Perú

Callao cierra acceso a la plaza Grau ante el riesgo de inundaciones por oleajes anómalos

El fuerte impacto del mar inundó parte del espacio público y obligó a las autoridades a instalar barreras para impedir el paso hacia el muelle

El fuerte impacto del mar inundó parte del espacio público y obligó a las autoridades a instalar barreras para impedir el paso hacia el muelle
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La Municipalidad Provincial del Callao pidió este sábado a vecinos y visitantes evitar la plaza Grau, las playas y otras zonas cercanas al litoral, luego de que oleajes anómalos superaran el muro junto al antiguo muelle e inundaran parte del pavimento y las áreas verdes.

Como medida preventiva, las autoridades instalaron vallas de seguridad para restringir el acceso al perímetro próximo al muelle, después de que el fuerte impacto del mar inundara parte de la plaza, según un despacho del programa 24 Horas de Panamericana TV.

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En la zona todavía se observaban rastros del avance del agua hasta los límites del área acordonada. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra advirtió de la presencia de oleaje moderado desde la tarde del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, con mayor intensidad en el litoral centro, que comprende la Costa Verde y el Callao.

En un comunicado, la comuna informó de que, mediante la Subgerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos, desarrolla acciones preventivas para proteger a las personas que transitan por los sectores expuestos.

Callao
Las olas superaron el muro de contención cercano al antiguo muelle e inundaron parte del pavimento y las áreas verdes de la plaza Grau

“De ser necesarias medidas adicionales, como el cierre temporal de vías o la restricción del acceso a determinadas zonas, estas serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad”, agregó.

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Pese a las advertencias, durante un recorrido televisivo por la plaza Grau se observó a visitantes que continuaban acercándose para contemplar el mar. Algunas actividades turísticas, como los paseos en embarcaciones, también operaban con normalidad.

Una visitante entrevistada señaló que desconocía la alerta y consideró necesarias las barreras para evitar que las personas se aproximen demasiado a la orilla. El aviso se produce en un contexto de alteraciones en el comportamiento del mar que también han afectado otros sectores del litoral, donde el agua y los residuos han alcanzado zonas de la costa.

Plaza Miguel Grau Del Callao
Las autoridades cercaron el perímetro próximo al muelle y recomendaron no acercarse al enrocado ni al borde costero, donde el oleaje supera por momentos las estructuras de protección

Como medida preventiva, las autoridades instalaron en la víspera barreras y cintas de seguridad en la plaza Grau, y pidieron evitar el enrocado y el borde costero, donde las olas superan por momentos la estructura de contención.

La plaza Grau, uno de los espacios públicos más representativos del primer puerto, funciona como punto de encuentro y referencia para vecinos y visitantes. Está ubicada junto al muelle y la dársena, entre construcciones históricas como la Capitanía de Puerto y el Museo Naval.

Su origen está ligado al homenaje al almirante Miguel Grau Seminario, héroe de la Guerra del Pacífico. El Concejo Provincial del Callao aprobó la construcción el 13 de enero de 1891, tras el retorno al país de los restos del marino.

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