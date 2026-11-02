Perú

Senadores y diputados inician hoy la semana de representación de noviembre

La jornada se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre y permitirá a los miembros de ambas cámaras trasladarse a los territorios por los que fueron elegidos para ejercer funciones parlamentarias

Vista panorámica del hemiciclo del Congreso de Perú con legisladores sentados en sus escaños y una bandera nacional al fondo
El pleno del Congreso de la República del Perú debate durante la sesión en la que se rechazó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo sobre seguridad y el fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)
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A partir de hoy, lunes 2 de noviembre, tanto senadores y diputados del Congreso de la República iniciarán la semana de representación correspondiente al mes de noviembre. Hasta el viernes 6, cada uno se trasladarán a sus regiones de origen para cumplir su labor parlamentaria al recoger las necesidades de los ciudadanos .

Durante los cinco días, los congresistas podrán atender denuncias sustentadas y documentadas, fiscalizar a las autoridades y mediar entre la ciudadanía y los organismos del Poder Ejecutivo. También deberán informar sobre su actuación parlamentaria, según lo que se indica en el reglamento actual del Congreso.

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El inicio de esta jornada fue acordado el pasado 14 de septiembre por el Consejo Directivo del Congreso, según comunicó el oficial mayor Giovanni Forno a los sesenta senadores y 130 diputados que integran ambas cámaras.

La última semana de representación de la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2026-2027 se realizará del 14 al 18 de diciembre.

El Congreso de la República del Perú anuncia el ahorro de más de 300 millones de soles de su presupuesto, fondos que serán transferidos al Poder Ejecutivo para atender urgencias como la seguridad, el fenómeno El Niño y la prevención de incendios. Se destaca el trabajo conjunto y la priorización del bienestar ciudadano.

Congreso anunció recorte de gastos

El Congreso de la República anunció este martes la devolución de 270 millones de soles al Poder Ejecutivo, en el marco de un plan de austeridad que, según sus propios cálculos, permitió un ahorro total de 303 millones de soles durante los primeros 90 días de la nueva gestión legislativa. El anuncio lo realizaron de manera conjunta el presidente del Senado, Miguel Torres, y el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, en conferencia de prensa a finales de octubre.

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Torres explicó que las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados decidieron, desde el inicio de su gestión, ordenar las finanzas internas del Legislativo. “Hemos venido eliminando alquileres, racionalizando gastos y administrando cada sol como lo que es, un sol de los peruanos”, afirmó el presidente del Senado.

Y agregó: “El dinero público no es del Congreso, ni del Gobierno, ni de ninguna autoridad, es de quien madruga para abrir su puesto en el mercado, de quien espera su sueldo a fin de mes, de cada peruano que paga sus impuestos”.

El resultado de ese proceso, detalló el fujimorista, fue un ahorro conjunto de 303 millones de soles. “De ese monto, 33,6 millones ya fueron transferidos con anterioridad para atender la emergencia derivada del fenómeno de El Niño. La transferencia anunciada este martes, de 270 millones de soles, corresponde al remanente del ahorro acumulado por ambas cámaras”, dijo.

Congreso - Cámara de Diputados CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ
Congreso - Cámara de Diputados CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ

¿Cuánto gana un diputado o senador?

En el nuevo Congreso bicameral (2026-2031), tanto senadores como diputados perciben la misma estructura de ingresos, sin distinción jerárquica en el monto:

Remuneración mensual regular

  • Sueldo base: 15.600 soles
  • Asignación por función congresal (transporte, alimentación, hospedaje): 12.500 soles
  • Bono por semana de representación: 4.000 soles
  • Total mensual aproximado: 32.000 soles brutos

Beneficios adicionales

  • Gasto de instalación: 15.600 soles, pago único al inicio del período (julio 2026)
  • Dos gratificaciones anuales (julio y diciembre) equivalentes a un sueldo completo de 15.600 soles cada una

El gasto total del Parlamento en remuneraciones directas ronda los 6,1 millones de soles mensuales y supera los 73 millones de soles al año, solo considerando los 190 congresistas, sin incluir personal de confianza, asesores ni gastos operativos de cada despacho.

Cada despacho congresal, tanto de senadores como de diputados, cuenta con un equipo de 7 personas de confianza.

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