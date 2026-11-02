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Banco de la Nación suspende trámites biométricos por caída de Reniec tras incendio en sus servidores: conoce qué operaciones afecta

La entidad bancaria precisó que las restricciones se mantendrán mientras el organismo registral no restablezca sus servicios

Guía oficial para conocer tu CCI y realizar transferencias seguras entre bancos. (Foto: Agencia Andina)
Guía oficial para conocer tu CCI y realizar transferencias seguras entre bancos. (Foto: Agencia Andina)
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La interrupción de los servicios informáticos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) también afectó las operaciones de otras instituciones públicas que dependen de sus plataformas para verificar la identidad de los ciudadanos. Entre ellas se encuentra el Banco de la Nación, que informó sobre las restricciones en varios de sus procedimientos presenciales.

La entidad bancaria comunicó que sus clientes no podrán completar determinadas operaciones mientras continúe suspendida la atención de Reniec. La medida alcanza principalmente a los trámites que necesitan una comprobación biométrica para confirmar la identidad del titular.

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Esta situación afecta a las personas que tenían previsto acudir a las agencias para solicitar productos financieros, recoger tarjetas o realizar procedimientos que requieren la verificación de sus datos personales. Por el momento, el desarrollo de estas operaciones depende de que el organismo registral restablezca sus sistemas.

El problema se produjo el lunes 2 de noviembre, luego de un incidente eléctrico en las instalaciones de Reniec. Una sobrecarga en las conexiones eléctricas provocó un incendio controlado en el área de servidores, lo que obligó a suspender temporalmente las plataformas y los trámites de la institución.

¿Qué operaciones del Banco de la Nación quedaron suspendidas?

A través de un comunicado, el Banco de la Nación detalló cuáles son los procedimientos afectados por la interrupción de los servicios de Reniec. La restricción comprende las operaciones que necesitan validación biométrica en sus agencias.

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Entre los trámites que no podrán completarse mientras continúe esta situación figuran:

  • Entrega de tarjetas de débito: los usuarios que necesiten recoger este producto bancario deberán esperar hasta que se restablezca la validación de identidad.
  • Apertura de cuentas: el procedimiento queda condicionado a la disponibilidad de los sistemas de identificación de Reniec.
  • Gestión de préstamos: las operaciones relacionadas con solicitudes de financiamiento que requieren comprobación biométrica también están afectadas.
  • Tarjetas de crédito: determinados procedimientos para acceder a este producto financiero no podrán concretarse durante la interrupción.
  • Depósitos judiciales: las operaciones que necesitan la verificación biométrica tampoco podrán efectuarse con normalidad.
El alcance de la suspensión comprende otros procedimientos bancarios que requieren este mecanismo de identificación. Por ello, la entidad pidió a sus clientes considerar las restricciones antes de acudir a una agencia para realizar alguna de estas operaciones.
Comunicado del Banco de la Nación
Comunicado del Banco de la Nación

Banco de la Nación informará cuándo se restablecerá la atención

El Banco de la Nación precisó que comunicará oportunamente la reanudación de los trámites afectados, una vez que Reniec restablezca sus servicios informáticos.

En su pronunciamiento, la institución señaló: “Desde el Banco de la Nación comunicaremos oportunamente cuando el RENIEC restablezca sus servicios y los trámites se puedan efectuar con normalidad”.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el funcionamiento de las operaciones bancarias.

La entidad no estableció una fecha u hora propia para reanudar los procedimientos suspendidos, debido a que su disponibilidad depende de la recuperación de las plataformas del organismo registral.

Reniec suspendió sus plataformas tras un incendio en el área de servidores

Reniec interrumpió la atención por una falla eléctrica que alcanzó a sus servidores
Reniec interrumpió la atención por una falla eléctrica que alcanzó a sus servidores| Foto: Reniec

Reniec interrumpió sus servicios luego de que una sobrecarga eléctrica provocara un incendio controlado en el espacio donde se encuentran sus servidores.

El incidente comprometió los sistemas informáticos que permiten desarrollar los procedimientos de identificación y registro civil. Ante esta situación, la institución paralizó sus operaciones mientras sus especialistas revisan la infraestructura y aplican medidas destinadas a proteger la información de los ciudadanos.

Respecto al tiempo de interrupción, Reniec estimó que sus servicios podrían normalizarse antes de finalizar el lunes 2 de noviembre. En caso de que ese plazo no pudiera cumplirse, la institución comunicaría la nueva fecha de reapertura.

Algunos trámites virtuales de Reniec también dependen de la disponibilidad del sistema

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Reniec cuenta con procedimientos que habitualmente pueden realizarse por internet o mediante su aplicación móvil. Sin embargo, la posibilidad de acceder a estas alternativas depende de que cada servicio se encuentre habilitado.

Entre los procedimientos digitales mencionados figuran el duplicado del DNI azul por un documento electrónico, el duplicado del DNI electrónico y la renovación de este último por caducidad.

También se encuentran la consulta del estado de un trámite de identificación, la rectificación del estado civil de soltero a casado y la actualización del PIN de seguridad del DNI electrónico.

La plataforma permite, además, solicitar copias certificadas de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, validar estos documentos, obtener el certificado de inscripción C4 y tramitar devoluciones por pagos de tasas correspondientes a procedimientos no realizados.

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