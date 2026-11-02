Cecilia Bracamonte revela que su hija "sufrió muchísimo" por su relación anterior antes de aceptar su matrimonio con Liliana

Durante una entrevista en el pódcast de Magaly Medina, la cantante peruana Cecilia Bracamonte aborda detalles de su matrimonio con su pareja Liliana. La intérprete criolla explica la postura y el proceso de aceptación de su hija Selena frente a esta unión conyugal, así como la dinámica familiar actual tras retomar su relación sentimental luego de casi cuatro décadas de separación.

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Cecilia Bracamonte reveló que su hija, Selena, enfrentó un proceso emocional antes de aceptar por completo su matrimonio con Liliana, la mujer con la que la cantante se casó en Miami en 2024 tras un reencuentro ocurrido 38 años después de haberse separado. La intérprete de música criolla explicó que las dificultades de su hija tenían relación directa con experiencias familiares previas vividas durante la adolescencia.

La revelación se produjo en el pódcast de Magaly Medina, el mismo espacio donde la cantante confirmó por primera vez su matrimonio con Liliana. Según contó Bracamonte, su hija atravesó un período de rechazo hacia su relación anterior, lo que influyó en la manera en que inicialmente procesó la noticia de este nuevo vínculo.

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Selena ya conocía a Liliana desde su adolescencia

Bracamonte explicó que Selena, fruto de su relación con el compositor Augusto Polo Campos, no recibió la noticia de su matrimonio como un hecho completamente nuevo. Según detalló, Liliana ya formaba parte de la historia familiar desde años atrás, en una etapa marcada por tensiones.

“Mi hija sufrió muchísimo con mi anterior relación”, señaló la cantante, en referencia al vínculo previo que mantuvo antes del reencuentro con Liliana. La artista añadió un dato que explica parte de esa dificultad: “Porque además Liliana ya había conocido a Selena en esa etapa, que también le hizo la vida imposible porque era chica, le hizo la vida imposible y la soportó”.

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La cantante Cecilia Bracamonte explica la reacción de su hija Selena ante su matrimonio durante una entrevista en un pódcast.

La cantante no detalló con precisión en qué contexto se produjo ese primer vínculo entre Liliana y su hija, aunque dejó entrever que se trató de un período complejo dentro de la dinámica familiar, previo a la separación que mantuvo a ambas mujeres distanciadas durante casi cuatro décadas.

Hoy la relación familiar se describe como armoniosa

Pese a esos antecedentes, Bracamonte aseguró que la situación actual es distinta. La cantante sostuvo que tanto su hija como su nieto aceptaron con naturalidad la noticia de su matrimonio y que incluso expresan satisfacción por la etapa que atraviesa.

“Mi hija y mi nieto son los más felices”, afirmó la intérprete de ‘Regresa’ durante la conversación con Medina. La declaración se dio en el marco de una entrevista en la que Bracamonte, de 76 años, habló con amplitud sobre su vida sentimental y familiar, después de mantener en reserva este capítulo incluso durante la presentación de su libro de memorias, ‘Gracias por tanto’.

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La cantante no ofreció mayores detalles sobre el momento exacto en que informó a su hija sobre la boda ni sobre el proceso que llevó a Selena a aceptar la relación. La artista se limitó a señalar que, en la actualidad, ambos integrantes de su familia forman parte del entorno de apoyo que describe como fundamental en esta etapa de su vida.

Bracamonte presentará ‘Gracias por tanto’ de manera oficial el domingo 8 de noviembre, durante un concierto programado en el Gran Teatro Nacional. El libro, que repasa 64 años de trayectoria artística, estará disponible en librerías a partir del día siguiente.

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