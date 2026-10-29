Lima, Cusco, Ica, Arequipa y Puno destacan entre los destinos elegidos por turistas gastronómicos en Perú

Diversos platos tradicionales de la cocina peruana rodean un mapa topográfico del país para ilustrar la diversidad culinaria de sus regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gastronomía se convirtió en uno de los principales atractivos para los viajeros internacionales que eligen Perú como destino. La variedad de platos, las tradiciones culinarias y la oferta de restaurantes forman parte de las experiencias que buscan durante su estadía, más allá de los recorridos por los principales atractivos turísticos del país.

Las cifras sobre el comportamiento de estos visitantes muestran la importancia de la cocina peruana para el turismo receptivo: el 98% de los turistas extranjeros realiza visitas a restaurantes durante su paso por el territorio nacional. Además, las actividades vinculadas con la gastronomía incluyen recorridos por mercados, espacios donde pueden conocer productos locales y costumbres de distintas regiones.

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Este interés también representa un movimiento económico para el sector. El turista extranjero que viaja por motivos gastronómicos gasta, en promedio, US$1.146 durante su visita al Perú y permanece alrededor de 10 noches en el país. Estos indicadores permiten observar el peso de la oferta culinaria dentro de las decisiones de viaje y el consumo de los visitantes.

El interés internacional por la cocina peruana coincide con nuevos reconocimientos para Lima y sus restaurantes. En 2026, la capital figura entre los destinos gastronómicos destacados a nivel mundial, mientras que establecimientos locales también obtuvieron espacio en selecciones internacionales. Este escenario tendrá como próximos puntos de atención los encuentros vinculados con The 50 Best Restaurants 2026 y la feria Perú, Mucho Gusto Lima.

Restaurantes y mercados concentran las actividades gastronómicas de los turistas

Un cuarto de pollo a la brasa, papas fritas y ensalada se presenta en un plato rústico en una pollería peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restaurantes ocupan el primer lugar entre las actividades culinarias que realizan los visitantes extranjeros. El 98% de este grupo acude a establecimientos gastronómicos durante su estadía, una cifra que refleja la presencia de la comida dentro de la experiencia turística en Perú.

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La visita a mercados también forma parte de las preferencias de estos viajeros. Estos espacios permiten conocer la diversidad de ingredientes utilizados en la cocina nacional, además de encontrar productos característicos de cada zona. La experiencia gastronómica no queda limitada a los restaurantes, sino que también incluye el contacto con lugares vinculados con la comercialización de alimentos y las costumbres locales.

La oferta comprende distintas alternativas, desde preparaciones tradicionales hasta propuestas de restaurantes especializados. Los huariques también forman parte de los espacios asociados con la cocina peruana y representan otra opción para quienes buscan conocer las costumbres culinarias del país.

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Turistas gastronómicos gastan US$1.146 y permanecen 10 noches en Perú

El gasto promedio del turista extranjero interesado en la gastronomía alcanza los US$1.146 durante su visita al país. A este desembolso se suma una permanencia aproximada de 10 noches, periodo en el que puede distribuir sus actividades entre diferentes establecimientos y destinos turísticos.

La duración de estos viajes permite considerar la gastronomía como una actividad que acompaña distintas etapas de la estadía. Las visitas a restaurantes y mercados forman parte de las experiencias que realizan los viajeros durante su recorrido por el territorio peruano.

El gasto también refleja la capacidad de este segmento para generar consumo en los establecimientos gastronómicos. La actividad turística vinculada con la cocina comprende tanto a los restaurantes como a otros espacios relacionados con la oferta de alimentos y productos locales.

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Lima, Cusco, Ica, Arequipa y Puno figuran entre los destinos preferidos

La gastronomía peruana se representa mediante un plato de cebiche junto al mapa del país y tres símbolos de estrellas Michelin sobre las montañas de Machu Picchu. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preferencias geográficas de los turistas gastronómicos muestran una inclinación por ciudades de la costa y el sur peruano. Lima, Cusco, Ica, Arequipa y Puno aparecen entre los destinos elegidos por estos visitantes.

La capital concentra una oferta diversa de restaurantes y propuestas culinarias. Su presencia en el circuito gastronómico internacional también responde a los reconocimientos obtenidos por establecimientos locales y a la variedad de alternativas disponibles para los viajeros.

Cusco, por su parte, integra la ruta de los visitantes que buscan combinar experiencias turísticas y gastronómicas. Ica, Arequipa y Puno también forman parte de las preferencias de este segmento, con propuestas vinculadas con las particularidades culinarias de cada destino.

Esta distribución muestra que el interés por la cocina peruana no se limita a Lima. Los viajeros también incorporan otras ciudades a sus recorridos, lo que permite extender sus experiencias gastronómicas a diferentes regiones del país.

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El 64% de turistas gastronómicos viaja acompañado

La composición de los grupos de viaje también aporta información sobre el perfil de estos visitantes. El 33% de los turistas gastronómicos extranjeros llega al Perú en pareja, mientras que el 31% realiza el recorrido con amigos.

Ambos porcentajes representan una proporción importante de viajeros que comparten sus experiencias culinarias con otras personas. Las visitas a restaurantes y los recorridos por mercados forman parte de las actividades que pueden realizar durante sus desplazamientos.

El viaje en pareja ocupa el primer lugar entre las modalidades de compañía señaladas, seguido por los desplazamientos con amigos. En conjunto, ambos grupos representan el 64% de los turistas gastronómicos, según las cifras proporcionadas.

Lima refuerza su presencia en los rankings gastronómicos internacionales

El posicionamiento de la cocina peruana también encuentra respaldo en reconocimientos internacionales. Lima fue presentada como la primera ciudad del mundo para comer en 2026, de acuerdo con una clasificación de la revista Time Out.

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El listado consideró 20 destinos y evaluó aspectos como la calidad de los restaurantes, la diversidad culinaria, los precios y la experiencia gastronómica. La capital peruana superó a Bangkok y Ciudad de México.

Otro reconocimiento apareció en la Hot List 2026 de Condé Nast Traveller, que incluyó al restaurante limeño La Perlita entre las propuestas gastronómicas destacadas del mundo. El establecimiento sobresale por una carta que recupera preparaciones tradicionales peruanas mediante propuestas contemporáneas.