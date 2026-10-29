Muere ballena juvenil en playa de Arequipa tras más de 24 horas varada en la orilla sin lograr regresar al mar

Una ballena de aleta murió tras permanecer más de 24 horas varada en una playa de la provincia de Islay, Arequipa. Pobladores y pescadores locales intentaron devolver al cetáceo al mar, pero no lo lograron debido a su tamaño y peso. Fuente: TV Perú Noticias

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Una ballena de aleta de unos 16 metros murió tras permanecer varada más de 24 horas en una playa de la provincia de Islay, en Arequipa. El cetáceo falleció durante la madrugada, pese a los intentos de pescadores y vecinos por mantenerlo con vida y devolverlo al mar.

El animal fue hallado el miércoles en la zona del mirador Siberia, cerca de la playa La Motobomba, en el distrito de Deán Valdivia. Pobladores del sector alertaron sobre su presencia y realizaron maniobras para auxiliarlo, pero el tamaño y peso del ejemplar impidieron que pudiera ser movilizado.

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Especialistas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) evaluaron al cetáceo cuando aún permanecía con vida. Según se informó en un reporte de TV Perú Noticias, el ejemplar presentaba signos de desnutrición y deshidratación, condiciones que redujeron sus posibilidades de sobrevivir.

Especialistas con trajes de protección examinan a una ballena de aleta varada en la costa de la provincia de Islay, en Arequipa. (Foto: IMARPE)

Imarpe evaluó a la ballena cuando aún estaba con vida

Benjamín Zavaleta, personal del Imarpe, indicó que el ejemplar se encontraba en estado crítico. El especialista señaló que no se advirtieron inicialmente lesiones o señales de maltrato que permitieran vincular el varamiento con una intervención humana.

“Estos animalitos van a morir así de natural”, sostuvo Zavaleta al ser consultado sobre las opciones de rescate, debido al deterioro físico que presentaba la ballena. También precisó que se trataba de un ejemplar juvenil, aunque los análisis posteriores permitirían determinar con mayor exactitud sus características.

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El personal de Imarpe advirtió que el cetáceo presenta un avanzado estado de desnutrición y deshidratación, por lo que consideró que no podría sobrevivir. Además, pidió a los bañistas evitar acercarse o manipular al animal debido a la presencia de bacterias. (Crédito: FB/@CablevisionMollendo)

La causa del varamiento todavía debía ser establecida mediante una evaluación técnica. Entre las hipótesis preliminares mencionadas por el especialista figuraba la falta de alimento, en particular de anchoveta, una de las especies de las que se alimentan estos cetáceos.

Vecinos intentaron devolver al cetáceo al mar sin éxito

Durante las horas posteriores al hallazgo, pescadores, bañistas y residentes de la zona intentaron auxiliar a la ballena de aleta. Algunos le arrojaron agua sobre el cuerpo para evitar que se elevara su temperatura, mientras otros buscaron empujarla y retiraron arena alrededor del animal.

Sin embargo, las maniobras no lograron desplazar al cetáceo hacia el mar. El prolongado tiempo fuera del agua y su condición física complicaron la posibilidad de un rescate, según el reporte difundido desde la zona.

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Las autoridades recomendaron a la población no acercarse ni manipular al animal. El contacto podía representar un riesgo tanto para las personas como para el ejemplar, que se encontraba debilitado y expuesto a bacterias.

Un equipo de voluntarios y ciudadanos se esfuerza por mantener con vida a una ballena azul joven que ha varado en la costa de Arequipa, en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía (Perú). A pesar de los esfuerzos de la comunidad, la ayuda oficial aún no llega, creando incertidumbre sobre el destino del animal. | Canal N

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) señaló que el punto donde quedó varada la ballena estaba fuera de los límites del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, aunque próximo a esa área protegida.

Autoridades coordinaron el manejo del cuerpo en la playa

Ante la emergencia, la jefatura del santuario coordinó acciones con el Imarpe, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia.

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El Sernanp pidió mantener una distancia segura del ejemplar y evitar tocarlo, alimentarlo o intentar regresarlo al mar sin una evaluación especializada. La entidad remarcó que cualquier decisión debía considerar tanto el bienestar del animal como la seguridad de quienes permanecían en el lugar.

El varamiento de una ballena de estas dimensiones no es habitual en el litoral de Arequipa. Tras la muerte del cetáceo, las entidades competentes debían definir su disposición final para prevenir riesgos sanitarios durante la descomposición del cuerpo.