Atentado con explosivos en penal de Socabaya dejó dos heridos y activó una alerta policial por un posible segundo artefacto en Arequipa

Atentado con explosivo en penal de Arequipa dejó heridos a un agente del INPE y una visitante

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La detonación de un artefacto explosivo en las inmediaciones del penal de varones de Socabaya, en Arequipa, dejó dos personas heridas durante la mañana del domingo 1 de noviembre. El ataque ocurrió en una zona próxima al acceso principal del establecimiento penitenciario, donde funciona una garita de vigilancia.

El incidente involucró a un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a una mujer que acudió al recinto para visitar a un familiar. Ambos sufrieron lesiones producto de la explosión y recibieron atención médica en distintos establecimientos de salud de la ciudad.

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El hecho generó la intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), ante la posibilidad de que existiera otro artefacto explosivo en los exteriores del centro penitenciario. La presencia de este segundo dispositivo motivó la solicitud de personal especializado para revisar la zona.

El ataque también provocó cambios inmediatos en las condiciones de seguridad del establecimiento. El INPE dispuso el refuerzo del personal de vigilancia y la suspensión temporal de las visitas, mientras las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Dos sujetos lanzaron un explosivo contra la garita del penal de Socabaya

De acuerdo con el comunicado del Instituto Nacional Penitenciario, el atentado ocurrió aproximadamente a las 11:24 horas del 1 de noviembre. Dos sujetos lanzaron un artefacto explosivo contra la garita de ingreso del Establecimiento Penitenciario de Arequipa, cuya detonación se produjo a pocos metros del puesto de vigilancia.

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La información preliminar difundida sobre el ataque señala que los responsables habrían llegado con cascos y armas de fuego. Según esa versión, ambos sujetos se acercaron a la caseta de seguridad y amenazaron al personal que se encontraba de servicio antes de arrojar el explosivo y escapar.

La detonación también provocó daños materiales en el área próxima al ingreso del recinto. Hasta el momento, la información oficial del INPE no precisa cómo se desarrolló la huida de los responsables ni sus identidades.

Comunicado del INPE

Agente penitenciario y visitante fueron trasladados a hospitales

Entre las personas afectadas se encuentra un agente de vigilancia del INPE que cumplía funciones en el establecimiento penitenciario. El trabajador recibió atención de emergencia en el hospital III de EsSalud de Yanahuara, según la información preliminar difundida sobre el caso.

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La segunda víctima fue una visitante que se encontraba cerca de la zona de ingreso. La mujer fue trasladada al hospital Honorio Delgado Espinoza para recibir atención médica.

Los reportes preliminares señalaron que ambos presentaron lesiones por esquirlas y fragmentos de vidrio tras la detonación. Sin embargo, el comunicado institucional no identificó a los heridos ni detalló la gravedad de sus lesiones o su evolución médica.

Después de la primera detonación, surgió la alerta por la presunta presencia de un segundo artefacto explosivo en los exteriores del establecimiento penitenciario. Según la información preliminar, el dispositivo habría sido dejado junto a un mensaje amenazante que mencionaría a tres internos del pabellón D.

Ante esta situación, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las primeras diligencias. También se esperaba la intervención de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), especializada en la identificación y manipulación de este tipo de materiales.

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La posible existencia de otro dispositivo amplió las diligencias policiales en los alrededores del penal. No obstante, el INPE no confirmó en su comunicado la presencia del segundo artefacto ni el contenido del supuesto mensaje.

INPE reforzó la vigilancia y suspendió temporalmente las visitas

El Instituto Nacional Penitenciario dispuso medidas inmediatas en el Establecimiento Penitenciario de Arequipa. Por disposición del presidente de la institución, el director regional se trasladó al recinto para supervisar las acciones de seguridad y verificar el control operativo.

Entre las decisiones adoptadas figura la incorporación de cuatro agentes penitenciarios adicionales en el área de ingreso. La institución también ordenó la suspensión temporal de las visitas como medida preventiva tras el atentado.

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El INPE comunicó lo ocurrido a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Ambas instituciones deberán realizar las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a las personas responsables.

La institución penitenciaria no proporcionó información adicional sobre los posibles motivos del atentado ni confirmó si las amenazas mencionadas en los reportes preliminares guardan relación con los internos del establecimiento.