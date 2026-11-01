Papa León XIV envía mensaje por el Día de Todos los Santos, a poco de su llegada al Perú: "La santidad no es un privilegio"

Pope Leo looks on as he leads the Angelus prayer from a window of the Apostolic Palace, at the Vatican, November 1, 2026. REUTERS/Yara Nardi

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A diez días de su llegada al Perú, prevista para el 11 de noviembre, el papa León XIV afirmó que “la santidad no es un privilegio para unos pocos” y la definió como una vocación universal que compromete a los creyentes a construir la paz. El mensaje fue pronunciado este 1 de noviembre, durante el rezo del Ángelus por la solemnidad de Todos los Santos.

Desde el Palacio Apostólico, el Pontífice recordó que la celebración reúne a quienes la Iglesia reconoció formalmente como santos y a una multitud de hombres y mujeres cuyas vidas solo son conocidas por Dios. “Celebramos a todos los santos: a aquellos que la Iglesia ha reconocido como tales y también a tantos que no lo han sido, pero que Dios conoce”, expresó.

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La reflexión coincide con la proximidad de su primera visita apostólica a América Latina. La gira comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, continuará en Argentina y finalizará en Perú, país donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de ser elegido Papa.

El papa León XIV observa mientras dirige la oración del Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico, en el Vaticano, el 1 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

León XIV vinculó la santidad con gestos cotidianos de amor y paz

El Papa centró su meditación en el pasaje del Apocalipsis que habla de una “muchedumbre inmensa” procedente de todas las naciones, pueblos y lenguas. Para León XIV, esa imagen muestra que la santidad no puede limitarse a una lista ni a un reconocimiento público.

Al referirse a las bienaventuranzas del Evangelio de Mateo, describió a los santos como personas pobres de espíritu, misericordiosas, sedientas de justicia y capaces de mantenerse firmes ante la violencia y la persecución. “Son constructores de paz, a quienes Dios llama por su nombre”, señaló.

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El Pontífice sostuvo que la santidad se expresa en decisiones de amor que contradicen la codicia y la prepotencia. “La santidad, de hecho, no se puede reducir a ningún cálculo”, dijo, al destacar el bien que estas personas dejan en su entorno.

También afirmó que Dios conoce historias y corazones que no siempre son visibles para los demás. Antes de concluir el Ángelus, pidió a la Virgen María acompañar a los fieles para que no se cansen de construir la paz, tanto en las decisiones relevantes como en los actos simples de la vida diaria.

People gather in Saint Peter's Square on the day Pope Leo leads the Angelus prayer from a window of the Apostolic Palace, at the Vatican, November 1, 2026. REUTERS/Yara Nardi

La gira latinoamericana empezará el 6 de noviembre en Uruguay

El viaje apostólico de León XIV abarcará tres países entre el 6 y el 17 de noviembre, aunque su presencia en América Latina concluirá el día 16, cuando partirá de Lima hacia Roma.

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La primera escala será Uruguay, donde estará del 6 al 8 de noviembre. Visitará Montevideo, Paysandú y Florida. El 8 de noviembre viajará a Argentina, país en el que permanecerá hasta el 11 de noviembre y cuya agenda incluye Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Ese mismo 11 de noviembre arribará a la Base Aérea del Callao para iniciar el tramo peruano de la gira. Según el programa oficial de la Santa Sede, será la etapa más extensa de su recorrido por la región, con seis días de actividades hasta su salida a Roma el 16 de noviembre. El vuelo llegará a la capital italiana el 17 de noviembre.

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Perú será la etapa más extensa del viaje del Pontífice

En Perú, León XIV visitará Lima, Callao, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. El 11 y 12 de noviembre cumplirá actividades en Lima, entre ellas reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil, obispos, jóvenes y universitarios.

El 13 de noviembre viajará a Chiclayo y Pimentel. Al día siguiente se trasladará a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para celebrar una misa, antes de volver a Chiclayo. El 15 de noviembre llegará a Cusco y luego a Pucallpa, donde se reunirá con misioneros y representantes de pueblos amazónicos.

La visita concluirá el 16 de noviembre con una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, y una ceremonia de despedida en el Callao.

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