Perú

Medalla de oro en Corea del Sur para la Universidad Nacional de Trujillo por tecnología que transforma desechos agrícolas en remedio ambiental

El galardón llegó desde el certamen KIWIE 2026 y ya cuenta con respaldo legal ante Indecopi. Detrás hay un equipo de cuatro investigadores y un proceso térmico poco convencional

Tres personas posan en un escenario frente a las banderas de Corea del Sur y Perú mientras la del centro sostiene una medalla y un diploma
Un representante de la Universidad Nacional de Trujillo exhibe la medalla de oro y el diploma obtenidos en el certamen internacional de innovación celebrado en Corea del Sur.
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La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) obtuvo la Medalla de Oro en el Korea International Women’s Invention Exposition 2026 (KIWIE 2026), certamen internacional realizado en Corea del Sur, gracias a una innovación tecnológica orientada a aprovechar residuos agrícolas para contribuir a la remediación del drenaje ácido de mina, una problemática ambiental vinculada a determinadas actividades de extracción minera.

El galardón distingue a la invención titulada “Método de remediación de drenaje ácido de mina utilizando biocarbón de zuro de maíz con doble activación térmica”, la cual plantea emplear el zuro de maíz —el residuo que queda tras retirar los granos de la mazorca— como materia prima para generar biocarbón a través de un proceso de doble activación térmica. Se trata de una propuesta de investigación aplicada que busca otorgar valor a un recurso agrícola y, al mismo tiempo, explorar nuevas alternativas para hacer frente a problemas ambientales derivados de la minería.

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Una medalla dorada con grabados lineales y una cinta de tela amarilla con texto impreso en negro descansan sobre un fondo blanco
La medalla de oro otorgada a la Universidad Nacional de Trujillo corresponde al certamen internacional de innovación realizado en Corea del Sur.

El equipo investigador es liderado por el Ing. Gary Farfán Chilicaus, docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la UNT, e integrado por los investigadores externos Gladys Licapa Redolfo, Bella Borja Asencio y Juan Rojas Idrogo. Este reconocimiento internacional pone de relieve las capacidades de investigación de la casa de estudios trujillana y su aporte al desarrollo de soluciones tecnológicas vinculadas con la sostenibilidad ambiental.

Al respecto, el rector de la UNT, Dr. Hermes Sifuentes Inostroza, destacó públicamente la relevancia de este logro para la institución académica. “Este reconocimiento internacional nos motiva a seguir fortaleciendo la investigación científica y la innovación tecnológica en nuestra universidad. Nos enorgullece que nuestros docentes investigadores desarrollen propuestas que aprovechan los recursos disponibles y buscan contribuir a la solución de problemas ambientales”, señaló la máxima autoridad universitaria.

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Tres personas posan en un escenario frente a las banderas de Corea del Sur y Perú mientras la del centro sostiene una medalla y un diploma
Un representante de la Universidad Nacional de Trujillo exhibe la medalla de oro y el diploma obtenidos en el certamen internacional de innovación celebrado en Corea del Sur.

La entrega del reconocimiento y el respaldo institucional

La ceremonia de entrega del reconocimiento internacional se llevó a cabo en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ubicada en Lima, con la participación directa del Ing. Gary Farfán Chilicaus, principal responsable del proyecto de investigación galardonado. El evento reunió a representantes de distintas casas de estudio del país vinculadas a procesos de innovación y protección de la propiedad intelectual.

También estuvo presente el Ing. Walter Cotrina Díaz, especialista en Propiedad Intelectual de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNT, quien cumplió un rol clave durante todo el proceso. Este especialista brindó asistencia técnica para evaluar la viabilidad de la solicitud de patente correspondiente y acompañó de cerca al equipo investigador durante toda su postulación al certamen internacional celebrado en Corea del Sur.

Certificado en inglés con membrete, texto centrado, lista de nombres, sello circular dorado y sello cuadrado rojo en la base
El diploma de la Exposición Internacional de Invenciones de Mujeres de Corea del Sur certifica el premio de oro otorgado a investigadores de la Universidad Nacional de Trujillo.

El respaldo legal de la innovación tecnológica

Cabe destacar que esta investigación, ya reconocida a nivel internacional, se encuentra formalmente registrada como patente de invención ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Este registro constituye un respaldo legal fundamental que protege la propiedad intelectual del equipo desarrollador y garantiza el reconocimiento formal de su aporte científico.

El proceso de patentamiento ante Indecopi representa, además, un paso estratégico para que la innovación pueda eventualmente trascender el ámbito académico y proyectarse hacia aplicaciones prácticas en la industria minera, un sector donde la gestión responsable de pasivos ambientales como el drenaje ácido continúa siendo un desafío técnico y ambiental de primer orden en el Perú.

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