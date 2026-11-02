Suhaila Jad sorprende con mensaje hacia André Carrillo y resalta episodios de infidelidad: “No te perdono las humillaciones”

Una composición fotográfica reúne un retrato individual de Suhaila Jad y una toma en la que posa junto al futbolista André Carrillo.

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Suhaila Jad volvió a dirigirse a André Carrillo con un mensaje en el que habló de presuntas infidelidades, faltas de respeto y las secuelas que, asegura, dejó la relación que mantuvieron durante 12 años. La modelo española publicó el descargo en sus historias de Instagram el viernes 30 de octubre.

La madre de los tres hijos del futbolista peruano afirmó que aún no logra dejar atrás varios episodios ocurridos durante su vínculo con el jugador. En sus publicaciones, sostuvo que vivió engañada durante años y que enfrentó situaciones que afectaron su bienestar físico y emocional.

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Suhaila Jad y André Carrillo anunciaron su separación en mayo de 2026, después de más de una década juntos. La pareja se conoció en Portugal en 2015 y formó una familia durante el tiempo que convivieron.

Desde que comunicaron el final de su relación, la española ha utilizado sus redes sociales para expresar parte de su experiencia. Su más reciente pronunciamiento estuvo dirigido de forma directa al deportista y se centró en hechos que, según su versión, ocurrieron mientras permanecían juntos.

Suhaila Jad expone señalamientos sobre su relación con el futbolista André Carrillo a través de dos mensajes compartidos en sus historias de Instagram.

“No te perdono las faltas de respeto, no te perdono las humillaciones, no te perdono que me hayas robado años viviendo engañada”, escribió Jad en una de las historias que compartió en Instagram.

La modelo indicó que, de haber conocido antes determinados comportamientos que atribuye a Carrillo, habría tomado otra decisión sobre su permanencia en la relación. “Sabías perfectamente que nunca me hubiera quedado de haber sabido quién eras y las cosas que hacías”, añadió.

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El mensaje incluyó referencias a la convivencia familiar y a la casa donde residían sus hijos. Jad cuestionó que, presuntamente, el futbolista hubiera permitido el ingreso de otras mujeres a ese espacio.

También aseguró que esas situaciones no quedaron limitadas a la intimidad de la pareja, sino que la expusieron frente a personas de su entorno. La española afirmó que ese contexto le provocó noches sin dormir y un desgaste que todavía identifica como una consecuencia de lo vivido.

Suhaila Jad, expareja de André Carrillo, hace graves acusaciones contra futbolistas.

Suhaila Jad dijo que no desea que André Carrillo sufra

Uno de los pasajes del descargo se refirió a una madre del colegio de sus hijos. Suhaila Jad sostuvo que esa mujer mantenía intercambios de mensajes con André Carrillo sin que ella lo supiera y que, pese a ello, la invitó junto a uno de sus pequeños a una celebración de cumpleaños.

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“No te perdono que me expusieras a la burla de otras mujeres. No te perdono que permitieras que una madre de la escuela de mis hijos, con la que te escribías mensajes a mis espaldas, nos invitara a mi hijo y a mí a un cumpleaños”, escribió.

En el mismo texto, la modelo señaló que aún siente las consecuencias de esos episodios. “No te perdono las noches y noches que pasé sin poder dormir. No te perdono las secuelas que me ha dejado todo lo que me hiciste pasar”, manifestó.

Publicación reciente de Suhaila Jad en Instagram reavivó el interés sobre su distanciamiento de Carrillo

Jad también aludió a la responsabilidad que tenía al cuidado de sus tres hijos. “No te perdono mi agotamiento físico y psicológico cuando sabías perfectamente que mis hijos dependían de mí”, añadió en su publicación.

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Pese al tono de sus reclamos, la española sostuvo que no espera que el jugador atraviese una situación negativa. Según explicó, el sufrimiento ajeno no modificaría los hechos que cuestiona ni eliminaría el daño que atribuye a la relación.

“Y sí, no soy rencorosa; te deseo que te vaya bien porque yo no me alegro del mal ajeno, ni me hace sentir mejor ver sufrir a nadie, ni eso borraría el daño que me hiciste”, expresó.

En el cierre, Jad diferenció las conductas que cuestiona de un error circunstancial. Para ella, se trataría de decisiones conscientes, pese a las consecuencias que podían tener en su vida.

La imagen compuesta muestra a Suhaila Jad y Andrés separados por una grieta, simbolizando el fin de su relación tras anunciar su ruptura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Yo no perdono a quien libremente decidió destruirme”, afirmó. “Lo tuyo no fue un error de esos que cualquiera puede cometer; lo tuyo fueron decisiones que tomaste de forma libre y egoísta, plenamente consciente de que atentaban contra la dignidad de una persona y sabiendo el dolor que podías causar”.

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La publicación se suma a otros mensajes que la modelo compartió tras la ruptura con André Carrillo, confirmada en mayo de 2026. Ninguno de los textos proporcionados incluye una respuesta pública del futbolista a este nuevo pronunciamiento.