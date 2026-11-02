Perú

Derrumbe de rocas en Machu Picchu: vía Hiram Bingham fue restablecida, pero tramo ferroviario a Hidroeléctrica sigue interrumpido

La circulación de buses turísticos ya fue restablecida, pero los pasajeros de trenes podrían enfrentar retrasos y cambios en sus puntos de embarque

La emergencia ocurrió cerca del segundo túnel, antes de Puente Ruinas, y afectó la carretera Hiram Bingham y la infraestructura ferroviaria hacia Hidroeléctrica. Composición: Infobae
La emergencia ocurrió cerca del segundo túnel, antes de Puente Ruinas, y afectó la carretera Hiram Bingham y la infraestructura ferroviaria hacia Hidroeléctrica. Composición: Infobae
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Un desprendimiento de rocas alteró el acceso a Machu Picchu durante las primeras horas del lunes 2 de noviembre. El incidente afectó dos rutas utilizadas para el traslado de visitantes: la carretera Hiram Bingham, que conecta Machu Picchu Pueblo con la ciudadela inca, y la vía férrea que comunica con el sector de Hidroeléctrica.

La emergencia ocurrió cerca del segundo túnel, antes de llegar a Puente Ruinas, en el distrito de Machupicchu, Cusco. La caída de material rocoso bloqueó temporalmente la circulación y obligó a desplegar equipos de trabajo para retirar los escombros y evaluar las condiciones de ambas rutas.

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Tras las labores de limpieza, el tránsito de buses turísticos por la carretera Hiram Bingham quedó restablecido. Esta recuperación permitió retomar el traslado de pasajeros entre Machu Picchu Pueblo y el complejo arqueológico, luego de varias horas de interrupción.

Sin embargo, la situación ferroviaria presenta una condición distinta. Ferrocarril Transandino S.A. informó que el tramo Machupicchu–Hidroeléctrica permanece temporalmente interrumpido, mientras que los servicios ferroviarios hacia Machu Picchu Pueblo desde Ollantaytambo continúan operativos, aunque sujetos a posibles modificaciones.

Deslizamiento ocurrió en el sector Puente Ruinas

La Municipalidad Distrital de Machu Picchu confirmó que los buses turísticos retomaron la circulación entre Machu Picchu Pueblo y la ciudadela inca. La Hora Noticias Perú
La Municipalidad Distrital de Machu Picchu confirmó que los buses turísticos retomaron la circulación entre Machu Picchu Pueblo y la ciudadela inca. La Hora Noticias Perú

De acuerdo con la información difundida por Ferrocarril Transandino S.A., el desprendimiento se registró en el PK 111+800, a la altura del sector Puente Ruinas. El incidente afectó la infraestructura ferroviaria y generó dificultades en la circulación por las rutas cercanas.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 11:00 p. m. del domingo 1 de noviembre. Durante la madrugada del lunes, las rocas y otros materiales bloquearon los accesos utilizados por turistas y trabajadores para llegar a la ciudadela inca.

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La emergencia obligó a suspender temporalmente el desplazamiento por carretera y tren en el sector afectado. Mientras avanzaban las labores de limpieza, algunos visitantes optaron por continuar el recorrido a pie hacia Machu Picchu, según imágenes difundidas desde la zona.

Carretera Hiram Bingham recuperó el tránsito de buses turísticos

La Municipalidad Distrital de Machu Picchu confirmó la recuperación de la circulación vehicular en la carretera Hiram Bingham, luego de los trabajos para retirar las rocas que bloqueaban el camino.

La comuna señaló que el restablecimiento fue posible gracias a la coordinación entre las instituciones competentes y las autoridades responsables de la vía de acceso a la ciudadela.

“Gracias al trabajo coordinado entre las instituciones competentes y las autoridades responsables de la vía que conduce a la maravilla del mundo, Machu Picchu, se logró restablecer el tránsito vehicular para los buses que trasladan pasajeros hacia este importante destino turístico”, indicó la municipalidad.

La interrupción había dificultado el traslado de visitantes desde Machu Picchu Pueblo hasta el ingreso al complejo arqueológico. Con la limpieza del tramo afectado, los buses turísticos retomaron sus recorridos.

Tramo ferroviario Machupicchu–Hidroeléctrica continúa interrumpido

A diferencia de la carretera, la conexión ferroviaria entre Machupicchu e Hidroeléctrica todavía permanece fuera de servicio. Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la infraestructura ferroviaria en el sur oriente del país, confirmó que el deslizamiento afectó este tramo.

La empresa desplegó personal técnico y maquinaria para inspeccionar la zona, evaluar los daños y ejecutar las intervenciones necesarias para recuperar las condiciones de seguridad.

En su reporte del 2 de noviembre, la concesionaria precisó que las operaciones hacia y desde Machu Picchu Pueblo continúan, aunque podrían presentarse retrasos y cambios en los puntos de embarque y desembarque.

Estas modificaciones deben coordinarse con los operadores ferroviarios, por lo que los pasajeros que utilizan los servicios desde Ollantaytambo deben considerar posibles ajustes en sus desplazamientos.

Limpieza de las rutas demandó varias horas de trabajo

La conexión Machupicchu–Hidroeléctrica continúa afectada por el desprendimiento y requiere trabajos de inspección y recuperación. La Hora Noticias Perú
La conexión Machupicchu–Hidroeléctrica continúa afectada por el desprendimiento y requiere trabajos de inspección y recuperación. La Hora Noticias Perú

Las cuadrillas desplegadas en el lugar iniciaron las labores durante las primeras horas del lunes. Según la información difundida sobre la emergencia, la limpieza de la carretera tomó aproximadamente una hora y media.

En el caso de la infraestructura ferroviaria, los trabajos demandaron entre tres y cuatro horas. Estas intervenciones incluyeron el retiro del material rocoso y la revisión de los tramos afectados por el impacto de las piedras.

El desprendimiento también ocasionó daños materiales en un espacio religioso ubicado en la parte baja del sector afectado. Las rocas destruyeron por completo el pequeño altar dedicado al Señor de Qoylluriti.

Pese a la caída de material rocoso y los daños registrados en la zona, no se reportaron personas heridas como consecuencia del incidente.

Tras la emergencia, se solicitó a los turistas, operadores de servicios y pobladores respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar y mantener las precauciones mientras continúan las intervenciones en el área afectada.

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