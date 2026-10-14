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“Con Julio César Uribe y Roberto Mosquera quisimos devolverle el ADN al club”: la confesión de Carlos Gonzales sobre el presente de Sporting Cristal

El miembro del directorio del club ‘rimense’ habló de la actualidad del equipo en el Torneo Clausura y resaltó el hecho de volver a las raíces de la institución. También le envió un mensaje a la hinchada

El miembro del directorio del club 'celeste' habló del presente del equipo en el Torneo Clausura. (Video: Jax Latin Media)
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Sporting Cristal volvió a la pelea por el Torneo Clausura tras encadenar cuatro triunfos consecutivos, una racha que lo instaló como serio candidato al título luego de un Apertura para el olvido. El equipo ‘cervecero’ lidera con 22 puntos, la misma cantidad que Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo, aunque conserva la cima por la diferencia de goles.

Carlos Gonzales, integrante del directorio del club, pidió mesura frente al repunte y aseguró que la recuperación de los ‘rimenses’ se debe a la unidad de todos los miembros de la institución. “Estamos tranquilos, en realidad. Es resultado del trabajo de todo el plantel, el comando técnico, de la dirección de fútbol. Faltan todavía seis partidos, vamos con bastante calma. Es a base de trabajo, de paciencia también”.

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El dirigente consideró que los cambios impulsados dentro de la entidad ‘celeste’ necesitan tiempo para afianzarse y generar resultados sostenidos. “Hay cambios que se realizan y hay que esperar realmente que se puedan consolidar”, expresó Gonzales. “Vamos a seguir en esa línea con mucha cautela, con mucha calma y yendo partido a partido como lo hemos venido haciendo”.

El cuadro 'celeste' se impuso 1-0 en Cajamarca y es el nuevo líder del certamen - Crédito: L1MAX.

El directivo también fue consultado por las críticas que recibió Sporting Cristal cuando en el Torneo Apertura rozó la zona de descenso. “¿Hubo injusticia por el cargamontón? No, ningún sentimiento de eso, porque sabemos que estamos en fútbol, al menos en mi caso de siempre, y no he tenido ese sentir”, respondió.

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“Chalaquita” Gonzales sobre la presencia de Roberto Mosquera y Julio César Uribe en Sporting Cristal

‘Chalaquita’ Gonzales vinculó la llegada de Julio César Uribe y Roberto Mosquera con una búsqueda institucional: recuperar la identidad histórica de Sporting Cristal. “¿Acierto traer a Roberto Mosquera? El traer, primero a Julio César y luego a Roberto, la medida ha sido netamente para devolverle el ADN al club”, señaló. Para el integrante del directorio, los dos exfutbolistas encarnan “la máxima representación de Sporting Cristal, al menos en vida”.

El directivo sostuvo que la apuesta apunta a que los jóvenes que lleguen a la institución encuentren modelos vinculados con el recorrido del equipo ‘bajopontino’. “Un chico llega al club, luego recorre todo ese camino, tiene éxito a nivel internacional, a nivel nacional y, además de eso, son buenas personas, buenos profesionales y con éxito”, indicó Gonzales. “Entonces, eso es lo que queremos traer, devolverle al club, que tenga ese ADN, esa esencia”.

“Con Julio César Uribe y Roberto Mosquera quisimos devolverle el ADN al club”: la confesión de Carlos Gonzales sobre el presente de Sporting Cristal
“Con Julio César Uribe y Roberto Mosquera quisimos devolverle el ADN al club”: la confesión de Carlos Gonzales sobre el presente de Sporting Cristal

“Chalaquita” Gonzales y su mensaje a la hinchada de Sporting Cristal

El mensaje de ‘Chalaquita’ Gonzales a los hinchas de Sporting Cristal se centró en la unidad en un momento crucial de la temporada. “Sí, estamos tratando eso (volver a las raíces), siempre vamos a trabajar en esa línea, apuntando hacia eso y nuevamente para estar todos unidos”, manifestó.

El miembro del directorio pidió que las críticas no rompan ese vínculo. Incluyó en ese llamado al comando técnico, los hinchas, los fanáticos y a la prensa cercana al club. “Lo que siempre tratamos de pedir al hincha es que esa unidad se mantenga, que siempre estemos todos unidos, todas las partes”, afirmó Gonzales. “Porque creemos que con unidad podemos conseguir objetivos importantes”.

El DT peruano se pronunció tras la victoria de los 'celestes' en Cajamarca. (Video: Palco VIP Noticias)

“Chalaquita” Gonzales sobre su rol y el de Joel Raffo en Sporting Cristal

Por último, Carlos Gonzales aclaró que su presencia más activa en la dirección de fútbol no supone un cambio en la conducción institucional. Ante la consulta sobre si él se encuentra como la cabeza principal de Sporting Cristal, respondió que las decisiones corresponden a toda la directiva.

Joel Raffo sigue siendo presidente”, precisó. El dirigente descartó que exista una concentración del mando en una sola persona y sostuvo que el trabajo se desarrolla de manera colectiva. “Yo he entrado a colaborar de manera mucho más activa con toda la dirección de fútbol ahora que pudimos vender la agencia”, concluyó, precisando su nuevo rol.

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