Manuel Barreto cuestiona política de formación de menores en clubes de Liga 1: “Se va en contra del talento nacional”

Manuel Barreto vela por una Liga 1 con mayor participación de los jóvenes futbolistas. Crédito: FPF.

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La Federación Peruana de Fútbol (FPF) prepara cambios para la Liga 1 2027, con una reducción gradual de extranjeros y el retorno de la bolsa de minutos. Manuel Barreto, responsable de la Unidad Técnica de Menores, respaldó esas medidas y cuestionó la falta de oportunidades para futbolistas jóvenes en el campeonato local.

El exentrenador señaló que el problema no se limita a los jugadores de categorías formativas. “En Perú no es que no jueguen los Sub-20, no juegan los Sub-23”, afirmó en diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP. Para Barreto, la estructura actual de los clubes no genera incentivos suficientes para impulsar y transferir talento.

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“En el Perú, los equipos no tienen la necesidad de vender para existir. Aquí se va en contra de la formación del talento nacional, si no los obligamos, no va a cambiar”, sostuvo el integrante de la FPF. Su postura apunta a que las instituciones tengan exigencias reglamentarias para otorgar espacio competitivo a los jugadores de cantera.

La propuesta contempla que los clubes de Liga 1 puedan inscribir seis extranjeros y alinear hasta cinco de manera simultánea desde 2027. La modificación representa una reducción respecto de la normativa vigente y se complementaría con una cuota de minutos para jugadores nacidos en 2007. El objetivo es ampliar la presencia de futbolistas nacionales.

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El jefe de la Unidad Técnica de Menores anuncia la obligatoriedad de la bolsa de minutos y más oportunidades para los jóvenes futbolistas, en busca de elevar el nivel competitivo y profesionalizar el semillero nacional (Selección Peruana)

Barreto remarcó que el regreso de la bolsa de minutos no responde solo a una obligación administrativa. Consideró que el mecanismo puede acelerar procesos que, de otro modo, quedarían relegados por la necesidad de resultados inmediatos. “Todos hablamos de la renovación, pero la verdad no va a ser posible si es que los menores no juegan en la Liga 1”, manifestó.

El dirigente recordó el impacto que tuvo esa medida en un proceso anterior de la selección peruana. “Catorce jugadores que formaron parte del plantel del Mundial Rusia 2018 debutaron gracias al formato de la bolsa de minutos. Es una medida necesaria”, indicó. A su juicio, la competencia se beneficia cuando aparecen jugadores jóvenes capaces de ilusionar a los hinchas.

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La Federación abrió una instancia de conversación con los clubes y la organización de la Liga 1 antes de avanzar con los cambios. Barreto afirmó que hubo consenso sobre la necesidad de recuperar la bolsa de minutos. “Tuvimos una mesa de diálogo con todos los clubes y la Liga, al final todos estuvieron de acuerdo”, señaló.

El orgullo de Manuel Barreto por el paso de Perú en el Mundial Sub 15

Barreto también valoró la campaña de la selección peruana en la Copa Mundial y Festival Sub 15 de la FIFA, que se disputa en Azerbaiyán. Perú terminó primero del grupo O con 13 puntos, tras sumar cuatro victorias y un empate en la fase inicial del certamen.

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Selección peruana clasificó a los 16avos de final del Mundial Sub 15 y jugará ante Italia. Crédito: X La Bicolor.

El representante de la FPF explicó que el torneo forma parte de una ruta de desarrollo para los futbolistas convocados. “Los jugadores que están en el Mundial Sub-15 se prepararán después para el Sudamericano Sub-17. El gran objetivo de estas selecciones menores es contribuir al crecimiento y desarrollo para que puedan llegar a la selección nacional de mayores”, expresó.

Barreto destacó los elementos tácticos que busca reforzar el proceso formativo. “La idea de FIFA con el Mundial Sub-15 es que se produzcan más acciones por minuto. El marcaje hombre a hombre, bloque bajo y pelota parada son claves que vemos en el fútbol moderno de más alto nivel”, indicó.

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El responsable de menores añadió que la proyección de los seleccionados debe sostenerse con una línea de trabajo común. “Tenemos que construir una identidad muy clara desde las selecciones menores, con una idea de juego similar y que pueda contribuir al desarrollo del fútbol peruano”, afirmó.

La selección peruana enfrentará a Italia este miércoles 28 de octubre, desde las 5:30 horas de Lima, por los dieciseisavos de final. El encuentro se jugará en el campo 3A del Complejo de Competición de Hovsan, en Bakú, y será transmitido por FIFA+ mediante DAZN.