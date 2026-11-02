Fuerzas Armadas desplegarán su unidad de élite para enfrentar extorsionadores, sicarios y bandas criminales en Lima

Las fuerzas especiales del Perú demuestran su capacidad y preparación en un simulacro de operaciones urbanas. Desde asaltos a vehículos hasta infiltraciones en edificios, este video muestra la efectividad y disciplina de estas tropas de élite. (Crédito: Panorama)

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Las Fuerzas Armadas del Perú incorporarán por primera vez a su unidad de élite, la Fuerza Especial Conjunta (FEC), a operativos urbanos en Lima contra secuestros, extorsiones y ataques de organizaciones criminales. La medida representa un cambio en la doctrina militar del país, que hasta ahora reservaba a estas tropas para escenarios de guerra en zonas rurales y selváticas, y las traslada ahora a un terreno inédito: las calles y viviendas de la capital.

La decisión se concretó a través de la integración de la FEC al Comando Unificado, la estructura que coordina las acciones conjuntas entre la Policía Nacional y los institutos armados. El programa Panorama, de Panamericana Televisión, accedió en exclusiva a las primeras sesiones de entrenamiento de la unidad y a declaraciones del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quien detalló los alcances de esta nueva etapa.

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Efectivos de la Fuerza Especial Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú realizan un simulacro de asalto a un autobús como parte de su preparación para operativos urbanos. (Captura video: Panorama) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Militares de élite operarán en zonas urbanas

La FEC está conformada por efectivos seleccionados del Ejército, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la Marina de Guerra, considerados los operadores más capacitados de cada fuerza especial. “Son parte del Comando Unificado, la FEC, que es la élite de la élite, es lo mejor de cada fuerza especial de cada instituto. De ahí se reclutan y lo mejor de lo mejor es la FEC”, explicó Belaunde en declaraciones recogidas por Panorama.

El funcionario agregó que la lógica detrás de la medida responde a una necesidad concreta de reforzar la seguridad ciudadana con los recursos más calificados del Estado. “Lo que nosotros necesitamos, como es de sentido común, es poner lo mejor al servicio de la seguridad de los peruanos”, sostuvo el ministro.

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Efectivos de la Fuerza Especial Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú realizan maniobras tácticas con fusiles dentro de un autobús durante un entrenamiento para operativos urbanos en Lima. (Captura video: Panorama)

Entrenan para rescatar rehenes y allanar búnkeres criminales

Las imágenes difundidas por el programa muestran ejercicios de asalto rápido en viviendas, con soldados que ingresan en segundos a inmuebles simulados, reducen a presuntos objetivos y aseguran el perímetro con procedimientos de control armado. Estas prácticas forman parte de un entrenamiento que ahora contempla incursiones en espacios urbanos, allanamientos de guaridas de bandas y operaciones de rescate de rehenes, tareas que antes no formaban parte del repertorio habitual de la unidad.

La habilitación legal para esta participación militar en tareas de seguridad interna se dio tras la aprobación de facultades especiales por parte del Senado. Con ese respaldo normativo, la Policía Nacional podrá contar de manera directa con el apoyo de las Fuerzas Armadas en operativos contra el crimen organizado que opera en distritos de la capital.

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Las Fuerzas Armadas de Perú demuestran su capacidad en operaciones urbanas. Este video exclusivo de Panorama presenta a soldados de élite participando en simulacros de combate y rescate. (Crédito: Panorama)

Bandas criminales usan armas de guerra

El titular del MINDEF justificó la decisión al señalar el nivel de armamento que manejan actualmente los grupos delictivos que operan en Lima. “Lo que hay es una criminalidad que utiliza armamento de guerra, que utiliza explosivos. En respuesta a eso, la democracia, el Estado, pues no puede ser ciego ni bobo y tiene que estar a la altura del desafío”, afirmó el funcionario.

El objetivo declarado de la FEC será identificar el paradero de objetivos de alto valor, entre ellos sicarios, jefes de banda y extorsionadores, para luego intervenir mediante operaciones militares. “Nuestro interés, nuestra inquietud, es tener fuerzas de operaciones especiales que no solamente tengan la destreza para operar en zonas rurales, sino poder hacer intervenciones quirúrgicas urbanas para neutralizar objetivos de alto valor”, explicó el ministro. Según precisó, cada intervención contemplará dos desenlaces posibles: la captura o la neutralización del objetivo.

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Los ejercicios registrados por Panorama muestran a los efectivos de la FEC ejecutar maniobras por aire y tierra en lapsos de pocos minutos, con énfasis en la coordinación y el factor sorpresa como elementos centrales de cada intervención. De acuerdo con el reporte, las decisiones durante estas operaciones se toman en cuestión de segundos, un margen que, según los propios instructores, resulta determinante en escenarios de alto riesgo dentro de zonas residenciales.

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaunde, detalla la participación de la Fuerza Especial Conjunta en tareas de seguridad urbana en Lima. (Captura video: Panorama) (Imagen Ilustrativa Infobae)