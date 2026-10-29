Perú

Juntos por la eternidad: exhiben la Pareja de Miraya, esculturas de un hombre y una mujer de alto estatus de la cultura Caral

Las esculturas, elaboradas en arcilla y fechadas entre 3000 y 1800 a.C., evidencian el papel de autoridad que ejercían las mujeres en esta civilización

Dos estatuillas antropomorfas de arcilla dentro de una vitrina de vidrio transparente sobre una base oscura
Una réplica de la Pareja de Miraya, esculturas de arcilla de la civilización Caral, se exhibe en la Sala de las Culturas Milenarias del Museo Metropolitano de Lima. (Agencia Andina)
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El Museo Metropolitano de Lima presentó una réplica de la Pareja de Miraya, dos esculturas que representan a personajes de alto estatus de la civilización Caral, con más de 5.000 años de historia. La presentación se realizó en el marco del 32.º aniversario del inicio de las investigaciones en dicha civilización, en colaboración con la Zona Arqueológica Caral y la Universidad de La Rioja, de España.

La ceremonia reunió a la teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales Castillo; al director de la Dirección de Medios Periodísticos (DMP), Félix Paz Quiroz; y a la arqueóloga Ruth Shady, quien asistió acompañada de su equipo de investigadores de la Zona Arqueológica Caral, informó Andina Noticias.

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Dos mujeres retiran una tela blanca frente a una vitrina con dos estatuillas antropomorfas en una sala de museo
Ruth Shady y Fabiola Morales presentan una réplica de las esculturas de la Pareja de Miraya de la civilización Caral en el Museo Metropolitano de Lima. (Agencia Andina)

Caral y el poder de las mujeres hace 5.000 años

Durante el acto, Shady ofreció una conferencia sobre el significado de las dos figuras, elaboradas en arcilla no cocida y fechadas entre 3000 y 1800 a.C. Según explicó, las estatuillas evidencian el papel de autoridad que ejercían las mujeres en la organización sociopolítica de Caral, en un periodo muy anterior a la llegada de los españoles al continente americano.

“Es importante conocer esta visión de la vida y las relaciones sociales de las antiguas sociedades, especialmente cuando todavía observamos limitaciones en las relaciones de género. La evidencia arqueológica nos permite aproximarnos a las formas en que hombres y mujeres participaron en la organización de sus sociedades”, afirmó Shady en declaraciones recogidas por la agencia estatal. La arqueóloga agregó que, cuando los conquistadores llegaron a América, consideraban débiles a los hombres que permitían que las mujeres ejercieran autoridad.

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Personas con teléfonos móviles y cámaras observan y fotografían dos figuras de arcilla dentro de una vitrina iluminada
Asistentes fotografían la réplica de la Pareja de Miraya durante su presentación en el Museo Metropolitano de Lima. (Agencia Andina)

Atuendo y gestos de poder

El investigador Pedro Novoa, integrante del equipo de la Zona Arqueológica Caral, detalló los elementos simbólicos de ambas figuras. Según explicó, la estatuilla masculina presenta una mirada de temor dirigida hacia la figura femenina, un gesto que, a su juicio, representaría el respeto hacia su autoridad.

“Algo que llamó mucho la atención fue la forma de su cabello. Si observamos, su peinado recuerda a la cruz andina o chakana, un símbolo geométrico de forma cuadrada y escalonada, con doce puntas. Mientras que la figura masculina lleva un tocado, orejeras y un collar, elementos que distinguen su investidura”, manifestó Novoa a Andina Noticias. La mujer luce, además, una vestimenta fina y dos collares, atributos que, según el investigador, confirman su alta posición social dentro de la civilización Caral.

Un grupo de personas posa alrededor de un pedestal con dos esculturas pequeñas dentro de una sala de museo
Autoridades municipales e investigadores presentan la réplica de las esculturas de la Pareja de Miraya en el Museo Metropolitano de Lima. (Agencia Andina)

Réplica junto a piezas milenarias

La Pareja de Miraya se exhibe en la Sala de las Culturas Milenarias del Museo Metropolitano de Lima, un espacio que también alberga representaciones de los soldados de terracota de China y una réplica de la máscara funeraria del faraón Tutankamón, una de las piezas más reconocidas del antiguo Egipto.

Para acceder a la sala, los visitantes deben pagar la entrada general al museo, que tiene un costo de S/ 4,00. El recinto atiende de martes a domingo, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., y permanece cerrado los lunes por mantenimiento.

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