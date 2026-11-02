Cecilia Bracamonte recuerda su reencuentro con Liliana, su esposa, tras casi cuatro décadas: “Yo pensé que nunca más la iba a ver”

Durante una entrevista para el podcast de Magaly Medina, la cantante peruana Cecilia Bracamonte relata el reencuentro con su actual esposa, Liliana, tras permanecer casi cuatro décadas separadas. En la conversación, la intérprete expone cómo coincidieron en un local nocturno de Lima y el proceso de acercamiento que las condujo a formalizar su matrimonio en 2024.

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Cecilia Bracamonte contó los detalles del reencuentro con Liliana, la mujer con la que se casó en 2024 en Miami, un episodio que, según relató, ocurrió casi cuatro décadas después de que ambas tomaran caminos separados. La cantante, de 76 años, describió ese momento como una experiencia inesperada que reactivó un vínculo que consideraba perdido para siempre.

El relato se produjo en una nueva conversación con Magaly Medina, luego de que la artista revelara públicamente su matrimonio por primera vez. En esta ocasión, la intérprete de ‘Regresa’ ofreció un repaso más detallado sobre cómo se dio el encuentro y qué circunstancias rodearon a ambas en ese momento de sus vidas.

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Un encuentro casual en un local limeño

Bracamonte explicó que el reencuentro con Liliana se produjo en un espacio donde ella se presentaba como artista. Según contó, su expareja asistió al lugar sin planearlo, convencida por una amiga que insistió en llevarla al espectáculo.

“Yo estaba en el Cocodrilo Verde. Ella fue a verme sin querer queriendo, fue media arrastrada por una amiga de ella. No me quería ver. Pensaba que yo podía estar molesta”, relató la cantante durante la entrevista. La artista aseguró que no esperaba volver a verla después de tantos años separadas.

La cantante Cecilia Bracamonte relata aspectos de su vida sentimental y trayectoria profesional durante su participación en el pódcast de Magaly Medina.

Bracamonte describió el instante en que confirmó que Liliana se encontraba en el lugar. “Cuando terminé mi espectáculo me dicen, está abajo. Me cambié y bajé, y la vi al fondo. Sentía que no esperaba. Yo pensé que nunca más la iba a ver. Nos encontramos, nos abrazamos muy fuerte y después le pedí el teléfono a alguien”, recordó la cantante.

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Dos historias sentimentales distintas confluyeron en el reencuentro

La cantante explicó que, al momento de reencontrarse, ambas atravesaban etapas sentimentales muy diferentes. Según contó, Liliana terminaba una relación de más de tres décadas, mientras que ella salía de un vínculo que describió en términos opuestos.

“Ella salía de una relación de 36 años, para ella muy bonita, y de la que yo salía era espantosa”, señaló Bracamonte al comparar los contextos en los que ambas llegaron a ese reencuentro.

La artista también reflexionó sobre los motivos que llevaron a la separación original, ocurrida cuando ambas eran jóvenes. “Éramos chiconas, ella tenía 23 años, yo tenía 25 más o menos. No sabía valorar lo que tenía al frente, que era una persona que daba la vida por mí”, afirmó. Bracamonte atribuyó parte de esa distancia a la etapa de exposición pública que atravesaba en ese momento de su carrera. “Yo estaba mareada porque estaba en plena efervescencia, Cecilia Bracamonte por todas partes. No podía apreciar esto que era como un diamante para mí”, agregó.

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En una entrevista para el podcast de Magaly Medina, la cantante peruana Cecilia Bracamonte conversa sobre el reencuentro con Liliana tras casi cuatro décadas de distanciamiento y su posterior matrimonio en 2024. Durante el diálogo, la artista explica las circunstancias en las que volvieron a coincidir tras una de sus presentaciones musicales y cómo retomaron la comunicación.

La reconexión se consolidó con el paso de las semanas

Tras el primer encuentro, la cantante relató que ambas retomaron el contacto de manera progresiva. Según explicó, las conversaciones se volvieron frecuentes a medida que buscaban actualizarse sobre los años en los que estuvieron distanciadas.

“Habíamos madurado. Ella era ya una mujer, y yo también. Coincidimos en un montón de cosas. En realidad no nos desconocíamos, simplemente habíamos madurado, pero teníamos la misma química”, declaró Bracamonte a Medina.

La cantante indicó que esa cercanía derivó, con el tiempo, en una relación sentimental que terminó por consolidarse en matrimonio en 2024. “Yo comencé a admirarla, a quererla mucho, y me terminó fascinando. Y es mi compañera para el resto de mi vida, lo que me quede de vida, así de fuerte”, sentenció la artista.

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Bracamonte reservó esta historia incluso durante la presentación de su libro de memorias, ‘Gracias por tanto’, que llegará a librerías el 9 de noviembre, un día después del concierto que ofrecerá en el Gran Teatro Nacional para presentarlo oficialmente.