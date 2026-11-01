Santiago González registra los 100 partidos disputados con Sporting Cristal, al que considera “el más grande del Perú”

Santiago González, centenario con Sporting Cristal. Crédito: Sebastián Jamill

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Al momento que Sporting Cristal fichó a Santiago González surgieron distintas voces alrededor por su origen. Llegaba a La Florida sin haberse asomado a una máxima categoría y del ascenso de Argentina con un bagaje discreto, pero tenía a su favor una amplia proyección.

A esa condición se aferraron los ‘cerveceros’ para presentarle un contrato al ‘Santi’. Dos años más tarde —entremedias tres cursos entre el 2024 y 2026— la apuesta resultó ser un auténtico éxito en todos los sentidos y pasó a convertirse en una grata realidad, que acaba de registrar un cómputo histórico para el argentino.

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Santiago González descolló en las semifinales de la Copa de la Liga 2026 ante ADT. - Crédito: Sporting Cristal

El también llamado ‘Mágico’ acaba de sumar los 100 partidos oficiales vistiendo la camiseta de Cristal. El récord personal se dio en un clásico moderno contra Alianza Lima, que acabó con triunfo dramático para los suyos (3-2) y con una aportación goleadora ‘in extremis’ para hacer mucho más especial su juego centenario en el Rímac.

Terminado el encuentro, y con las emociones a flor de piel por el trámite electrizante, Santiago González pasó por los micrófonos de L1MAX para hablar, entre otras cosas, de su inolvidable marca con los ‘rimenses’, a los cuales elevó a la cima del fútbol peruano y con los que espera mantenerse por muchos años.

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El delantero puso el 3-2 final en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

“Estoy muy contento de cumplir 100 partidos con esta institución, la más grande del Perú; ellos confiaron en mí y estoy muy contento acá, ojalá podamos seguir”, declaró el argentino al borde de las lágrimas.

La historia del centenario personal del ‘Santi’ inició en 2023 cuando Deportivo Maipú aceptó la oferta de Sporting Cristal por su joven extremo, quien no desaprovechó la oportunidad de emigrar y hacerlo en una entidad pujante como la ‘celeste’.

Santiago González destrabó el Sporting Cristal vs Alianza Lima con un gol de último minuto. - Crédito: ITEA

Su primer contacto con la afición se dio en la exultante ‘Tarde Celeste’ contra la Universidad Católica (CHI), amistoso de presentación que acabó 4-0 para los organizadores. La diana de cierre de la goleada fue obra de González.

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A nivel oficial, el ‘Mágico’ se hizo sentir desde la primera fecha, en enero del 2024, con una anotación que sirvió para el atronador 6-2 contra ADT, en el Rímac. Sumó otras seis dianas para la conclusión del Torneo Apertura y en el Torneo Clausura se hizo presente con la misma cantidad de goles, cerrando la temporada con 14 celebraciones.

El delantero argentino abrió el marcador en Matute por la jornada 3 del Grupo F del certamen internacional - Crédito: ESPN.

Aunque, a todas luces, su capacidad como asistente fue la más apreciada al apuntarse la estruendosa cifra de 24 pases. Aquel desenvolvimiento, al día de hoy, ha sido el mejor del extremo argentino. Incluso despertó la atención del Schalke 04 —por aquel entonces en la 2. Bundesliga— pero no existió más que un simple interés.

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A partir de esa situación, Santiago González se hizo un nombre en el fútbol peruano y todo hacía creer que su segunda temporada iba a ser la eclosión total; sin embargo, aparecieron las lesiones que mermaron su estado de forma e impidieron que mantuvieron su descaro como goleador.

Santiago González celebrando su espléndida anotación a Cusco FC. - Crédito: @JFSánchez

Para el curso 2025, definitivamente, su promedio de anotaciones y asistencias decayó con siete y cinco, respectivamente. Entretanto, hubo un cierto matiz por su primer festejo internacional al anotar en la Copa Libertadores.

En su tercer periodo en La Florida, ‘Santi’ González ha mostrado una leve mejoría al hacerse presente como puntual de peligro en distintos frentes. A nivel de Liga 1 suma cinco goles y siete asistencias, mientras que en la Copa de la Liga lleva dos dianas. En general, el argentino totaliza 30 conquistas y 36 pases.

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