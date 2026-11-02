Perú

Mondonguito mejora su salud, pero su hija revela que continuará con respirador artificial: “Está débil”

El cómico sigue internado, pero viene respondiendo favorablemente a su tratamiento. Sin embargo, su hija detalla que deberá tener más cuidados y no volverá a trabajar

Composición de dos fotografías de un hombre con camisa estampada, que usa un sombrero de colores en una toma y una gorra marrón en la otra
El cómico peruano Mondonguito continúa con respirador artificial luego de registrar mejorías en su estado de salud.
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Mondonguito permanece internado y deberá continuar con asistencia respiratoria tras recibir el alta, aunque su familia confirmó una leve mejoría luego de que los médicos lograran controlar la infección que agravó su estado de salud.

El humorista, cuyo nombre real es José Lorenzo Zubiate Zegarra, enfrenta ahora las consecuencias de la fibrosis pulmonar, una condición que limita su capacidad respiratoria y que condicionará los cuidados que necesitará fuera del hospital.

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Su hija, Patricia Zubiate, contó que la evolución de su padre ofrece alivio después de semanas de preocupación. La infección, que había comprometido su cuadro clínico, respondió al tratamiento, pero todavía no hay una fecha definida para su salida.

“La fuerte infección que mi papá tenía ha sido controlada gracias a Dios y hay una pequeña recuperación en su salud”, afirmó Patricia en declaraciones recogidas por Trome.

Captura de pantalla de un programa televisivo con una mujer que habla frente a un micrófono, recuadros secundarios y texto informativo inferior
La hija del cómico Mondonguito declara para el programa América Hoy sobre la condición médica de su padre desde el distrito de San Martín de Porres.

La mejora, de todos modos, no implica que haya superado el cuadro por completo. La familia aguarda una nueva evaluación médica para conocer cómo evoluciona en los próximos días y determinar cuáles serán los pasos posteriores.

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Patricia explicó que su padre sigue conectado a un equipo de soporte debido a la debilidad que arrastra y al daño pulmonar que dejó la fibrosis. “Sin embargo, él se mantiene con el respirador porque está débil y la fibrosis ha afectado sus pulmones”, señaló.

El popular artista ambulante se hizo conocido por sus presentaciones en espacios públicos, donde construyó una relación directa con los espectadores. Esa rutina quedará suspendida por tiempo indefinido, ya que su estado requerirá un cambio en sus actividades cotidianas.

Dos fotografías de un hombre adulto: a la izquierda con gorra al aire libre y a la derecha recostado con un tubo respiratorio en el rostro
Lorenzo Zubiate permanece internado en el hospital Cayetano Heredia tras sufrir una descompensación de salud.

Los médicos prevén que Mondonguito seguirá con respirador al dejar el hospital

La familia recibió una advertencia de los especialistas: Mondonguito necesitará asistencia respiratoria incluso después de abandonar el centro médico. Antes de ello, los médicos observarán la respuesta de su organismo durante las siguientes semanas.

“El médico nos ha dicho que debemos de esperar un par de semanas más para ver cómo avanza, pero ya me dijo que al salir tendrá que estar con respirador sí o sí”, reveló Patricia, según publicó Trome.

El uso del dispositivo formará parte de una etapa de cuidados permanentes para el cómico. Por esa razón, sus familiares priorizan que continúe estable antes de considerar cualquier otra actividad fuera de casa.

La condición de salud también supone el fin, al menos por ahora, de las jornadas laborales que realizaba en parques y plazas. Patricia sostuvo que su padre no podrá volver a trabajar bajo las mismas condiciones debido a las exigencias físicas que implicaban sus espectáculos.

“Ya no podrá regresar a trabajar como lo estaba haciendo, su salud es primero y se encuentra muy afectada”, expresó la hija del artista.

Mondonguito agradeció entre lágrimas la donación de S/1.000 que recibió de Eddy Morales mientras permanece internado en el Hospital Cayetano Heredia
Mondonguito agradeció entre lágrimas la donación de S/1.000 que recibió de Eddy Morales mientras permanece internado en el Hospital Cayetano Heredia

Ante los gastos médicos y las necesidades que podrían surgir durante la recuperación, amigos y colegas de Mondonguito impulsan una iniciativa para recaudar fondos. La familia valora ese respaldo, que permitirá afrontar parte de los costos derivados de su atención y de los cuidados posteriores.

“Ahora está también agradecido porque sus amigos artistas se han unido para realizar una actividad pro fondos que nos ayudará a solventar todos los gastos que tenemos y se nos presentarán”, manifestó Patricia.

La campaña solidaria incluirá una actividad denominada La Pollada Teletón, en la que participarán figuras del espectáculo y del humor peruano. El evento busca aportar recursos para el tratamiento del cómico mientras continúa su proceso de recuperación y adaptación a la asistencia respiratoria que requerirá tras su alta.

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