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Erick Noriega, optimista por salir de los últimos lugares del Brasileirao con Gremio: “Seguimos firmes en la lucha, porque juntos somos más fuertes”

El mediocentro peruano, que destacó con un rendimiento imperial de retorno al ecuador del campo, resaltó la unión del ‘tricolor’ para dar inicio a una remontada en la tabla clasificatoria

Erick Noriega a voz en cuello con Gremio durante un partido válido por el Brasileirao. - Crédito: Difusión
Erick Noriega a voz en cuello con Gremio durante un partido válido por el Brasileirao. - Crédito: Difusión
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Erick Noriega no deja de conectar con Gremio. El peruano sigue ganándose el cariño de la afición con exhibiciones a puro músculo como la acontecida en la victoria agónica contra Coritiba, que ha representado un enorme alivio por las complicaciones con el descenso en el Brasileirao.

Suya fue una puesta en escena excepcional, sosteniendo al ‘tricolor’ desde el centro del campo, aunque también ofreciendo mucho auxilio en la zona defensiva. Su rendimiento fue aplaudido, pero no tanto como sus emociones al término del compromiso.

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Erick Noriega – Gremio – Brasileirao – Perú – deportes – 26 octubre
El entrenador de Gremio apostó por refrescar el ataque para romper la igualdad ante Coritiba. Entre las variantes destacó el ingreso de Martin Braithwaite por Erick Noriega a los 82 minutos, una decisión que resultó clave para definir el encuentro en el tiempo adicional. (Gremio)

Tras el silbatazo final, las cámaras de Premiere captaron el preciso momento en que el ‘Samurái’ se rompió para dar paso a un llanto genuino, mientras era abrazado por uno de sus compañeros. La reacción acabó calando hondo entre los simpatizantes del club gaúcho.

Un poco más aliviado por la vorágine de sentimientos, Noriega empleó su cuenta de Instagram para ponderar la unión del grupo y asegurar que nada los derrumbará en la andadura por mantenerse en el Brasileirao.

Seguimos firmes en la lucha, porque juntos somos más fuertes. Agradecido a todos por el apoyo incondicional. Este camino es nuestro, codo con codo con los aficionados. ¡Vamos Grêmio! ¡Gracias Dios, eres gigante!”, posteó.

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Erick Noriega fue una de las apuestas del entrenador Renato Gaúcho para alinear como titular. La lesión de Danilo Barbosa le abrió espacio para asentarse en el centro del campo con un desempeño óptimo.

Erick Noriega – Gremio – Brasileirao – Perú – deportes – 26 octubre
Con 34 puntos y una victoria que llegó cuando menos se esperaba, Gremio recortó distancias con los equipos que están fuera del descenso. El margen es estrecho, pero el triunfo devolvió confianza al grupo (Gremio)

Lucha por permanencia

Gremio, a muy buen seguro, está atravesando su peor temporada en años. El riesgo de perder la categoría es más que latente, aunque existe una ligera esperanza para zafar de ese contexto peligroso luego de que sacara adelante un juego muy ruin contra Coritiba gracias a una anotación dramática de Martin Braithwaite.

La alegría llegó en la fecha 32° y representó un enorme paso considerando que el ‘tricolor’ no sabía de triunfos en calidad de visita en el actual periodo del Brasileirao. Con lo conseguido, el conjunto de Renato Portaluppi ha llegado a los 34 puntos, escalando a la casilla 17° de la clasificación.

En teoría, Gremio aún corre peligro, pero a diferencia del resto de clubes que también aparecen en la Z-4 (sector denominado en el Brasileirao para aquellos posicionados en zona de descenso) sus posibilidades de salir a flote son altas.

Las estadísticas juegan a su favor. Al reaccionar a tiempo frente a Coritiba, las probabilidades de que caiga a la Serie B en la siguiente campaña han disminuido al 61%. No es menos cierto que la cifra es alta, pero es mucho mejor que el 75% que lo acechaba con anterioridad.

El plantel del Gremio se dirige a una de las graderías para agradecer el apoyo de la afición. - Crédito: Difusión
El plantel del Gremio se dirige a una de las graderías para agradecer el apoyo de la afición. - Crédito: Difusión

Además, los registros del Gremio son más alentadores que los que presentan Corinthians (66%), Chapecoense (99%) y Remo (99%), siendo los dos últimos más que casos perdidos en la máxima categoría de Brasil.

Para que el equipo liderado por Renato Gaúcho se libere de las cadenas deberá sacar un nuevo triunfo en su siguiente juego, que será contra el Athletico-PR en su feudo, y esperar que el Internacional (PA), que se ubica un peldaño arriba en la Z-4, pierda en su cita y derrape.

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