Tamara Galdos traza su camino profesional a sus cortos 14 años: “Yo quiero jugar por el Perú y por Regatas en mayores”

La punta de 14 años ha expresado que su meta es representar al Perú en la selección mayor y también en el conjunto chorrillano. Crédito: YouTube AQUITVO.

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Con 14 años, Tamara Galdos proyecta su futuro en dos espacios que ya marcaron sus primeros pasos en el vóley: la selección peruana y Regatas Lima. La joven opuesta dejó atrás la idea de practicar el deporte solo como una afición y apunta a competir en la categoría mayores.

Galdos viene de disputar el Mundial Sub 17 en Chile y el Sudamericano Sub 19 en Maracaibo, Venezuela. En este último torneo, Perú obtuvo el subcampeonato y clasificó al Mundial de la categoría, previsto para 2027, luego de vencer a Brasil en las semifinales.

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La deportista de Regatas Lima asumió ese recorrido con jugadoras de mayor edad y experiencia. Su presencia en ambas categorías llamó la atención por tratarse de una de las opciones ofensivas de la selección peruana en un proceso que busca ampliar su base de talentos.

En declaraciones a ‘Aquitvo’, Galdos explicó qué significa vestir la camiseta nacional. “Es un orgullo, la verdad. Nunca me lo imaginé. De niña veía jugar a la selección en los Bolivarianos y en el Mundial”, afirmó sobre un objetivo que apareció desde sus primeras experiencias como aficionada.

Tamara Galdos se proyecta en la selección peruana mayor y compitiendo con Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram Tamara Galdos.

Su plan, en principio, estaba limitado a continuar su proceso formativo en el club de Chorrillos. “Creía que jugaría en Regatas y nada más. Después me llamaron y cambió mi perspectiva”, indicó la jugadora, quien ahora se plantea metas a largo plazo.

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“Ahora tengo un objetivo y una meta más grande: quiero jugar por Perú en la categoría mayores y también llegar a mayores con Regatas”, sostuvo Galdos. La declaración resume una aspiración que tomó fuerza a partir de sus convocatorias juveniles.

La opuesta reconoció que su realidad actual todavía le resulta difícil de asimilar. Esa percepción cambió a partir de la convivencia con el plantel y la competencia internacional. “Pero ahora cambió toda mi perspectiva”, agregó. El proceso de Galdos coincide con la reorganización de las selecciones de base, supervisadas por Antonio Rizola, técnico de la categoría absoluta.

La responsabilidad de jugar la Liga Peruana de Vóley

La siguiente experiencia de Tamara Galdos será la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. La Federación Peruana de Vóley incorporó a Perú Sub 19 como el duodécimo equipo del certamen, con un plantel conformado por jugadoras de las categorías Sub 17 y Sub 19.

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La integrante de la selección peruana sostuvo que competir en la Liga Nacional de Vóley representa una oportunidad importante para las jugadoras del equipo nacional. Crédito: Instagram AQUITVO.

El conjunto nacional compite únicamente durante la primera fase, suma puntos y aparece en la tabla, pero sus resultados no intervienen en la clasificación de los clubes a la segunda etapa. El objetivo es que las juveniles tengan rodaje ante rivales mayores antes del Mundial Sub 19.

Galdos señaló que la noticia la tomó por sorpresa. “No me lo esperaba. Hace un tiempo vi una publicación que decía que la selección formaría parte del equipo 12. Pensé que sería para otras jugadoras y no creí que yo estaría”, explicó.

La confirmación llegó después por parte de Rizola. “Me quedé sorprendida, pero me parece muy bueno. Jugar contra personas mayores y con más experiencia será muy útil para nosotras”, afirmó la deportista, incluida como una de las cuatro opuestas convocadas para el equipo nacional.

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La integrante de la selección considera que el desafío ayudará a reducir la brecha frente a los equipos de mayor desarrollo. “Los países potencia tienen un nivel más alto, así que enfrentar a jugadoras de mayor nivel en Perú nos va a ayudar”, señaló.

La inclusión de un grupo juvenil en una competencia profesional despertó dudas entre los aficionados por la diferencia de edad y de experiencia. Galdos respondió con naturalidad a esa preocupación y descartó que el reto afecte su confianza.

Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Deportivo Wanka en su debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

“Mi autoestima está perfecta, no se preocupen. Sé que esta experiencia me va a servir y que aprenderé algo”, dijo. La voleibolista remarcó que no asume los partidos desde una posición resignada por pertenecer a una categoría menor.

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“No voy a ir pensando que no tengo que ganar nada por ser menor. Igual buscaremos hacer la mayor cantidad de puntos posible”, manifestó. Su prioridad, sin embargo, está en aprovechar cada partido para elevar su nivel competitivo.

“Estoy feliz de participar y, más allá de los resultados, quiero aprender porque eso me ayudará”, concluyó Galdos. Perú Sub 19 afrontará la primera fase de la Liga como una etapa de preparación, mientras ella suma experiencias rumbo a su objetivo de llegar a la selección y a Regatas Lima en mayores.