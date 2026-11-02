Magaly Medina revela que Rodrigo González le prohibió hablar de farándula cuando ambos estaban en Latina

En una emisión de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina responde preguntas en el segmento Magaly Medina en el banquillo. Durante el diálogo en el set con los panelistas invitados, Medina aborda pasajes de su trayectoria televisiva y relata circunstancias acontecidas durante su programa La purita verdad en Latina Televisión, haciendo referencia a los límites impuestos sobre la cobertura de temas de espectáculos vinculados a Rodrigo González.

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Magaly Medina reveló que Rodrigo González le prohibió abordar contenidos de farándula cuando ambos trabajaban en Latina, una decisión que, según relató, llegó luego de que el segmento elevara la audiencia de La Purita Verdad.

La conductora hizo la revelación durante la emisión especial de Magaly TV, la firme del viernes 30 de octubre, dedicada a sus 29 años de trayectoria en televisión. Ric La Torre y Mónica Cabrejos fueron los invitados que la entrevistaron sobre los vínculos personales y profesionales que perdió a lo largo de su carrera.

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Medina sostuvo que el paso del tiempo la llevó a tomar distancia de personas a las que consideraba amigas. “Quien se va es porque realmente no era tu amigo”, afirmó al señalar que quienes estuvieron cerca de ella debían comprender que su trabajo y su personaje público podían generar críticas o competencia.

Magaly Medina dialoga con dos panelistas en el estudio de su programa sobre su trayectoria televisiva y su relación profesional con Rodrigo González.

En ese contexto, la periodista recordó su paso por Latina y el momento en que decidió incluir un bloque de espectáculos en La Purita Verdad, espacio que conducía en las mañanas. Según contó, la decisión respondió al interés del público y tuvo un efecto inmediato en los índices de audiencia.

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“Tenía dos, tres puntos; comenzó en cinco puntos, seis puntos”, relató sobre el crecimiento que tuvo el programa tras sumar noticias de la farándula.

La gerente del canal le comunicó que no podía continuar con el segmento

La conductora señaló que, después del aumento de sintonía, recibió una llamada de la gerente del canal. “Me dice: ‘No, Rodrigo González dice que tú no puedes hacer farándula’”, recordó Magaly Medina.

La presentadora dijo que cuestionó la disposición porque se trataba de una franja distinta y de un contenido que había impulsado el desempeño de su espacio. Sin embargo, aseguró que la respuesta fue tajante: “No puedes, no puedes. Prohibido, no puedes”.

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Magaly Medina y Rodrigo González aparecen en emisiones de televisión tras las declaraciones de la presentadora sobre su etapa de trabajo conjunta en el canal Latina.

Consultada sobre si aquel episodio dio inicio a la enemistad entre ambos, Medina evitó definirlo de esa forma. Explicó que González ya trabajaba antes que ella en Latina y que, a su juicio, tenía mayor influencia ante la gerencia de producción.

“No sé si enemistad, porque que me lo prohíbas, ¿yo qué voy a hacer? Es tu territorio”, expresó. La periodista añadió que acató la orden porque no tenía margen para sostener el segmento: “Yo era una rueda más del coche. Entonces decidí que la orden es una orden, no podía hacerlo”.

El conductor de 'Amor y Fuego' retó a Magaly Medina a entrevistar a su hermano Carlos si considera que el contenido tiene relevancia.

La edición aniversario también incluyó reflexiones de Medina sobre su permanencia en televisión, sus procesos judiciales y su vínculo con ATV. En el programa, la conductora señaló que reconoce a González como uno de sus ahijados televisivos, pese a las distancias que marcaron su relación profesional.

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