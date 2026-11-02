Expresidente de CONAR aseguró que Gianluca Lapadula debió ser expulsado en Universitario vs Atlético Grau: “Juego brusco grave”

Winston Reátegui habló de una acción fuerte del delantero peruano contra un defensor 'albo'. (Video: Al Límite / L1 MAX)

Guardar

Universitario de Deportes logró un triunfo valioso ante Atlético Grau en Trujillo, por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado favoreció a la ‘U’, que escaló al primer lugar del campeonato cuando quedan tres partidos por disputar.

Sin embargo, la controversia se centró en una falta de Gianluca Lapadula contra Lucas Acevedo, defensor del conjunto piurano. Para Winston Reátegui, expresidente de CONAR, la acción debió terminar con la expulsión del delantero y una revisión en el monitor por parte del árbitro Kevin Ortega. “Tarjeta Roja. Juego Brusco Grave. El VAR debió invitar a Kevin Ortega”, escribió en su cuenta de Twitter.

PUBLICIDAD

Reátegui remarcó que la velocidad de la jugada no impedía una sanción mayor. “Hay varias cosas que hay que evaluar en esta jugada. ¿Es una jugada rápida? Sí, es una jugada bastante rápida. Creo que nos ha sorprendido a todos. Es una jugada en la cual es un juego brusco grave, sinónimo de tarjeta roja. ¿Por qué? El juego brusco grave es cuando se disputa el balón y hay una fuerza desproporcionada al ir al mismo”, afirmó.

De la misma manera, Winston Reátegui reconoció que Gianluca Lapadula tocó el balón, aunque sostuvo que ese factor no anulaba el peligro de la entrada sobre el futbolista de Atlético Grau. “Nadie está diciendo que Lapadula patea el balón, eso no está en discusión”, indicó. Luego añadió que “el jugador tiene el pie en el piso, lo ha podido partir tranquilamente”, al referirse a la posición del defensa argentino al momento del contacto.

PUBLICIDAD

La falta de Gianluca Lapadula contra Lucas Acevedo que, según Winston Reátegui, debió derivar en una tarjeta roja. - captura: L1 MAX

El expresidente de CONAR diferenció la responsabilidad del árbitro de campo y la del equipo encargado de las revisiones de video. “Es una jugada de VAR, no es una jugada de Ortega”, sostuvo.

La incidencia ocurrió con el marcador igualado 1-1, según recordó Reátegui. El analista arbitral aclaró que su evaluación no estaba vinculada con el desenlace del encuentro ni con una lectura sobre el resultado que más tarde consiguió Universitario. Eso sí, dejó en claro que la revisión no implicaba una expulsión automática, sino la posibilidad de que Kevin Ortega analizara nuevamente el contacto.

“Estas son las jugadas en las cuales el VAR ha debido llamarle y decirle ‘mira, te doy las consideraciones’, y que Kevin Ortega en cancha ya pueda establecer”, afirmó.

PUBLICIDAD

El expresidente de CONAR fue más allá y expresó su convicción sobre cuál habría sido el desenlace disciplinario si el juez principal hubiera visto otra vez la acción. “Estoy seguro que Kevin, bajo estas consideraciones, hubiese sacado tarjeta roja por juego brusco grave”, concluyó.

Expresidente de CONAR aseguró que Gianluca Lapadula debió ser expulsado en Universitario vs Atlético Grau.

Declaraciones de Gianluca Lapadula tras el Universitario vs Atlético Grau

Después del triunfo, Gianluca Lapadula celebró la actuación de Universitario y resaltó el valor de los puntos en la definición del Torneo Clausura. “Estoy muy contento por el triunfo. Era muy importante por el equipo, por la tabla, para todos. Yo creo que hicimos un muy buen partido y hay que seguir así”, expresó para L1 MAX.

PUBLICIDAD

El ‘Bambino’ también atribuyó el momento del equipo ‘crema’ a la unidad del vestuario. “¿El compromiso es el éxito de la ‘U’? No hay dudas, el grupo es nuestra fortaleza”, respondió.

El delantero afirmó que afronta el tramo decisivo del torneo con motivación. “Tengo mis objetivos, tenemos nuestros objetivos, y hay que seguir trabajando y enfocados en lo que viene”, señaló.

El delantero controló en el área rival y definió cruzado para poner el 2-1 en Trujillo - Crédito: L1MAX.

El futbolista ítalo-peruano dedicó su gol a su padre y destacó el respaldo de su familia. “Ellas están aquí conmigo y me apoyan en todo, pero hoy (ayer) se lo voy a dedicar a mi papá”, declaró.

PUBLICIDAD

Finalmente, Gianluca Lapadula agradeció el apoyo de los hinchas de Universitario. “Gracias y que sigan así porque la verdad, como ya dije muchas veces, marca la diferencia”, manifestó.