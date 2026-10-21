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Mano Menezes tomará decisiones radicales en la selección peruana para amistosos de noviembre: “Se fue incómodo con lo que vio en Norteamérica”

La ‘bicolor’ cosechó tres derrotas y un empate en suelo norteamericano, lo que motivó al DT brasileño a cambiar algunos aspectos, según contó el periodista César Vivar

El periodista César Vivar reveló que el DT brasileño sacó conclusiones determinantes sobre la 'bicolor' tras la gira en Norteamérica. (Video: Doble Punta)
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La selección peruana cerró la gira por Norteamérica con tres derrotas y un empate, un saldo negativo que puso en duda la labor de Mano Menezes. El técnico brasileño afrontará los amistosos de noviembre, que se disputarán en territorio nacional, bajo la presión de corregir el rendimiento y conseguir los primeros triunfos de su proceso.

La preocupación no se limita a los resultados. La información del periodista César Vivar indica que el entrenador se retiró de la concentración incómodo con situaciones que observó durante los cuatro partidos y que ya proyecta medidas para la siguiente fecha internacional.

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“Mano Menezes me dijo ‘en noviembre van a cambiar cosas’. Se ha ido de la gira golpeando la mesa e incómodo con lo que ha visto”, comentó en el programa de YouTube, Doble Punta.

De acuerdo con el comunicador, el entrenador brasileño pretende que su autoridad tenga una incidencia directa en el rumbo futbolístico del seleccionado. “Hay cosas que no le han gustado. Con su comando técnico está pensando incluso modificar sistemas, modificar convocatorias. Es evidente que los resultados, primero no le han dado la razón a la gestión y a las ideas que tenía la Federación inicialmente. Y ya vamos a comenzar a ver la mano de Mano en cuanto a carácter”, sostuvo.

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Mano Menezes tomará decisiones radicales en la selección peruana para amistosos de noviembre. - créditos: FPF
Mano Menezes tomará decisiones radicales en la selección peruana para amistosos de noviembre. - créditos: FPF

Vivar también describió el cambio de tono que percibió en el seleccionador. “De momento es qué bien este Perú, qué bonito. ¿Se acuerdan que en su presentación se cayó el banner? ‘Ya, está todo bien, pero este circo ahora lo manejo yo que soy el técnico’”, relató.

Los amistosos de la selección peruana en noviembre

La selección peruana disputará dos amistosos durante la fecha FIFA de noviembre, con el objetivo de cerrar el año en casa después de la gira por Norteamérica. El primer partido está programado para el viernes 13 de noviembre ante Bolivia en el estadio Monumental de Lima. Será la presentación inicial de Mano Menezes como técnico de la ‘bicolor’ en suelo ‘incaico’.

Para el segundo encuentro, previsto para el martes 17 de noviembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, la FPF todavía negocia con un seleccionado de la Concacaf. Honduras, mencionado anteriormente como opción, quedó descartado, mientras que Venezuela rechazó jugar en la altura cusqueña.

FPF confirmó amistoso con Bolivia por fecha FIFA 2026
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Mano Menezes pidió rivales que ayuden a Perú a recuperar victorias

En la conferencia de prensa posterior a la derrota 2-0 frente a Colombia, Mano Menezes explicó que la gira dejó conclusiones útiles, aunque reconoció que el grupo necesita empezar a obtener resultados favorables.

“El partido repitió un poco lo que pasó en otros dos partidos, contra Estados Unidos y México. Contra Canadá no jugamos bien, pero en los otros tres partidos, contra México, bien durante 90′; contra Estados Unidos, bien hasta el penal en los 60’, y hoy hasta los 50’, cuando recibimos el gol, luego la tarjeta roja”, dijo.

El DT de 64 años consideró que los futbolistas que ingresaron no lograron adaptarse al ritmo del encuentro, aunque explicó que las modificaciones eran necesarias por el desgaste físico. “Cuando estás en ese nivel de exigencia, un detalle te puede costar el partido. Hoy, cuando hicimos los cambios, los jugadores que entraron no se integraron bien”, mencionó.

El comentarista deportivo habló de las conclusiones que sacaría el DT brasileño tras la gira en Norteamérica que involucra a la FPF. (Video: Fútbol Satélite)

Pese al resultado, Mano Menezes valoró el trabajo defensivo de la selección peruana en la primera parte y señaló que el equipo limitó las opciones ofensivas de Colombia antes de que el desarrollo del partido cambiara con el primer gol y la expulsión. “En la primera parte fue un partido muy bien jugado. No le permitimos casi nada a Colombia, no dispararon ni una sola vez a nuestra portería”, acotó.

“Vamos a sacar, de una gira que sabíamos que tendría un grado de dificultad bastante alto, cosas que podemos aprovechar contra rivales de un nivel un poco más bajo para empezar a ganar partidos, porque la victoria es importante en la construcción de un proyecto. No se construye un equipo solo con derrotas”, agregó.

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