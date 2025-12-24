Perú Deportes

Gustavo Dulanto se une a Sport Boys para el 2026: ”El deseo es entrar a un torneo internacional”

El defensor nacional estará a disposición del entrenador Jaime de la Pava en la temporada previa al centenario de la institución del Callao. El ex Sheriff Tiraspol no escatima en sus aspiraciones y apunta a los puestos de competencias Conmebol

Gutavo Dulanto, un defensor con experiencia en Champions League, se integra al plantel de Sport Boys.

Sporting Boys ha potenciado su zaga defensiva con la incorporación de Gustavo Dulanto. El futbolista se une a las filas del conjunto del Callao luego que el club alcance un acuerdo con Universitario de Deportes por el préstamo por todo el 2026. El espigado defensor central vestirá su quinta camiseta distinta en la Liga 1.

Por medio de sus redes sociales, el limeño de 30 años y 1.96 m de estatura exhibió su felicidad por unirse a ”un club con mucha historia y tradición”. ”Siempre tuve el deseo de poder vestirme de rosado, ya que siempre fui al Callao y veía a la gente amar y defender a su querido Boys”, compartió.

En el último curso, Dulanto Sanguinetti se mantuvo como reserva de la zaga central de Universitario de Deportes. En busca de mayor protagonismo, pasó a ADT. En el elenco de Tarma se consolidó como un bastión en la primera línea. Además, se despachó con uno de los mejores goles del año en el torneo local: un disparo desde mitad de cancha que movió las redes de UTC.

El defensor se lució con sensacional anotación de larga distancia. (Video: L1 MAX)

El exjugador del Sheriff Tiraspol de Moldavia agradeció a los directivos del club ’rosado’ por poner la mirada en él, así como a los seguidores por los mensajes de bienvenida. ”Espero y ansío que este 2026 nos vaya muy bien para poder meter al Boys en un torneo internacional porque la gente lo merece. ¡Chimpun Callao!”, cerró.

La última vez del Sport Boys en un torneo internacional

La clasificación del Sport Boys a la Copa Sudamericana 2022 representó un hito histórico para la institución ’rosada”. El equipo chalaco rompió una racha negativa de veintiún años sin presencia en torneos continentales. Su última aparición en este nivel ocurrió en la Copa Libertadores 2001.

Este logro fue el resultado directo de la excelente gestión de Ytalo Manzo en la campaña previa. El estratega nacional consolidó un plantel competitivo y devolvió la ilusión a toda la hinchada del Callao. Bajo su mando, el club recuperó el protagonismo perdido y finalizó la temporada 2021 en los puestos de vanguardia de la liga peruana.

Un total de 11 futbolistas se marcharon de la 'misilera' en 2025. - Crédito: Sport Boys

En la llave eliminatoria de 2022, la ’misilera’ enfrentó a Ayacucho FC con mucha determinación. El partido de ida en la altura resultó complicado y terminó con una derrota de dos a cero. Sin embargo, el duelo de vuelta en el Estadio Nacional mostró la garra característica del cuadro porteño.

Los jugadores entregaron todo su esfuerzo y consiguieron una victoria ajustada de tres a dos. Alexis Blanco y Luis Ramírez anotaron los goles que encendieron la esperanza en las tribunas. A pesar del triunfo, el marcador global favoreció al rival y el Boys quedó fuera de la fase de grupos de la Sudamericana.

El comando técnico de Sport Boys

El club busca establecer un proceso sólido tras la inestabilidad reciente. La institución enfrentó un periodo difícil en 2025 con cinco directores técnicos distintos. Ahora, la mirada está puesta en la consolidación antes del centenario del club. El año 2026 es crucial para el equipo porteño por su cercanía a los cien años de historia.

Jaime de la Pava encabeza el comando técnico del Sport Boys para el 2026.

Jaime de la Pava lidera este proyecto deportivo como director técnico. El estratega colombiano posee una trayectoria prestigiosa en el fútbol sudamericano. Destacó especialmente en el América de Cali, donde obtuvo tres títulos de liga consecutivos. También registra pasos importantes por equipos de Honduras, Guatemala y El Salvador. Su experiencia internacional es la base para este nuevo ciclo en el Callao.

El resto del cuerpo técnico lo acompaña en este desafío:

  • Felipe Gutiérrez: Asistente Técnico.
  • Emiliano Fleitas y Nicolás Dos Santos: Preparadores Físicos.
  • Jorge Gálvez: Preparador de Arqueros.
  • Felipe Dos Santos: Videoanalista.

Este grupo profesional asume la responsabilidad de dar estabilidad al primer equipo. El objetivo es alcanzar una base competitiva para la celebración del centenario en 2027.

