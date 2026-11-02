Perú

Intervienen a extranjero sin colegiatura que manipulaba equipos de rayos X durante cirugía en el Hospital Hipólito Unanue

El sujeto, de nacionalidad venezolana, fue contratado por la empresa RX Dinámica y alegó que su documentación profesional se encontraba en trámite

Personas caminan frente a la reja de entrada del Hospital Nacional Hipólito Unanue, bajo un letrero institucional blanco y pancartas
La entrada del Hospital Nacional Hipólito Unanue en Lima registra el tránsito de personas ante investigaciones por el uso de equipos médicos no autorizados. (Ministerio de Salud)
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Un ciudadano venezolano fue intervenido el pasado 16 de octubre mientras manipulaba equipos de rayos X durante una cirugía de tobillo en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, en Lima. El operador, identificado como Rafael Josué Briceño Faccitondo, de 37 años, carecía de colegiatura profesional vigente para ejercer esa labor dentro del centro quirúrgico.

La intervención se produjo luego de que integrantes del Comité de Seguridad, Salud y Trabajo del hospital realizaran una visita inopinada a la sala de operaciones, luego de recibir denuncias reiteradas sobre el ingreso de equipos radiológicos de terceros al establecimiento.

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Este incidente se suma a denuncias previas realizadas por trabajadores del establecimiento, quienes reportaron meses atrás la presencia de roedores e insectos en el área de Traumashock, además de fallas en equipos médicos. Entre esos reportes figuró un equipo de rayos X que permaneció averiado por más de cuatro meses, según consignó el programa Panorama. En esa oportunidad, el director del hospital rechazó las denuncias y aseguró haber adoptado medidas de control sanitario en el centro de salud.

Detectan equipos externos

Los miembros del comité llegaron hasta la sala 9, donde se desarrollaba una cirugía de tobillo, y constataron que el instrumental utilizado no pertenecía al hospital. Según el acta policial, se identificaron un sistema portátil de rayos X marca Orange, modelo 1040 HF, un equipo Flat Panel, una computadora portátil y otros accesorios vinculados a la operación radiológica.

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Según informó El Comercio, durante el procedimiento, Briceño Faccitondo reconoció ante los agentes que había sido contratado por la empresa RX Dinámica y admitió que no contaba con colegiatura para desempeñar esa función. Según el documento policial, el operador alegó que su documentación profesional se encontraba “en trámite”. Tampoco se presentó la documentación correspondiente a los equipos utilizados en la sala de operaciones.

Licencia del IPEN no acredita formación profesional

El operador refirió contar con una licencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), aunque fuentes consultadas por el diario señalaron que los pagos por el uso de estos equipos se realizaban a través de los médicos del hospital. El acta policial precisa, además, que no se logró identificar al profesional médico con quien se habría coordinado el ingreso del instrumental.

Waynner Sánchez García, decano nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, explicó a El Comercio que los únicos profesionales habilitados para manipular estos equipos son los tecnólogos médicos en radiología. “Esa licencia [del IPEN] no genera una competencia profesional. El carnet que entregan es por un curso que capacita sobre conocimientos en protección radiológica. Esas horas no reemplazan a los cinco años de estudios de formación profesional”, sostuvo.

El gremio consideró que los hechos podrían constituir el delito de ejercicio ilegal de la profesión de Tecnología Médica y señaló que corresponde una investigación para determinar responsabilidades. Sánchez agregó que los profesionales formados en el extranjero deben validar su título en el Perú para poder ejercer legalmente.

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