Accidente en la Panamericana Norte: auto se empotra contra un bus de ‘Los Chinos’ y hay dos heridos graves en SMP

Al lugar llegaron dos unidades de la Compañía de Bomberos del Perú para atender la emergencia. (Roger García)

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Un bus de la empresa Cruz del Centro protagonizó un violento accidente con un auto particular en plena Panamericana Norte, cerca al cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Eduardo Habich, en el distrito de San Martín de Porres.

El hecho, ocurrido la mañana de este domingo 1 de noviembre, movilizó al menos a dos unidades de la Compañía de Bomberos de del Perú y una ambulancia para atender a dos heridos de gravedad. Tras el accidente de tránsito, el personal de la Policía Nacional cerró momentáneamente el carril para proceder con las diligencias. La medida generó gran congestión vehicular a esta altura de la vía rápida.

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Según el reporte preliminar de los bomberos, el siniestro se suscitó cerca a las nueve de la mañana de este domingo. Los testigos contaron que el auto particular brindaba el servicio de taxi y que iba a excesiva velocidad.

Un bus de 'El Chino' involucrado en un nuevo accidente de tránsito en El Agustino en mayo del 2025. (Samu Perú)

En un despacho de Domingo al Día, se detalló que los heridos fueron trasladados a la clínica Jesús del Norte y al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde fueron atendidos de emergencia. Trascendió que el estado de salud de ambas víctimas es de gravedad.

Los familiares de pasajero que iba en el taxi contaron que se trata de un hombre de profesión ingeniero que pidió una carrera por aplicativo desde el distrito de Los Olivos hasta San Juan de Lurigancho. “Precisamente se encontraban en plena ruta cuando ocurrió esta tragedia. Se han salvado de milagro y, en este momento, ambos siguen con signos vitales, pero dad la gravedad producto de este fuerte impacto su pronóstico es reservado”, detallaron el despacho.

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Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) le tomaron las declaraciones al chofer de la unidad de Cruz del Centro, línea conocida popularmente como El Chino, para esclarecer los hechos.

Los testigos del accidente contaron a las autoridades policiales que el auto de servicio de taxi iba a excesiva velocidad.

Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ingresa a un herido a una ambulancia tras un choque de buses en Villa María del Triunfo, Lima. (Captura: Buenos Días Perú / Panamericana)

Tragedia en la Panamericana Sur

Hace menos de una semana, un choque múltiple entre un bus interprovincial de la empresa Julsa, un tráiler y una camioneta se registró en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector de Chira, en la provincia de Camaná, Arequipa. El accidente dejó personas fallecidas y varios heridos, según reportes preliminares.

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Las imágenes mostraron que la camioneta quedó completamente destrozada y atrapada entre los dos vehículos de mayor tamaño. También se observó a varias personas tendidas sobre la carretera y en la arena, a la espera de ayuda.

Tras el accidente, pobladores solicitaron el envío urgente de ambulancias y personal policial para atender a los afectados y trasladarlos al Hospital de Camaná. Los reportes iniciales alertaron sobre la necesidad de apoyo para evacuar a los heridos, algunos de los cuales requerían atención inmediata.

Posteriormente, la Policía y unidades de bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia. En paralelo, ciudadanos cuestionaron que los nuevos patrulleros entregados a la Policía Nacional por el Gobierno Regional de Arequipa participaran en una ceremonia en la Plaza de Armas de Camaná mientras se reportaba el accidente.

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