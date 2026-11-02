Perú

56 millones de soles botados: módulos médicos para emergencias llevan cuatro años abandonados y el 30 % de equipos se perdió

Cuarto Poder reveló que diez unidades adquiridas por el Minsa para atender desastres presentan daños por corrosión y carecen de equipamiento médico, mientras se avecina el fenómeno de El Niño

Cuarto Poder reveló que diez unidades adquiridas por el Minsa para atender desastres presentan daños por corrosión y carecen de equipamiento médico, mientras se avecina el fenómeno de El Niño
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El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene fuera de servicio diez módulos móviles de atención sanitaria adquiridos por 16,8 millones de dólares para responder a emergencias y desastres, que actualmente presentan daños por corrosión, falta de mantenimiento y pérdida de equipamiento, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

La infraestructura fue comprada en 2018 por 16.828.000 dólares, equivalentes entonces a más de 56 millones de soles. Los diez módulos fueron fabricados en 2019 y entregados al sector al año siguiente, cuando llegaron a utilizarse durante la emergencia sanitaria por la covid-19. Sin embargo, dejaron de operar en 2022 y desde entonces permanecen estacionados en depósitos, cocheras y establecimientos de salud de Lima y Piura.

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Durante una inspección, el equipo periodístico encontró camillas oxidadas, rampas deterioradas, sillas sin utilizar, estructuras afectadas por la exposición a las condiciones climáticas y generadores eléctricos sin mantenimiento. Algunos ambientes incluso han sido destinados a almacenar mobiliario y materiales en desuso, pese a que fueron diseñados para atender a pacientes en zonas afectadas por desastres.

La situación también alcanza al equipamiento médico que debía acompañar a estas unidades. Camillas de atención, dispositivos de oxigenoterapia y oxímetros de pulso, entre otros implementos, no han podido ser localizados.

Salud
Las unidades, fabricadas en 2019 y entregadas en 2020, se usaron durante la pandemia de covid-19, pero dejaron de operar en 2022

En diálogo con el dominical, Julio Mijichich, director general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, reconoció que el 30 % de los bienes que se encontraban dentro de uno de los módulos está perdido.

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“Lo primero es establecer las responsabilidades contra los que resulten responsables, porque es inaceptable que una inversión tan grande en el país pueda terminar en un estado de desuso tan deplorable”, dijo al señalar que una comisión investigadora trabaja para determinar lo ocurrido y anunció que el 2 de noviembre concluirá sus labores, tras lo cual ofrecerán una respuesta integral.

En Lima, cuatro de estas unidades permanecen en la parte posterior del Instituto Nacional de Salud, en Chorrillos, mientras que otras se encuentran cerca del centro de salud San Pedro. En Piura, los módulos están distribuidos entre el Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II y el Hospital de Apoyo II Nuestra Señora de las Mercedes, en Paita. En este último establecimiento, uno de los ambientes fue convertido en almacén y no reúne las condiciones necesarias para recibir pacientes.

El deterioro preocupa especialmente ante el inicio del fenómeno de El Niño, que amenaza con provocar lluvias e inundaciones y elevar la demanda de atención médica en distintas regiones. El doctor en salud pública, Omar Neyra, advirtió que estas unidades podrían resultar necesarias frente a emergencias sanitarias asociadas al dengue y la leptospirosis, así como ante la inundación de establecimientos hospitalarios.

Salud
Parte del equipamiento médico, como camillas, dispositivos de oxigenoterapia y oxímetros, no pudo ser localizada. El Minsa reconoció que se perdió el 30% de los bienes de uno de los módulos

“Estamos en pleno inicio fenómeno del Niño con epidemias de dengue y de leptospirosis, nunca antes visto en este país, y estos módulos serían muy útiles y deberían estar funcionando hace semanas. Necesitamos que se pongan las pilas, porque va a haber mucho establecimiento que se va a inundar y estos módulos son útiles para esos casos”, dijo.

La compra se concretó durante el Gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020), pero los módulos dejaron de funcionar durante la Administración de Pedro Castillo (2021-2022). Desde entonces, ocho jefes de Estado y quince ministros de Salud han pasado por el Ejecutivo sin que estas unidades recuperen su capacidad operativa.

El Niño, caracterizado por el calentamiento anómalo de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial, tendrá una “magnitud extraordinaria” en las costas de Perú hasta febrero de 2027 y, a partir de entocnes, su intensidad disminuirá de forma progresiva hasta mediados de ese año, según el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

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