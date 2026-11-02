Fabián Bustos elogió a 2 jugadores de Universitario tras victoria sobre Atlético Grau: “El resultado quedó corto”

El DT argentino se pronunció por el triunfo de la 'U' ante el cuadro 'albo' en Trujillo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. (Video: Inka Digital TV)

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Universitario de Deportes retomó la punta del Torneo Clausura 2026 al imponerse ante Atlético Grau en Trujillo, durante la fecha 14. Los ‘cremas’ fueron de menos a más en un partido que comenzó con dudas, pero que terminó con una actuación que el técnico Fabián Bustos consideró superior al resultado final.

“Empiezan a haber sociedades. Hay partidos donde puede haber interacción entre algunos jugadores más por el sector del campo donde juegan. Creo que los primeros cinco o 10 minutos fueron complicados porque no entramos del todo bien. Tuvimos unas dudas, perdimos una pelota en un lateral, jugamos una pelota para atrás, la cancha estaba difícil”, comentó en conferencia de prensa.

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El entrenador argentino remarcó que la ubicación de Edison Flores en posiciones intermedias ayudó a que la ‘U’ encontrara mayor fluidez. “Después empezamos a crecer por afuera con César Inga y con Andy Polo. Los ‘9’ se asocian muy bien, y Horacio y Jairo acompañan y empiezan a distribuir. Gianluca nos abrió el partido cuando no el balón no entraba”, precisó.

Bustos también valoró el rendimiento de los centrales ante los delanteros de Atlético Grau. “Hicieron un partido muy correcto ante Da Luz y Fernández, que son muy buenos. Uno va bien al espacio y otro tiene buen juego aéreo. También De la Cruz”, indicó.

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Universitario tiene 20 goles en contra y 31 a favor en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

Fabián Bustos sostuvo que Atlético Grau propuso una exigencia alta y reconoció el trabajo de su rival. También destacó la reacción de Universitario, que logró revertir el marcador y recuperar el liderazgo cuando solo quedan tres jornadas por jugar.

“Creo que hicimos un muy buen partido. Me gustó haber dado vuelta al resultado, pero, con respeto, creo que el resultado quedó corto por lo que hicieron los jugadores”, afirmó.

Los elogios de Fabián Bustos a Lisandro Alzugaray y Edison Flores

Consultado por Lisandro Alzugaray y Edison Flores, Fabián Bustos resaltó el nivel técnico de ambos y la incidencia que tuvieron en los resultados del plantel. “Me la hacen muy difícil, son terribles jugadores, tienen zurdas mágicas, han hecho goles importantísimos para conseguir estos resultados”, señaló.

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El entrenador argentino insistió en que el rendimiento no depende únicamente de los titulares, sino de todo el plantel, inclusive de los que no son considerados. “El equipo no solo es los 11 que inician, sino también son los que están en banca y lo que se quedaron en Lima. Seguimos enfocados en lo nuestro y nos quedan tres finales”, sostuvo.

Fabián Bustos elogió a 2 jugadores de Universitario tras victoria sobre Atlético Grau.

Fabián Bustos sobre el arbitraje del Universitario vs Atlético Grau

Por otro lado, el entrenador de Universitario también fue consultado por el arbitraje de Kevin Ortega. “Me parece que Kevin es de los mejores del país, con dos o tres más”, declaró tras el triunfo ante Atlético Grau.

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Fabián Bustos admitió que una acción polémica le dejó una impresión inicial distinta. Aun así, señaló que la jugada no fue revisada y evitó plantear cuestionamientos por la decisión arbitral. “La verdad, me dio la sensación en una polémica, pero no se revisó, así que creo que no hubo ningún inconveniente”, declaró.

El cuadro 'crema' remontó 3-1 en Trujillo al conjunto piurano por el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Fabián Bustos sobre el partido ante Sport Boys

Fabián Bustos proyectó el próximo desafío de Universitario ante Sport Boys y anticipó un encuentro complejo. “Será un partido muy difícil. Tienen buenos jugadores, con jerarquía, con pasado en selección y polifuncionales”, advirtió.

El DT de 57años indicó que conoce las condiciones del conjunto ‘rosad0′ y remarcó el trabajo de su entrenador Carlos Desio. “Conocemos al rival, tienen un gran entrenador, que conoce el medio y que seguro nos la pondrá difícil”, mencionó

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Bustos puso el foco en la preparación de su plantel para afrontar la recta final del campeonato. La ‘U’ podría llegar a ese compromiso como líder del Torneo Clausura, aunque Bustos descartó cualquier lectura de comodidad. “Está en nosotros tratar de controlarlo y superarlo. No lo veo fácil, pero sí al equipo enfocado en lo que queremos”, concluyó.