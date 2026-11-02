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Andy Polo tras la goleada de Universitario ante Atlético Grau en Trujillo: “Cada partido es una final para nosotros”

El extremo de 33 años fue elegido el mejor jugador del encuentro disputado en el estadio Mansiche de Trujillo, donde el conjunto merengue remontó un marcador adverso para afianzarse en lo alto del Torneo Clausura 2026 con un partido menos que sus perseguidores

El extremo merengue fue figura en la victoria 3-1 sobre Atlético Grau por la fecha 15 del Clausura 2026. Sus declaraciones reflejan el sólido estado anímico de un plantel que consolida el liderazgo (L1 MAX)
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Andy Polo fue la figura del triunfo de Universitario de Deportes sobre Atlético Grau por 3-1 en la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El extremo merengue convirtió el tanto del empate en el estadio Mansiche de Trujillo e impulsó la remontada del conjunto dirigido por Fabián Bustos, que también contó con las anotaciones de Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray.

Con este resultado, el equipo crema consolida su posición en lo más alto de la tabla con un partido pendiente por disputar. En la zona mixta, Polo habló sobre el rendimiento colectivo, el foco del plantel y el vínculo con la hinchada.

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Un arranque impreciso que el equipo supo revertir

Andy Polo – Universitario de Deportes – Atlético Grau – Liga 1 – Perú – deportes – 1 noviembre
El extremo merengue reconoció que el equipo entró desconcentrado al Mansiche y pagó las consecuencias con un gol en contra. Sin embargo, su anotación permitió recuperar el control y construir el triunfo por 3-1 (L1 MAX)

Los primeros minutos del partido en Trujillo no fueron los que el cuerpo técnico merengue tenía planificados. Adrián Fernández abrió el marcador para los piuranos a los siete minutos, y el equipo visitante tardó en encontrar su ritmo. Polo reconoció que el inicio estuvo lejos del nivel que el plantel puede mostrar.

“Los cinco o diez primeros minutos entramos un poco desconcentrados y cuando llegó el empate ya pudimos alzar”, admitió el extremo crema tras el pitazo final.

Fue justamente él quien puso el marcador en tablas a los 18 minutos. Tras recibir un pase de Jairo Concha por el sector derecho, Polo encaró a su defensor, sacó un remate de zurda y venció al arquero Patricio Álvarez. Ese tanto cambió el rumbo del cotejo. A partir de ahí, Universitario tomó el control del juego y no lo soltó. Lapadula estableció el 2-1 a los 69 minutos con una definición dentro del área, y Alzugaray cerró la cuenta con un golazo de tiro libre en el minuto 75 para sellar la victoria definitiva.

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Un grupo que recuperó su esencia y piensa partido a partido

Andy Polo – Universitario de Deportes – Atlético Grau – Liga 1 – Perú – deportes – 1 noviembre
Universitario atraviesa una etapa de resultados positivos y, según Andy Polo, también de recuperación futbolística. El jugador valoró la confianza del entrenador y el compromiso colectivo para recuperar la esencia del equipo. (Liga 1)

La racha de triunfos consecutivos tiene al plantel crema en un estado anímico sólido, aunque con los pies sobre la tierra. Polo describió una interna caracterizada por la fe colectiva, la humildad y la concentración en el trabajo cotidiano, sin distracciones externas.

“Estamos bien, sabemos que es paso a paso. Cada partido es una final para nosotros. Estamos consiguiendo esa esencia que antes teníamos. Estamos contentos por el triunfo”, señaló el jugador.

El extremo también subrayó el rol del entrenador Fabián Bustos en la recuperación del nivel del equipo. Polo indicó que la confianza que transmite el técnico argentino alcanza a todo el grupo, y que esa certeza se traduce en rendimiento dentro del campo. “Ya lo conocíamos, sabíamos lo que era su trabajo”, apuntó, en referencia al regreso del DT al banquillo merengue.

La combinación de un bloque unido, un conductor experimentado y una identidad de juego recuperada parece ser la fórmula que sostiene el liderazgo de Universitario en el Clausura 2026. El conjunto crema no solo suma puntos: vuelve a mostrar esa solidez que lo caracterizó en temporadas anteriores.

Sin mirar la tabla: el foco está puesto en Sport Boys

Andy Polo – Universitario de Deportes – Atlético Grau – Liga 1 – Perú – deportes – 1 noviembre
El triunfo ante Atlético Grau quedó atrás para los cremas, que ahora concentran sus esfuerzos en el próximo compromiso. Polo sostuvo que el equipo prefiere enfocarse en su propio rendimiento antes que mirar a sus perseguidores. (Liga 1)

Universitario cierra la fecha 15 como puntero del Torneo Clausura con un partido menos que sus perseguidores, lo que amplía su margen de ventaja en la parte alta de la clasificación. Sin embargo, Polo fue claro al momento de hablar sobre la tabla de posiciones: el grupo prefiere no distraerse con lo que hacen los demás.

“Sabemos que no podemos dar tregua a nada. Ya podemos pensar en Boys. Este partido ya acabó”, afirmó el extremo, con la vista puesta en el próximo compromiso ante Sport Boys.

Y agregó: “Más que todo, nos enfocamos en lo que podemos hacer nosotros, en el trabajo del día a día y el esfuerzo de los compañeros”.

Esa mentalidad de ir encuentro por encuentro, sin calcular ventajas ni anticipar resultados, es la que el plantel merengue ha adoptado como bandera en esta recta final del torneo. Cada jornada se convierte en un objetivo en sí mismo, y la victoria ante los piuranos es solo el escalón más reciente de esa escalada.

Polo cerró su intervención con un mensaje para los hinchas que acompañaron al equipo en Trujillo y desde los distintos rincones del país: “Al hincha de toda la vida siempre le voy a dar mi agradecimiento por estar en las buenas, pero sobre todo en las malas. Mira lo que fue hoy, fue una fiesta, así que nosotros debemos jugar bien para poder darle la alegría”.

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