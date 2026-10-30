“Es la tercera vez que me la roban”: el calvario de un hombre al que le secuestran su camioneta una y otra vez

Cámaras de seguridad registraron el asalto a mano armada contra una familia que se desplazaba en una camioneta por la avenida El Olivar, en el Callao. Varios individuos armados interceptaron el vehículo, realizaron disparos y obligaron a descender a los ocupantes, entre ellos mujeres y un menor de edad. Durante el hecho, el conductor resultó herido tras forcejear con los delincuentes, quienes finalmente escaparon a bordo de la unidad sustraída | ATV

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Una familia fue víctima de un violento asalto en la avenida El Olivar, en el Callao, donde un grupo de delincuentes armados los obligó a descender de su camioneta Hilux para apoderarse del vehículo. Durante el ataque, los ladrones realizaron disparos al aire, amenazaron a una mujer que llevaba a un niño en brazos y golpearon al conductor hasta provocarle una herida en la cabeza.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran la violencia con la que actuaron los sujetos. Los ocupantes de la camioneta fueron sorprendidos por los asaltantes, quienes los encañonaron y los sacaron a empujones del vehículo. Una de las mujeres intentó protegerse mientras sostenía a un menor, pero fue amenazada con un arma de fuego a pocos centímetros del rostro.

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El conductor fue quien sufrió las lesiones más graves. Según las imágenes difundidas, los delincuentes lo golpearon en la cabeza cuando se resistió a abandonar la camioneta. Pese a la presencia de una familia y un niño pequeño, los sujetos continuaron con el asalto y huyeron con el vehículo.

Vehículo fue secuestrado tres veces

Tras el robo, los delincuentes se habrían comunicado con el propietario de la camioneta para exigirle una importante suma de dinero a cambio de devolverle el vehículo. Esta modalidad, conocida como rescate vehicular, consiste en sustraer una unidad y posteriormente pedir dinero a su dueño para recuperarla.

Una cámara de seguridad capta a un individuo que intercepta a una persona junto a una camioneta con las puertas abiertas en la vía pública. (ATV)

De acuerdo con la información difundida en el reporte de ATV, esta sería la tercera vez que la camioneta Toyota Hilux es robada. En ocasiones anteriores, el propietario habría pagado las cantidades exigidas por los delincuentes para recuperar su unidad.

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El caso vuelve a evidenciar los riesgos que enfrentan los conductores ante los robos de vehículos cometidos por bandas armadas, que no solo buscan apoderarse de las unidades, sino que también recurren a amenazas y agresiones físicas para conseguirlo.

¿Cuáles son los vehículos más robados en el Perú?

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE), identificó a las camionetas Toyota Hilux y Toyota Rush entre los modelos más buscados por las bandas dedicadas al robo de vehículos. También figuran las Hyundai Tucson y New Tucson, así como el automóvil Kia Rio. Según el coronel Marco Ayvar, jefe de DIPROVE Lima Norte, estas marcas y modelos mantienen una mayor incidencia en los registros policiales.

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Los vehículos más robados en Perú: DIPROVE alerta sobre la preferencia de bandas por modelos| Andina

Los robos y hurtos no se distribuyen de manera uniforme en Lima Metropolitana. De acuerdo con la información policial, Carabayllo, Comas y San Martín de Porres concentran más casos en Lima Norte, mientras que en la zona sur destacan San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

¿Qué hacer si te roban el vehículo en Perú? Estos son los pasos para denunciar el robo

1. Comunícate inmediatamente con la Policía Nacional. Si acabas de sufrir el robo, llama al 105, la central de emergencias de la PNP. Proporciona la ubicación, la hora aproximada del hecho y las características del vehículo: número de placa, marca, modelo, color y cualquier otro detalle que permita identificarlo. Si los delincuentes siguen cerca, no intentes perseguirlos ni enfrentarlos.

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2. Presenta la denuncia en una comisaría. Acude a la dependencia policial más cercana para registrar formalmente el robo. Entrega toda la información disponible sobre las circunstancias de la sustracción y proporciona los documentos del vehículo si los tienes a disposición. Solicita una copia de la denuncia, que es gratuita por primera vez. Este trámite es importante para que la Policía pueda iniciar las diligencias de búsqueda e investigación.

3. Activa la herramienta Alerta Robo de Sunarp. Si cuentas con la Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVe), puedes ingresar al servicio digital Alerta Robo de Sunarp y comunicar la sustracción. Para completar el procedimiento necesitas tu DNI, número de celular, placa y número de TIVe. El sistema valida tu identidad mediante un código enviado por mensaje de texto y difunde el aviso en los servicios de consulta vehicular y en los sistemas de la PNP.

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La alerta de Sunarp tiene una vigencia de 20 días calendarioy no reemplaza la denuncia policial. Durante ese periodo, el propietario debe formalizar la denuncia para que la PNP gestione la anotación del robo en la partida registral del vehículo.

4. Comunica el robo a tu compañía de seguros. Si tienes una póliza vehicular, informa inmediatamente a la aseguradora y consulta los requisitos para activar la cobertura por robo. Conserva la denuncia policial y los documentos que te soliciten para iniciar el procedimiento correspondiente.

5. Consulta si el vehículo fue recuperado. Puedes revisar los canales de información de la Policía Nacional y las consultas vehiculares de Sunarp para verificar si la unidad registra una alerta o si aparece información sobre su recuperación. Si recibes datos sobre una posible ubicación, comunícalos a la Policía y evita intentar recuperarla por cuenta propia.

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