistencia de Gallese.

Con este resultado, Deportivo Cali sumó tres puntos importantes y escaló provisionalmente a la cima del campeonato colombiano. El equipo no solo mostró eficacia en ataque, sino que también consiguió mantener su portería en cero, un aspecto en el que el internacional peruano volvió a cumplir un papel importante.

El gran año de Pedro Gallese en Colombia

Más allá de esta asistencia, los números reflejan la regularidad que ha tenido Pedro Gallese durante la temporada 2026 con Deportivo Cali. El arquero peruano acumula 32 partidos disputados, 24 goles recibidos y 14 porterías imbatidas, registros que destacan su aporte en la campaña del equipo colombiano.

Uno de los datos más relevantes es la cantidad de encuentros en los que consiguió terminar sin recibir goles: mantuvo su arco en cero en 14 de sus 32 presentaciones. Esto representa cerca del 44 % de sus partidos disputados, una cifra que evidencia su capacidad para sostener al equipo en diferentes compromisos.

A sus 36 años, Pedro Gallese es uno de los jugadores más experimentados de la selección peruana. - créditos: FPF
A sus 36 años, Pedro Gallese es uno de los jugadores más experimentados de la selección peruana. - créditos: FPF

Además, Gallese registra al menos tres atajadas por partido. Su aporte, por tanto, no se limita a evitar goles, sino que también incluye intervenciones que ayudan a Deportivo Cali a mantenerse competitivo.

La gran actuación ante Llaneros reunió precisamente esas dos facetas del arquero peruano. Por un lado, respondió en su tarea defensiva y conservó la valla invicta; por otro, sorprendió con una asistencia que terminó en una de las anotaciones de la goleada.

Así, Pedro Gallese continúa sumando actuaciones destacadas en Colombia. Sus estadísticas y su influencia en el triunfo ante Llaneros respaldan una temporada en la que se ha convertido en una pieza importante para Deportivo Cali, que ahora disfruta provisionalmente del liderato de la Liga Colombiana.

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