Papa León XIV en Perú: Minsa lanza alertas y recomendaciones para asistir a las actividades del santo padre

Una procesión de obispos y sacerdotes avanza frente a miles de fieles reunidos en la Base Aérea Las Palmas de Lima durante la misa del papa Francisco en 2018. en este mismo escenario, el pontífice León XIV presidirá la Homilía del 16 de noviembre de 2026. (Andina)

Guardar

Quienes acudan a las actividades del papa León XIV deberán prever agua, protección solar, medicamentos y ropa adecuada. El Ministerio de Salud (Minsa) difundió recomendaciones para la visita del papa León XIV ante las concentraciones previstas del 11 al 16 de noviembre de 2026 y el aumento de temperaturas asociado al Fenómeno El Niño en varias regiones del país.

Las indicaciones apuntan a reducir problemas de salud durante las horas de espera y en los recintos con mayor afluencia. Julio Warner Mijichich Loli, director general de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, pidió que cada asistente revise su condición antes de salir de casa.

PUBLICIDAD

Antes de salir, revise su estado de salud

El funcionario recomendó que las personas con enfermedades o tratamientos médicos lleven sus dosis para toda la jornada y respeten los horarios indicados. También planteó que quienes tengan fiebre, malestar u otros signos de enfermedad reconsideren su asistencia.

“Si usted el día que le tocó venir se siente mal, tiene fiebre o malestar, trate de meditar que tal vez no sea posible su participación”, precisó.

El consejo busca evitar que una persona con síntomas permanezca varias horas entre multitudes o se exponga al calor. Para los asistentes que sí acudan, el Minsa sugirió beber agua en cantidades pequeñas de forma frecuente y comer alimentos ligeros. La hidratación debe empezar antes de sentir sed, sobre todo durante las jornadas al aire libre.

PUBLICIDAD

Las recomendaciones incluyen prendas ligeras, de manga larga, con tejido cerrado y colores claros. Mijichich Loli señaló que esa elección puede reducir el contacto directo con la radiación ultravioleta y la acumulación de calor.

“El sol y las olas de calor nos están golpeando, pero lo más importante es no usar en esos días prendas de color oscuro”, explicó.

El uso de lentes y de protector solar forma parte de las medidas recomendadas. El representante del ministerio indicó que el producto debe ofrecer una protección mayor a 50 y aplicarse otra vez cada dos horas.

Los bebés menores de seis meses no deben usarlo, por lo que requieren ropa que cubra su piel y resguardo de la exposición directa.

El papa León XIV congregará a más de 1,2 millones de fieles en la misa de clausura en la base aérea Las Palmas en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mascotas no deben ir a espacios con aglomeraciones

El Minsa también pidió dejar a las mascotas en casa durante las actividades que concentren a miles de personas. El calor, el ruido, la falta de agua y la espera pueden afectar a los animales. “Les pido, por favor, que ustedes, como dueños de esta familia pequeña, también los cuiden”, señaló Mijichich Loli.

PUBLICIDAD

Las recomendaciones coinciden con una agenda que llevará al pontífice por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. El 11 de noviembre llegará a la Base Aeronaval del Callao a las 17:30 y luego participará en actividades oficiales. Al día siguiente tendrá encuentros en la Catedral de Lima y una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental, según el itinerario publicado por el Vaticano.

El recorrido continuará el 13 de noviembre en Chiclayo y Pimentel; el 14 incluirá Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. El 15, el papa visitará Saqsaywaman, en Cusco, y se trasladará a Pucallpa. La visita concluirá el 16 con una misa en la Base Aérea Las Palmas, antes de su partida desde el Callao hacia Roma a las 13:45 de ese lunes.

PUBLICIDAD