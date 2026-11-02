Luciana Fuster agradece el respaldo por ser directora del Miss Grand Perú, tras comunicado de Jessica Newton

Luciana Fuster asume la dirección del certamen Miss Grand Perú con el respaldo público de la empresaria Jessica Newton.

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La etapa de Luciana Fuster al frente de Miss Grand Perú ya comenzó. Tras conocerse su designación como directora nacional de la franquicia, la modelo agradeció las muestras de respaldo que recibió en redes sociales y aseguró que asume la responsabilidad con disciplina y respeto por el país.

La ganadora del Miss Grand International 2023 compartió un mensaje mediante sus historias de Instagram. Allí se refirió a los saludos y comentarios que le enviaron sus seguidores desde que se anunció que estará a cargo de la organización del certamen en Perú.

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“Quiero agradecerles por la cantidad de mensajes y comentarios que me han estado dejando durante todos estos días, por la vibra y la energía tan bonita al asumir este nuevo cargo como directora nacional de Miss Grand Perú”, manifestó Fuster.

Melissa Paredes felicita a Luciana Fuster y sorprende con comentario sobre Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand”. Captura: Estás en Todas.

La conductora y modelo explicó que esta función representa un cambio en su trayectoria dentro de los concursos de belleza. Luego de representar al país en el certamen internacional, ahora tendrá entre sus labores la selección y preparación de las próximas candidatas peruanas.

“Es un reto que estoy asumiendo con toda la responsabilidad, con la disciplina que saben que me caracteriza, con todo el amor que tengo y, sobre todo, con muchísimo respeto por el país”, señaló la nueva directora de Miss Grand Perú.

Fuster también reveló que, desde el anuncio de su nombramiento, recibió múltiples mensajes de personas interesadas en participar en la nueva estructura de la franquicia. La convocatoria apunta a la designación de responsables en distintas regiones del país.

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“Nos han estado escribiendo durante todos estos días. Me tiene demasiado contenta, así que les voy a dejar un código QR para todos los que están interesados”, comentó.

“Se le viene la competencia a la Newton”: Magaly Medina analiza el nuevo papel de Luciana Fuster. Captura: Magaly TV La Firme.

Con esta convocatoria, Luciana Fuster da uno de los primeros pasos de su gestión. La organización deberá definir a la próxima representante peruana que competirá en el Miss Grand International, además de coordinar las actividades previas al certamen nacional.

Jessica Newton explicó que aguardó el anuncio oficial para hablar de su salida

El nombramiento de Fuster generó expectativa porque la franquicia estuvo bajo la dirección de Jessica Newton durante 11 años. Días después de que se confirmara el cambio, la empresaria publicó un comunicado en Instagram para explicar cómo se produjo su salida.

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Newton contó que la organización internacional le consultó, durante la última edición del concurso, qué franquicias continuaría representando en Perú. De acuerdo con su versión, comunicó su decisión entonces y esperó a que se confirmara públicamente el nombre de la nueva directora.

“Si no me pronuncié antes, fue para dar a la organización el tiempo necesario para nombrar a una nueva dirección. Publicado el anuncio, le envié a Luciana un audio para felicitarla”, escribió.

La empresaria sostuvo que quiso evitar pronunciarse antes de que el certamen difundiera la designación. Su mensaje también confirmó que tuvo un contacto directo con Fuster tras el anuncio oficial de la organización.

Tras dejar Miss Grand Perú, Jessica Newton reveló que se comunicó con Luciana Fuster para saludarla por su nuevo cargo

Por su parte, la exreina de belleza no se refirió a la salida de Newton ni a los detalles de la transición. En su publicación, concentró el mensaje en el agradecimiento a quienes la felicitaron y en las primeras medidas de su administración.

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Jessica Newton recordó además los resultados que alcanzó Perú durante su periodo al frente de la franquicia. Mencionó las dos coronas doradas obtenidas por representantes nacionales y las clasificaciones logradas en varias ediciones del concurso.

“Los 11 años que estuve al frente de Miss Grand Perú, las dos coronas doradas, el reconocimiento como directora y las numerosas clasificaciones de nuestro país en el certamen los guardo con muchísimo cariño”, expresó.

La empresaria agradeció a las reinas que representaron al país y a la organización internacional por la experiencia acumulada. Mientras tanto, Fuster continúa con la recepción de postulaciones para las direcciones regionales, una instancia que formará parte de la preparación rumbo a la próxima edición de Miss Grand Perú.

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