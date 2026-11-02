Ignacio Buse corta su mala racha y vuelve a celebrar: debut triunfal en el Masters 1000 de París 2026

El tenista peruano se impuso 2-0 frente al belga y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París. (Video: Tenis Al Máximo)

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Ignacio Buse volvió a sonreír en el circuito ATP. El tenista peruano tuvo un destacado estreno en el Masters 1000 de París 2026, donde derrotó al belga Zizou Bergs por 6-2 y 6-4 para clasificarse a la segunda ronda del certamen. Además de conseguir su primera victoria en esta competencia, el deportista nacional puso fin a una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas y se cobró revancha de un rival que lo había superado semanas atrás.

El ‘Colorado’ necesitaba una victoria para recuperar confianza después de un periodo complicado, en el que no había conseguido los resultados esperados. Su última celebración se remontaba a la Copa Davis y, desde entonces, había encadenado cuatro caídas. Por eso, el triunfo en la capital francesa representa un impulso importante para afrontar la recta final de la temporada.

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Ignacio Buse venció a Zizou Bergs y avanzó en París

El peruano, ubicado en el puesto 33 del ranking ATP, mostró un tenis sólido para superar a Bergs (40°) en una hora y 20 minutos de juego. Desde el inicio, Buse consiguió imponer condiciones y encontró la manera de incomodar al representante belga, quien no logró sostener el ritmo de su adversario.

En el primer parcial, ‘Nacho’ tomó rápidamente el control del encuentro y se impuso por 6-2. Su buen desempeño continuó en el segundo set, donde mantuvo la concentración para cerrar el partido por 6-4 y asegurar su clasificación a la siguiente instancia. Uno de los aspectos destacados de su presentación fue su servicio: apenas sufrió un quiebre durante todo el compromiso.

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Ignacio Buse cortó racha negativa tras debutar con victoria en el Masters 1000 de París. Crédito: Agencias

El encuentro también tuvo momentos de tensión para Bergs, quien llegó a recibir una penalización de punto después de romper dos raquetas. Buse, por su parte, mantuvo la serenidad y aprovechó su superioridad para completar una victoria que necesitaba tanto por el resultado como por las sensaciones que dejó en la cancha.

El triunfo tuvo un significado especial porque significó una revancha frente al mismo rival que lo había eliminado en el Masters 1000 de Shanghái, hace 23 días. En aquella oportunidad, el belga se impuso por 6-0 y 6-3. Esta vez, el peruano cambió la historia y consiguió su primera victoria ATP sobre pista dura bajo techo (indoor).

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¿Contra quién jugará Ignacio Buse en la segunda ronda?

El siguiente desafío de Buse será de mayor exigencia. En la segunda ronda del Masters 1000 de París tendrá como rival al ruso Daniil Medvedev, cuarto cabeza de serie del torneo y uno de los principales nombres del cuadro.

Este enfrentamiento representará la segunda ocasión en la que el tenista nacional se mida ante un jugador ubicado entre los diez mejores del mundo. La primera fue frente al estadounidense Ben Shelton, durante el US Open 2025. Por ello, el compromiso ante el exnúmero uno del mundo supondrá una nueva oportunidad para medir su nivel frente a una de las principales figuras del circuito.

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Ignacio Buse volvió a sonreír en París tras cobrarse la revancha ante Zizou Bergs. Crédito: Agencias

Además, el triunfo ante Bergs le permitió alcanzar su tercera victoria en torneos Masters 1000. Anteriormente, había superado al francés Adrian Mannarino en Madrid y al italiano Lorenzo Sonego en Roma.

La clasificación también le asegura puntos importantes para el ranking ATP. Buse suma 25 puntos netos para su clasificación, de acuerdo con el desglose de puntuación del torneo, y se mantiene provisionalmente en el puesto 33.

Así, Ignacio Buse dejó atrás una etapa complicada y encontró en París el resultado que necesitaba para recuperar sensaciones. Ahora tendrá una prueba de alto nivel ante Medvedev, en un duelo que le permitirá buscar un nuevo paso en uno de los torneos más importantes del calendario.

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