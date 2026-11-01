Alcalde electo de Ventanilla fue condenado a ocho años de prisión por tráfico de drogas

Luis Landauro fue acusado de intentar enviar casi un kilo de cocaína por el aeropuerto en 2008 y pasó casi un año en prisión antes de ser absuelto por el Poder Judicial

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Luis Landauro, electo alcalde de Ventanilla por Somos Perú, estuvo recluido por un caso de tráfico ilícito de cocaína vinculado a un envío con destino a Ámsterdam en al año 2008 y posteriormente fue condenado a ocho años de prisión antes de ser absuelto por el Poder Judicial.

Un informe publicado por el diario El Comercio reveló que el próximo alcalde distrital estuvo en el penal Sarita Colonia desde el 25 de junio de 2008 hasta el 21 de mayo de 2009 luego de ser capturado por las autoridades del aeropuerto Jorge Chávez y luego salió bajo comparecencia para afrontar el juicio oral en libertad.

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Agentes antidrogas y de aduanas intervinieron a Landauro el pasado 10 de junio de 2008 la guía aérea N.° 020-96505316, que declaraba el envío de una cama de madera compuesta por cabecera, piecera y veladores. El destino de la mercancía era Ámsterdam.

Según el diario, dentro de la cabecera encontraron 15 paquetes que contenían 1,030 kilogramos de cocaína mezclada con almidón y carbonatos. El peritaje estableció que la carga tenía 798 gramos de clorhidrato de droga pura. Luis Landauro Ramírez figuraba como remitente en la guía aérea y había consignado su nombre en la boleta de venta N.° 017-000106 y en la guía de remisión de la tienda Muebles Lot’s, situada en Villa El Salvador.

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Durante el proceso, Landauro sostuvo que trabajaba en la agencia de carga Panamericano Express I.R.L. y reconoció que la empresa no contaba con autorización de aduanas para realizar envíos de terceros al extranjero.

El entonces procesado explicó que utilizó su propia identidad en los documentos por esa falta de autorización. También declaró que acudió por iniciativa propia a la mueblería, ubicada al otro extremo de Lima, para tomar las medidas de la carga y cotizar el flete, aunque no pesó el paquete.

Ante los magistrados, respondió: “No, solamente la medí... el señor me dijo que pesaba aproximadamente cien kilos”. La Primera Sala Penal con Reos en Cárcel del Callao consideró poco creíble esa explicación.

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El medio reveló que el Expediente N.° 3254-2008, fechado el 14 de abril de 2011, condenó a Landauro y a su coprocesado Francisco Javier Fernández Ayasta a ocho años de prisión efectiva. La sentencia fue dictada por tráfico ilícito de drogas.

Miguel Ángel Miranda Mendoza fue juez supermumerario del Quinto Juzgado de Familia de la Corte del Callao y habría aceptado de manera irregular una transferencia de S/ 2000 por parte del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos. (Foto: Corte del Callao)

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió el 21 de febrero de 2012 el recurso de nulidad R.N. N.° 1787-2011. El tribunal absolvió a Landauro bajo el criterio de duda razonable y dispuso que fueran anulados sus antecedentes.

Consultado sobre el caso, el alcalde electo afirmó al medio que “en nuestro país existe el derecho al debido proceso (...). El Poder Judicial me excluyó de todo proceso. Para mí fue días difíciles que te señalen por algo que nunca hiciste, no se lo deseo a nadie”.

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Pedro Spadaro será el nuevo Gobernador del Callao

Pedro Spadaro, candidato de Renovación Popular, ganó oficialmente las elecciones al Gobierno Regional del Callao con 297.046 votos, equivalentes al 51.664 % del total de votantes, según el conteo total de actas difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El candidato llegó a esta elección después de haber sido alcalde provincial del Callao, cargo al que renunció de manera irrevocable para postular al gobierno regional.

La presentación del primer lote de trenes en el Callao tuvo como invitados a la congresista Norma Yarrow, y al alcalde del Callao, Pedro Spadaro. (Foto: Facebook Kllao Salsa)

Según la biografía publicada en la página web del candidato, Spadaro tiene 49 años, es abogado por la Universidad de San Martín y cursó estudios de maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico.

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Su experiencia política más reciente se vincula con la Municipalidad Provincial del Callao. Spadaro dejó ese cargo para competir en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 por el gobierno regional.