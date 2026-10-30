Keiko Fujimori en San Salvador: "Los invito a invertir en el Perú sin esperar el tratado de libre comercio"

La lideresa política peruana Keiko Fujimori ofreció un discurso durante su visita a El Salvador ante autoridades gubernamentales, diplomáticos y empresarios. En su intervención pública, transmitida en vivo, expuso sobre seguridad ciudadana, la historia política reciente de Perú y las garantías económicas que ofrece su país para el intercambio comercial y la inversión extranjera, en presencia de figuras como el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa.

Guardar

Keiko Fujimori convocó este jueves a empresarios salvadoreños y peruanos a invertir en el Perú durante un encuentro bilateral celebrado en San Salvador, donde encabezó como presidenta de la República una reunión con el sector privado en el marco de su visita oficial a El Salvador.

La mandataria abrió su intervención evocando su primera visita al país centroamericano, hace veintiocho años, cuando llegó en calidad de primera dama durante el gobierno de su padre. “Hoy regreso y veo un país totalmente transformado, moderno, en paz, con esperanza”, afirmó ante la concurrencia, que incluyó al vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa y a varios ministros de Estado. El encuentro contó con la presencia del embajador César Jordán y de ciudadanos de ambas naciones.

PUBLICIDAD

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla durante una conferencia de prensa con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Presidencial en San Salvador, El Salvador, el 29 de octubre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Fujimori trazó un paralelismo entre la historia reciente de ambos países. Recordó que el Perú atravesó a finales de los años ochenta y principios de los noventa una etapa de violencia extrema, con miles de muertos y el desplazamiento de familias enteras a causa de Sendero Luminoso y el MRTA. Señaló que la llegada al poder de su padre, Alberto Fujimori, en 1990, marcó el inicio de una recuperación que devolvió la paz y la confianza al país. “Una vez conseguida esa paz, con esos cimientos, a partir de ahí se pudo construir todos los demás temas”, dijo.

La presidenta explicó que el propósito de su visita al país gobernado por Nayib Bukele es estudiar el modelo de seguridad que transformó a El Salvador. “Somos países distintos, con normas y leyes diferentes, pero creo que su esencia, el devolverle la seguridad y el orden, es algo que nosotros también queremos replicar en el Perú”, sostuvo. Fujimori señaló que la criminalidad organizada transnacional ha vuelto a instalar el miedo entre los peruanos: miedo a salir a las calles, a que los niños vayan al colegio, a utilizar el transporte público.

PUBLICIDAD

Peru's President Keiko Fujimori speaks during a press conference with El Salvador's President Nayib Bukele at the Presidential House in San Salvador, El Salvador, October 29, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

La mandataria destacó el respaldo institucional que ofrece la Constitución peruana a los inversores. Subrayó que el texto garantiza la autonomía del Banco Central de Reserva —con el presidente Julio Velarde ratificado por cinco años más— y un capítulo económico que equipara al inversionista peruano con el extranjero. “Las mismas responsabilidades y exigencias al inversionista peruano que al extranjero”, precisó.

Déficit fiscal del 1,4% del PBI y una deuda pública del 29%, los números que el Perú exhibe ante el mundo

Fujimori respaldó su llamado a la inversión con cifras macroeconómicas: el Perú registra un déficit fiscal equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y una deuda pública del 29% del PBI, indicadores que calificó como sólidos frente al promedio regional. Esas reservas, dijo, le permiten al país adoptar medidas anticíclicas ante la amenaza del fenómeno El Niño, que podría restar un punto porcentual al crecimiento económico.

PUBLICIDAD

Peru's President Keiko Fujimori speaks during a press conference with El Salvador's President Nayib Bukele at the Presidential House in San Salvador, El Salvador, October 29, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

En ese marco, anunció la aprobación de un crédito suplementario de USD 2.200 millones destinado a obras adicionales para el año en curso, y adelantó que el presupuesto de 2027 incorporará USD 5.000 millones adicionales. Parte de esos recursos se destinarán a bonos para familias afectadas por el fenómeno climático, a la reactivación de obras de infraestructura que se encuentran al 80% de avance y a una inversión de cerca de USD 2.000 millones en infraestructura educativa.

La mandataria también destacó la diversificación de la economía peruana: además de la minería y la pesca, el país se ha convertido en el primer productor y exportador mundial de arándanos y uvas, y ocupa el segundo lugar en aguacates. “De cada diez arándanos que ustedes comen, nueve vienen del Perú”, ilustró. Mencionó además los mecanismos de participación privada disponibles: asociaciones público-privadas, contratos gobierno a gobierno y el esquema de obras por impuestos, que permite a las empresas construir infraestructura en lugar de pagar tributos.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori camina junto a autoridades salvadoreñas e integrantes de las fuerzas de seguridad durante su visita a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tecoluca. (Presidencia de Perú)

El tratado de libre comercio entre Perú y El Salvador lleva 14 de 19 capítulos negociados

La presidenta informó que las negociaciones del tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países avanzan: de los diecinueve capítulos que componen el acuerdo, catorce ya están resueltos. Pese a ello, instó a los empresarios a no esperar la firma del tratado para comenzar a invertir. “Desde ya los invito a invertir”, subrayó.

Fujimori también abordó la inestabilidad política que marcó al Perú en los últimos años y anunció como medida correctiva la restauración del bicameralismo después de más de treinta años. El país volvió a contar con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, reforma que, a su juicio, dotará al sistema político de mayor estabilidad. Recordó que durante más de tres décadas el Congreso operó con una sola cámara y que su propio partido, que defendía esa modalidad, cambió de postura para impulsar el retorno al sistema bicameral.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori recorre las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tecoluca junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, para evaluar su modelo penitenciario. (Presidencia de Perú)

La mandataria cerró su intervención destacando la posición geográfica del Perú como centro de Sudamérica y su integración en bloques como la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y extendió una invitación a los presentes a conocer el país, su gastronomía y la hospitalidad de su población.