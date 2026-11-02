Keiko Fujimori alerta por lluvias en el norte del Perú y advierte: “Vamos a enfrentar una condición de Fenómeno El Niño ‘extraordinario’”

La presidenta Keiko Fujimori detalla las acciones del gobierno para afrontar la emergencia por lluvias en el norte del país, enfatizando la entrega de ayuda humanitaria y la rehabilitación de infraestructuras afectadas | Canal N

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La presidenta Keiko Fujimori encabezó este lunes una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en el distrito limeño de Chorrillos, para recibir reportes sobre la emergencia generada por las fuertes lluvias asociadas al fenómeno El Niño en el norte del país. “Como Gobierno y todas las autoridades estaremos en plena movilización y, por supuesto, también los ciudadanos”, afirmó la mandataria al término del encuentro.

La jefa de Estado estuvo acompañada del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional encargada de coordinar las acciones frente al fenómeno El Niño; la jefa encargada del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Grinia Ávalos Roldán; el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), general Luis Vásquez Guerrero; y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, participó de la reunión vía Zoom desde la región Tumbes.

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Keiko Fujimori interviene con un micrófono junto a funcionarios durante un informe sobre el fenómeno de El Niño en una sala institucional. (Presidencia de la República)

El segundo pulso de lluvias

Fujimori informó que el país atravesó el segundo evento de precipitaciones intensas en la región Tumbes. “Ayer hemos tenido, y así se denomina científicamente, el segundo pulso de lluvias, el segundo evento de precipitaciones fuertes en Tumbes”, dijo. Según el Senamhi, Tumbes y Piura registraron en las últimas horas valores de precipitación que la propia agencia meteorológica calificó de “inéditos”: más de 100 milímetros en ambas regiones.

La jefa encargada del Senamhi, Grinia Ávalos Roldán, precisó el alcance de esa cifra: “En un metro cuadrado de espacio han precipitado más de 100 litros de agua”. Ávalos Roldán advirtió que se trata de un evento extraordinario. “De los tres que hemos tenido en el histórico, este es el más intenso, el más fuerte, y vamos a entrar al periodo de máximas lluvias justamente en una condición de Niño extraordinaria”, señaló.

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La funcionaria indicó que para los próximos días, hasta el 4 o 5 de noviembre, habrá un receso en las precipitaciones. Sin embargo, advirtió que entre el 5 y el 7 de noviembre comenzará un nuevo pulso de lluvias en Tumbes y Piura. La presidenta Fujimori también alertó que el 7 y 8 de noviembre se esperan precipitaciones muy fuertes en ambas regiones.

Junto a la amenaza hídrica, la mandataria advirtió sobre un riesgo adicional: los golpes de calor. Por ello, pidió a la ciudadanía —en especial a niños y adultos mayores— mantenerse hidratada. “Los ciudadanos todos deben estar advertidos, informados y también colaborar en este esfuerzo”, afirmó.

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Especialistas analizan mapas meteorológicos del Senamhi en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional durante el seguimiento del fenómeno El Niño en Perú. (Presidencia de la República)

Daños en Tumbes y Ucayali

El ministro Vinelli informó que las lluvias en Tumbes afectaron a aproximadamente 700 personas y dejaron 150 viviendas inundadas en Zarumilla. Además, precisó que en la región Ucayali un deslizamiento afectó cerca de 100 metros de la carretera Belaúnde Terry, en la provincia de Padre Abad.

Vinelli detalló que el río Tumbes superó los 1.000 metros cúbicos por segundo en la estación de El Tigre durante la madrugada del domingo, aunque al momento de la reunión el caudal había descendido a unos 800 metros cúbicos por segundo. El río Zarumilla, en la frontera con Ecuador, registraba alrededor de 300 metros cúbicos por segundo. “Estas lluvias en la región de Tumbes han superado los 100 milímetros en la madrugada de ayer”, precisó el ministro, quien confirmó que el Ejército del Perú y el Indeci trabajan en el traslado de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

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Las aguas incrementadas por las precipitaciones afectaron viviendas próximas al cauce y dificultaron el tránsito en Zarumilla, donde las autoridades locales ya habían realizado trabajos de descolmatación en la zona. (Asismet)

Tres brigadas del Ejército trabajaron toda la noche en Tumbes

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó desde Tumbes que tres brigadas de la Compañía de Intervención Rápida de Desastres número cuatro del Fuerte Coloma operaron durante toda la noche en los tres puntos más críticos de la ciudad: la zona de la carretera Panamericana a la altura del supermercado Plaza Vea, la intersección de la calle Arica y el sector conocido como El Beso. “En esos tres puntos se desplegaron motobombas y la situación se pudo controlar. Hoy la ciudad ha amanecido plenamente operativa. Si bien hay aniegos menores e insuficientes, inclusive para desplegar una motobomba de dos pulgadas”, afirmó Belaunde.

El único punto donde se produjo una inundación fue el asentamiento humano Puerto Perú, donde el Ministerio de Vivienda y el Indeci desplegaron motobombas para desaguar el sector.

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Un mapa meteorológico de la plataforma Windy proyecta las temperaturas de Perú y regiones limítrofes durante el seguimiento del fenómeno El Niño. (Presidencia de la República)

Belaunde también informó que, ante la posibilidad de que el volumen registrado a las 5 de la mañana en la estación El Tigre —1.021 metros cúbicos por segundo— llegue a la ciudad alrededor de las 11 de la mañana, el Gobierno preparó cuatro motobombas de 8 pulgadas del Ministerio de Vivienda y una trasvasadora. “Nuestra expectativa es que no va a ser necesario su uso. Creemos que el volumen no va a ser suficiente como para que se produzca un desborde del río, pero vamos a estar al límite y por eso estamos preparados”, indicó.

Además, el ministro de Defensa anunció el despliegue de un hospital de campaña del Ejército en el estadio de Puyango, zona considerada menos propensa a inundaciones y donde ya funcionó una instalación similar en el pasado.

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Keiko Fujimori ofrece declaraciones junto a autoridades en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional durante una sesión sobre el fenómeno El Niño. (Presidencia de la República)

Trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno

Fujimori subrayó que el trabajo articulado entre el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades es clave para enfrentar el fenómeno El Niño, y agradeció el apoyo del sector privado y de la Iglesia Católica en las tareas de prevención ante eventuales desastres naturales. La mandataria señaló que el Gobierno seguirá en alerta permanente ante los reportes del Senamhi.