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Perú y Estados Unidos fortalecen la cooperación en energía nuclear civil: acuerdo contempla reactores pequeños y capacitación especializad

El entendimiento incluye cooperación científica, asistencia técnica y capacitación. También abre la posibilidad de analizar reactores avanzados y aplicaciones nucleares en sectores productivos

Perú y Estados Unidos establecieron un nuevo marco de cooperación para impulsar proyectos vinculados al uso pacífico de la energía nuclear. Difusión
Perú y Estados Unidos establecieron un nuevo marco de cooperación para impulsar proyectos vinculados al uso pacífico de la energía nuclear. Difusión
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Perú y Estados Unidos establecieron un nuevo marco de cooperación para desarrollar proyectos vinculados al uso pacífico de la energía nuclear. El entendimiento contempla asistencia técnica, capacitación y acceso a conocimientos especializados para evaluar la incorporación de nuevas tecnologías en el sector energético peruano.

El acuerdo también abre la posibilidad de ampliar el uso de la tecnología nuclear en actividades que van más allá de la generación eléctrica. Entre los campos contemplados figuran la medicina, la agricultura, la minería, la nutrición y la investigación científica.

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La iniciativa se vincula con los planes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para diversificar las fuentes de abastecimiento energético del país. Uno de los objetivos planteados por el sector es incorporar la energía nuclear en la matriz nacional hacia 2040, de acuerdo con los lineamientos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La firma del documento se produjo en el marco de una agenda bilateral que también comprende asuntos de seguridad y cooperación tecnológica. En una publicación oficial, la representación diplomática estadounidense informó sobre una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson Machado, en la que se abordaron la energía nuclear civil, la lucha contra organizaciones terroristas y la ciberseguridad frente a las tecnologías emergentes.

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Reactores modulares pequeños forman parte de la cooperación bilateral

Uno de los principales alcances del Memorando de Entendimiento es la posibilidad de evaluar reactores modulares pequeños y reactores avanzados para su eventual aplicación en Perú.

Estas tecnologías forman parte de las alternativas que el país contempla para ampliar sus fuentes de generación energética. El acuerdo permitirá fortalecer la cooperación estadounidense en el desarrollo futuro del programa nuclear civil peruano, así como examinar los desafíos comerciales y regulatorios asociados con su implementación.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, destacó la necesidad de incorporar nuevas tecnologías para diversificar la matriz energética. Durante la suscripción del documento, señaló: “Nuestro país avanza en la evaluación de nuevas oportunidades para el aprovechamiento pacífico de la energía nuclear, e impulsamos una hoja de ruta para la incorporación de la energía nuclear en la matriz energética nacional hacia 2040, en consonancia con los lineamientos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”.

Shinno también se refirió a las posibilidades de los reactores modulares pequeños para atender las necesidades de determinadas zonas del territorio nacional.

“Los reactores modulares pequeños representan una alternativa prometedora para fortalecer la seguridad energética y ofrecer soluciones sostenibles a regiones aisladas del territorio nacional, contribuyendo así al cierre de brechas y al desarrollo económico y social del país”, puntualizó el titular del MINEM.

Estados Unidos brindará asistencia técnica y capacitación al Perú

El acuerdo contempla evaluar reactores modulares pequeños y reactores avanzados como alternativas para diversificar las fuentes de generación eléctrica del país. Difusión
El acuerdo contempla evaluar reactores modulares pequeños y reactores avanzados como alternativas para diversificar las fuentes de generación eléctrica del país. Difusión

El entendimiento contempla el respaldo de Estados Unidos mediante transferencia de conocimientos, formación especializada y acompañamiento técnico durante las etapas de desarrollo del programa nuclear civil peruano.

El subsecretario del Departamento de Estado estadounidense para el Control de Armas y Seguridad Internacional, Thomas DiNanno, participó en la suscripción del documento junto con el ministro Guillermo Shinno.

Durante la actividad, el representante estadounidense destacó que el acuerdo permitirá al Perú acceder a décadas de experiencia y conocimientos acumulados por Estados Unidos en el ámbito nuclear.

La cooperación también comprende el análisis de las condiciones necesarias para incorporar nuevas tecnologías, con especial atención a los aspectos comerciales y a las disposiciones regulatorias que deberán considerarse antes de su eventual aplicación.

Acuerdo contempla medicina nuclear, agricultura y gestión de residuos radiactivos

El Perú plantea incorporar energía nuclear a su matriz energética hacia 2040, de acuerdo con una hoja de ruta del Ministerio de Energía y Minas y los lineamientos del OIEA. Difusión
El Perú plantea incorporar energía nuclear a su matriz energética hacia 2040, de acuerdo con una hoja de ruta del Ministerio de Energía y Minas y los lineamientos del OIEA. Difusión

El alcance del memorando no se limita al aprovechamiento de la energía nuclear para producir electricidad. El documento incluye distintas aplicaciones científicas, industriales y productivas que podrían formar parte de futuros proyectos de cooperación entre ambos países.

Entre los campos contemplados figuran la medicina nuclear, la nutrición, la agricultura y la minería. También se considera el impulso de actividades de investigación y desarrollo relacionadas con estas tecnologías.

Otro componente corresponde a la seguridad del combustible gastado y la gestión de residuos radiactivos, dos aspectos que forman parte de las condiciones técnicas y regulatorias vinculadas al desarrollo de programas nucleares.

La cooperación permitirá abordar estos asuntos mediante el intercambio de conocimientos y el acompañamiento especializado de Estados Unidos, de acuerdo con los alcances establecidos en el Memorando de Entendimiento.

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