Andrea San Martín asegura que se quedó con pocos ingresos tras polémicas: “Estoy afrontando complicaciones a nivel económico”

Una composición fotográfica reúne a Andrea San Martín y a Juan Víctor Sánchez en el marco de sus recientes declaraciones sobre su situación económica.

Guardar

Andrea San Martín habló de las dificultades económicas que enfrenta en medio de la situación familiar que atraviesa con su hija menor. La influencer explicó que no puede detener su actividad en redes sociales, debido a que ese trabajo representa hoy su única fuente de ingresos.

La exintegrante de Bienvenida la tarde realizó una transmisión en TikTok, donde se mostró afectada al recordar a la niña que tuvo con Juan Víctor Sánchez. Durante la conversación con sus seguidores, admitió que el proceso puede tomar tiempo y que ha tenido consecuencias en su estado emocional.

PUBLICIDAD

San Martín sostuvo que la distancia con su hija es una de sus mayores preocupaciones. La creadora de contenido evitó dar detalles sobre el proceso, aunque afirmó que intenta reunir fuerzas para afrontar esta etapa.

Juan Víctor Sánchez cuestionó a los usuarios que respaldan a Andrea San Martín en el proceso judicial por presuntas agresiones contra su hija menor.

La figura televisiva ha estado expuesta a cuestionamientos y conflictos de carácter privado en las últimas semanas. Su novio la acusó de agresión, mientras ella afronta una situación que la mantiene alejada de su hija menor.

En ese contexto, Andrea San Martín señaló que quisiera reducir su presencia pública para ocuparse de su casa y de los asuntos que considera prioritarios. No obstante, explicó que no puede darse ese tiempo por el impacto que tendría en sus finanzas.

PUBLICIDAD

La influencer recordó los videos que ha grabado desde que se convirtió en madre y reflexionó sobre el tipo de contenido que comparte. Para ella, su actividad digital forma parte de una rutina laboral que no puede dejar de lado mientras intenta resolver su panorama personal.

“La realidad es que estoy afrontando un nivel complicado a nivel económico y no puedo parar. Esa es la razón por la cual continúo con mis redes sociales. Me encantaría darme un break, dedicarme a mi casa y enfocarme en las cosas que tengo que resolver”, expresó durante su transmisión en TikTok.

Andrea San Martín es intervenida tras conflicto con Juan Víctor por su hija

Las declaraciones de la exparticipante de Bienvenida la tarde evidenciaron el conflicto entre la necesidad de mantener sus ingresos y el deseo de apartarse temporalmente del ojo público. Aunque reconoció que le gustaría desconectarse, dijo que no tiene posibilidad de abandonar sus plataformas.

Andrea San Martín prioriza la situación de su hija menor

El video de Andrea San Martín generó una serie de reacciones entre sus seguidores. Varios usuarios le enviaron mensajes de respaldo y expresaron preocupación por la situación que atraviesa con su hija.

PUBLICIDAD

“Lo peor que le puede pasar a una madre es que le quiten a su hija”, comentó una usuaria. Otro mensaje cuestionó al Poder Judicial y pidió que la menor vuelva con la influencer.

También hubo quienes propusieron alternativas para que la creadora de contenido obtenga ingresos fuera de las plataformas digitales. “¿Andrea, por qué no te animas a poner un restaurante o una cafetería?”, escribió una seguidora durante la transmisión.

Otros usuarios le recomendaron evitar que las críticas y los comentarios en internet afecten sus decisiones. “Piensa más en ti, Andrea, y deja que los demás hablen y no les hagas caso”, fue uno de los mensajes que recibió.

PUBLICIDAD

Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín mantienen un conflicto legal sobre la custodia de su menor hija tras la reciente liberación de la madre.

La situación de su hija menor ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de Andrea San Martín. La influencer agradeció el respaldo de sus amistades y de quienes siguen su contenido, pero señaló que no desea concentrarse en nuevos emprendimientos por ahora.

San Martín afirmó que sabe que cuenta con personas dispuestas a acompañarla si más adelante decide iniciar otros proyectos. Sin embargo, remarcó que este no es el momento para dividir su atención entre asuntos laborales y familiares.

“En este momento, no requiero distraer mi mente en otras cosas, requiero estar enfocada en lo importante. Mi responsabilidad como madre hoy es más importante que cualquier otra cosa”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Por ahora, las redes sociales son el principal ingreso de Andrea San Martín, según explicó. La influencer continuará con sus publicaciones mientras busca atender los asuntos familiares que la mantienen alejada de su hija.