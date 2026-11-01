Diego Rebagliati envió genuino mensaje a los dueños de Sporting Cristal tras triunfo ante Alianza Lima: “El hincha se los va a devolver”

Diego Rebagliati envió genuino mensaje a los dueños de Sporting Cristal tras triunfo ante Alianza Lima.

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Sporting Cristal volvió a la pelea por el Torneo Clausura 2026 tras imponerse con sufrimiento como local ante Alianza Lima, en el marco de la fecha 14. El resultado devolvió ilusión a los ‘celestes’ luego de un primer semestre para el olvido.

Diego Rebagliati aprovechó el triunfo para dirigir un mensaje a los propietarios del club, entre ellos Carlos ‘Chalaquita’ Gonzales y Joel Raffo, referentes del grupo Innova Sports. “Un pequeño mensaje para la gente de Innova porque yo he sido muy duro con ellos, hasta por momentos se me ha ido la mano. Y lo reconozco porque creo que estaban muy lejos de lo que el hincha de Cristal quería y de lo que representaba Cristal. Pero la fiesta que vivió ayer (el jueves) el hincha de Cristal no se le va a olvidar nunca y ojalá se pueda coronar con el título nacional”, indicó en primera instancia en Fútbol Satélite.

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El comentarista también atribuyó parte de la reacción del plantel a la presencia de Julio César Uribe y Roberto Mosquera, a quienes vinculó con un mayor compromiso emocional dentro del grupo. “Se siente su mística, su amor por el club (de Uribe). Cristal ganó uno de esos partidos que hace hinchada, que genera hinchada. Y Cristal estaba perdiendo hinchada, estaba perdiendo identificación con el hincha”, precisó.

Julio César Uribe le dio la bienvenida a Roberto Mosquera en su regreso como DT de Sporting Cristal en junio del 2026. - captura: Cristal TV

El mensaje de Diego Rebagliati a Innova Sports fue que la prioridad debe ser construir un equipo capaz de competir sin complejos ante sus principales rivales. “Ayer (el jueves) el hincha salió feliz y cuando el hincha sale feliz, no le importa quién sea el dueño del club. Al final lo que quiere el hincha es que el club lo represente y que el club vuelva a ser lo que históricamente fue: un club capaz de ganar este tipo de partidos, capaz de salir campeón, capaz de plantarse ante Alianza Lima y Universitario de tú a tú y ganarles”, acotó.

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El comentarista planteó que Sporting Cristal necesita ganar esa clase de partidos y aspirar a campeonatos, sin convertir las limitaciones económicas o de planificación en argumentos permanentes.

“El hincha no quiere las excusas de ‘ahora no tenemos el presupuesto de Alianza, no tenemos el presupuesto de la U, no podemos contratar, contratamos en la sétima fecha, se nos van los jugadores’, no. Lo que el hincha quiere es un equipo y un plantel que lo represente, y que realmente esté en capacidad de salir campeón”, declaró.

De la misma manera, el exdirectivo advirtió que la reacción del cuadro ‘rimense’ llegó tarde durante esta campaña. “Espero que el próximo año lo hagan desde el principio, que no se vuelvan a equivocar”, manifestó al pedir una adecuada planificación en el plantel que evite repetir los problemas que condicionaron el inicio del año.

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El cuadro 'celestes' ganó de manera agónica 3-2 a los 'blanquimorados' en el Gallardo - Crédito: L1MAX.

Diego Rebagliati sobre el reto de Sporting Cristal a futuro

En eso, Diego Rebagliati afirmó que el triunfo ante Alianza Lima no debe fijar el límite de las aspiraciones de Sporting Cristal, tanto deportivas como económicas.

“Ese no es el techo de Cristal, sino uno mucho más alto, porque Cristal puede ser protagonista a nivel internacional y lo ha sido. A la hora que duden entre gastar y no gastar, entre invertir y no invertir, inviertan, que el club se los va a devolver, el hincha se los va a devolver”, sostuvo.

Eso no fue todo, ya que el panelista incluyó otro desafío de largo plazo: la construcción de un estadio propio. “Cristal merece tener un estadio para por lo menos 25 mil personas”, planteó al sostener que el equipo tiene capacidad para convocar a una asistencia mayor al recordar las veces que el equipo llenó el Estadio Nacional.

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Finalmente, Rebagliati señaló que Sporting Cristal es un club grande que creció durante los últimos años, aunque consideró que sus propietarios no estuvieron a la altura. “Esta vez, acompañados por gente que quiere tanto al club como Julio César y como Roberto, creo que han vuelto a a poner a Cristal en su sitio”, apuntó.

El comentarista deportivo le dedicó unas palabras a los máximos directivos 'celestes' tras el triunfo ante Alianza Lima. (Video: Fútbol Satélite)