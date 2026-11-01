Dos ‘papamóviles’ para León XIV: Así fue la llegada de las unidades al Callao para su desplazamiento en el Perú

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Dos ‘papamóviles’ arribaron al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao, a diez días de la anunciada visita del papa León XIV al Perú, según informó Latina Noticias. El sumo pontífice volverá a su casa después de varios años de su misión pastoral.

Los vehículos llegaron desarmados en varias piezas desde Campinas, en São Paulo, Brasil. Personal de Talma, empresa de servicios aeroportuarios, inició el descenso de las estructuras y cajas que serán utilizadas para completar el ensamblaje de las unidades en territorio peruano.

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Asimismo, se observó la descarga de componentes de gran tamaño mediante equipos elevadores. Ambos vehículos fueron fabricados y acondicionados en Brasil sobre camionetas Chevrolet Colorado, de la empresa General Motors.

Las estructuras arribaron desde Brasil en piezas y serán ensambladas antes de los desplazamientos previstos del pontífice por varias ciudades del país| Foto: Latina Noticias/ Vatican News

Unidades tendrán una estructura especial para los recorridos del Papa

Los papamóviles contarán con una cúpula en la parte posterior y un habitáculo destinado al traslado del sumo pontífice durante los recorridos públicos. Esa zona tendrá protección de vidrio blindado y escaleras retráctiles.

Estos vehículos fueron preparados para permitir que León XIV tenga contacto visual con los fieles, bajo medidas de seguridad. También afirmó que las unidades tendrán capacidad para trasladar al pontífice y a sus acompañantes.

Cada vehículo tendría un peso aproximado de tres toneladas y podría soportar una tonelada adicional entre pasajeros e implementos.

El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha pasado con el papamóvil por la Puerta del Sol camino del Estado Santiago Bernabéu. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 08 JUNIO 2026;AMBIENTE;LLEGADA;PAPA;LEÓN XIV;CATEDRAL DE LA ALMUDENA;ALMUDENA;MADRID;ESPAÑA 08/6/2026

Un papamóvil acompañará la agenda en cada ciudad

La presencia de dos unidades busca facilitar los desplazamientos del papa entre las ciudades incluidas en su agenda. Mientras una de ellas sea utilizada en un recorrido, la otra podrá ser trasladada con anticipación al siguiente destino.

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El pontífice viajaría por vía aérea entre ciudades y encontraría un papamóvil disponible a su llegada. En la transmisión se mencionaron Lima, Cusco, Chiclayo, Cajamarca y Pucallpa como parte de los lugares previstos para su visita.

Para trayectos en comunidades o áreas rurales, el traslado dependerá de las condiciones de las vías y del tipo de terreno. Cabe precisar que hasta el momento no se ha confirmado las rutas que tomará el sumo pontífice por temas de seguridad.

Asimismo, se observó la presencia del canciller Carlos Espá en la zona de carga del aeropuerto.

Características del vehículo que trasnporta al sumo pontífice

El papa León XIV utilizará papamóviles fabricados en Brasil sobre la plataforma de camionetas Chevrolet Colorado, de acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP). General Motors Perú está a cargo de preparar las unidades, que serán destinadas a los recorridos públicos del pontífice durante su visita apostólica, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre.

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La operación contempla dos o tres vehículos distribuidos en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco. La decisión responde a la necesidad de asegurar una unidad disponible en cada destino, debido a las distancias y a los tiempos que demandan los traslados entre ciudades.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó la Placa Pontificia para nueve vehículos entre el 1 y el 17 de noviembre. Se prevé la llegada de 11 kits de placas elaboradas en Alemania; nueve se usarán según las exigencias de la agenda oficial. La flota incluye dos Chevrolet Colorado Z71 blancas y siete Chevrolet Traverse Midnight negras. El vehículo principal llevará la identificación V-1.

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¿Cómo obtengo entradas para la misa del papa León XIV en Lima?

Las entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas estarán disponibles del 5 al 8 de noviembre desde las 10:00, a través de Ticketmaster Perú. Cada persona deberá crear o ingresar a su cuenta, buscar el evento y seleccionar la cantidad de boletos.

Se podrán solicitar hasta ocho entradas por usuario, pero cada una deberá vincularse a un documento de identidad. Los peruanos deberán registrar su DNI; los extranjeros, su pasaporte o carné de extranjería. Los tickets serán digitales, nominales e intransferibles, y llegarán al correo electrónico y a la cuenta registrada.