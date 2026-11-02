Perú

Nuevo protocolo laboral ante El Niño en Perú dispone pausas programadas y teletrabajo si lluvias afectan las vías

La Resolución Ministerial N.° 341-2026-TR establece pautas para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales derivados de eventos climáticos en establecimientos laborales privados de todo el país

trabajadores CAS revisando documento
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo oficializó el protocolo de seguridad y salud laboral ante el Fenómeno El Niño para el sector privado. (Andina)
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó el Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el Fenómeno El Niño, un documento de alcance nacional que orienta a los empleadores en la prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a los riesgos climáticos que pueden afectar a los centros laborales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 341-2026-TR, firmada el 30 de octubre. El protocolo se aplica a empresas, centros de trabajo y demás espacios donde se realice una prestación laboral, sin importar el sector económico, siempre que el personal esté sujeto al régimen laboral de la actividad privada.

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que el documento busca establecer que las empresas garanticen “dentro del marco de lo posible, condiciones adecuadas para sus trabajadores”.

Monitor de computadora con un mapa meteorológico en tonos rojos y verdes de Perú y Sudamérica, junto al hombro desenfocado de una persona
Un mapa meteorológico de la plataforma Windy proyecta las temperaturas de Perú y regiones limítrofes durante el seguimiento del fenómeno El Niño. (Presidencia de la República)

Calor, inundaciones y lluvias

El documento plantea medidas ante peligros vinculados con lluvias intensas, inundaciones, huaicos y altas temperaturas, cuya incidencia puede variar según la ubicación del centro de trabajo, la actividad económica y la exposición del personal.

Su finalidad es reducir la probabilidad de accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y otros daños a la salud asociados al fenómeno El Niño. También busca facilitar la continuidad de las actividades productivas y de servicios bajo condiciones controladas.

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Las orientaciones incluyen la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la aplicación de controles dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El protocolo contempla lineamientos para enfrentar el estrés térmico por calor, la radiación ultravioleta, las sustancias químicas, los agentes biológicos, las aguas residuales y lodos, el riesgo eléctrico, el ahogamiento, las estructuras inestables, la maquinaria, los residuos punzocortantes, la fatiga y los riesgos psicosociales.

Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

En el caso de las altas temperaturas, el texto considera medidas como hidratación, zonas de sombra, pausas y ciclos de trabajo y descanso. Además, plantea la vigilancia de síntomas relacionados con la exposición al calor.

Ante inundaciones y lluvias, las empresas deberán considerar riesgos eléctricos, el contacto con aguas residuales, lodo, residuos peligrosos y posibles focos de contaminación. El protocolo también prevé la revisión de rutas de evacuación, la preparación de equipos de emergencia y la capacitación del personal.

Planes de emergencia

La fase de preparación establece que los empleadores deben actualizar sus planes de respuesta ante emergencias frente a riesgos como inundaciones, huaicos y estrés térmico. También contempla la conformación de brigadas y la capacitación en primeros auxilios, evacuación y rescate bajo condiciones climáticas adversas.

Tres personas están sentadas frente a una mesa de madera con papeles, un ordenador portátil, libretas y bolígrafos dentro de una oficina.
Trabajadores y un empleador revisan documentos en una oficina para coordinar la aplicación de jornadas no laborables compensables en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los equipos que pueden requerirse figuran protectores solares con factor de protección 50 o superior, implementos impermeables, botiquines y agua potable, de acuerdo con los riesgos identificados en cada centro laboral.

Durante una emergencia, el protocolo dispone activar alarmas y mecanismos de evacuación hacia zonas seguras previamente definidas. Asimismo, indica que se debe paralizar las actividades cuando exista un peligro inminente para la vida o la salud de los trabajadores, hasta que el riesgo sea controlado.

Sheput señaló que las empresas ubicadas en zonas declaradas en emergencia deben reforzar sus protocolos frente a eventuales olas de calor, inundaciones, huaicos o lluvias intensas. “Ante la posibilidad de altas temperaturas, inundaciones, huaicos o lluvias intensas, las empresas ubicadas en las zonas declaradas en emergencia tienen que empezar a trabajar activamente en mejorar sus protocolos de seguridad y salud en el trabajo”, afirmó.

La presidenta Keiko Fujimori detalla las acciones del gobierno para afrontar la emergencia por lluvias en el norte del país, enfatizando la entrega de ayuda humanitaria y la rehabilitación de infraestructuras afectadas | Canal N

Verificaciones de seguridad

Después de una emergencia, los empleadores deberán evaluar las condiciones de infraestructura, electricidad y saneamiento antes del reingreso del personal. El documento plantea verificar que no existan cables expuestos, estructuras debilitadas, aguas estancadas u otros peligros.

También considera autorizar el teletrabajo en puestos viables cuando los accesos hayan quedado afectados, además de establecer un retorno progresivo cuando resulte necesario.

La elaboración del protocolo incluyó un diálogo tripartito en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. En ese espacio, representantes de trabajadores, empleadores y el Gobierno conformaron una comisión sobre el impacto laboral del fenómeno El Niño, que acordó 13 recomendaciones, entre ellas la formulación de lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.

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