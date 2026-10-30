Perú

Un comerciante de relojes sufre un robo de S/ 150 mil tras ser dopado por un cliente en Breña: se tiró del segundo piso para evitar el hurto

La víctima habría sido dopada, amordazada y esposada por dos visitantes antes de precipitarse desde el segundo nivel del inmueble, según la denuncia presentada por su hermano ante la Policía Nacional

Cámaras de seguridad registraron el asalto a un vendedor de relojes dentro de su vivienda. Según la denuncia, dos personas identificadas como Percy Nakasone y Mateo Nakasone ingresaron al inmueble, doparon y ataron a la víctima para sustraer mercadería valorizada en 150 mil soles. El agraviado cayó desde el segundo piso hacia la vía pública mientras los implicados escapaban con bolsas y maletas. Vecinos de la zona acudieron para auxiliar al joven sobre la acera.
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Un comerciante de relojes terminó gravemente herido tras saltar desde el segundo piso de su vivienda en el distrito limeño de Breña, en un intento desesperado por escapar de dos presuntos ladrones que lo habrían dopado, amordazado y esposado dentro de su propia casa. El hecho, denunciado por el hermano de la víctima, dejó un saldo de relojes valorizados en 150 mil soles sustraídos de la vivienda, entre piezas destinadas a la venta y otras pertenecientes a una colección privada.

Según el relato del familiar, el comerciante llegó hasta su casa, ubicada a pocas cuadras del lugar del ataque, desorientado y todavía con restos de cinta adhesiva y esposas en el cuerpo. Un vecino lo trasladó en motocicleta al notar que no podía expresarse con claridad. “Me han robado, alguien se metió en mi casa, están con arma”, repetía la víctima.

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Un comerciante de relojes sufre un robo de 150 mil soles tras ser dopado por un cliente en Breña
Un comerciante de relojes sufre un robo de 150 mil soles tras ser dopado por un cliente en Breña

Al ingresar a la vivienda del afectado, el hermano encontró las vitrinas vacías y los espacios donde se exhibían los productos completamente despojados. Faltaban alrededor de 20 relojes destinados a la venta, además de piezas adicionales de la colección personal del comerciante. Entre las marcas sustraídas figuran Orient, Seiko y Citizen.

Las cámaras de seguridad instaladas en el inmueble registraron el momento en que la víctima recibía con normalidad a dos visitantes: un joven conocido suyo y el padre de este. Minutos después, las mismas imágenes captaron a ambos sujetos cuando abandonaban la vivienda con bolsas en las manos, tras permanecer dentro del domicilio durante aproximadamente tres horas y media.

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Un comerciante de relojes sufre un robo de 150 mil soles tras ser dopado por un cliente en Breña
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El estado de salud de la víctima tras la caída

El hermano del comerciante relató que, según la evaluación médica recibida, la víctima estuvo cerca de morir a causa de la sustancia que le habrían suministrado. “Mi hermano, según el doctor, de milagro está vivo. Porque está tan drogado que con un poco más se moría de una sobredosis”, afirmó el denunciante.

Entre las evidencias puestas a disposición de la Policía Nacional figuran las esposas utilizadas para inmovilizar a la víctima, cintas adhesivas y un dispositivo de tipo táser. Estos elementos formarán parte de las diligencias que buscan reconstruir la secuencia del ataque y determinar la responsabilidad de los implicados en el hecho ocurrido en Breña.

Un comerciante de relojes sufre un robo de 150 mil soles tras ser dopado por un cliente en Breña
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Los señalamientos contra los presuntos responsables

El denunciante identificó a los sospechosos como Mateo Natsui Nakasone Cano y Pérez y Augusto Nakasone Eda, a quienes describió como padre e hijo. De acuerdo con su testimonio, el joven mantenía un vínculo de confianza con su hermano, pues además de ser su amigo, figuraba entre los clientes habituales que le compraban relojes. Las acusaciones, por el momento, permanecen pendientes de esclarecimiento por parte de las autoridades competentes.

Tras revisar las grabaciones y recabar información sobre el paradero de los señalados, el hermano de la víctima emprendió una búsqueda por cuenta propia. Llegó incluso hasta una vivienda en el distrito de Salamanca, donde los golpes en la puerta generaron el malestar inicial de los vecinos. Tras explicarles lo sucedido, algunos residentes se mostraron más receptivos, aunque el denunciante no logró que los presuntos responsables abandonaran el inmueble.

Un comerciante de relojes sufre un robo de 150 mil soles tras ser dopado por un cliente en Breña
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La recuperación del celular robado

El familiar también relató que inició una búsqueda independiente del teléfono celular sustraído durante el asalto. Con el apoyo de efectivos policiales, logró ingresar a un colegio cercano a la vivienda, donde finalmente encontró el dispositivo dentro de un tacho de basura.

La Policía Nacional del Perú realizó las primeras diligencias en torno al caso, que sería derivado a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para continuar con las pesquisas. “Y ahora lo único que pido es que se encuentren estas dos personas”, manifestó el denunciante, quien insistió en la urgencia de ubicar a los señalados ante el temor por la seguridad de su hermano, quien estuvo cerca de perder la vida tras el presunto dopaje y la caída desde el segundo piso de su vivienda.

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