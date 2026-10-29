Perú

Atacan a balazos un bus lleno de pasajeros en avenida Universitaria y dejan herido al chofer

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un vehículo con dos sujetos se acercó a la unidad. El conductor, de 51 años, fue llevado al hospital San José por lesiones causadas por esquirlas de vidrio

Un chofer de El Rápido resultó herido luego de que sujetos dispararan contra la unidad que conducía en la avenida Universitaria, en Cercado de Lima. La Policía halló cerca de 10 casquillos en la zona e inició las diligencias para identificar a los responsables. Fuente: Exitosa Noticias
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Un conductor de transporte público resultó herido luego de que desconocidos dispararan contra un bus que circulaba por la avenida Universitaria, en el cruce con la avenida Materiales, en el Cercado de Lima. El ataque ocurrió la tarde del miércoles 28 de octubre y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

La unidad fue atacada cuando avanzaba por su ruta y, según las imágenes difundidas, los ocupantes de un vehículo se acercaron al bus. El acompañante habría realizado varios disparos hacia la ventana del conductor.

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De acuerdo con información recogida por Exitosa Noticias, el chofer, de 51 años, fue trasladado al hospital San José luego de que esquirlas de vidrio cayeran sobre una de sus piernas. La condición del trabajador no fue confirmada oficialmente hasta el momento.

Un autobús rojo de transporte urbano junto a un acercamiento de una ventanilla con orificios y el cristal roto por proyectiles
Un autobús de transporte público presenta impactos de proyectil en una ventanilla tras un ataque armado en el cruce de las avenidas Materiales y Universitaria. (Composición: Infobae Perú)

Hallan cerca de 10 casquillos tras balacera contra bus de El Rápido

Las grabaciones muestran que el bus se detuvo tras el descenso de pasajeros. Instantes después, un vehículo con dos personas a bordo se aproximó a la unidad de transporte público.

El sujeto que viajaba como copiloto habría disparado hacia el lado del conductor. Durante la secuencia, el arma aparentemente presentó una falla, situación que permitió que el chofer se agachara para evitar otros impactos, según el reporte difundido por el medio radial.

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En la escena quedaron alrededor de 10 casquillos de bala, de acuerdo con la información preliminar. La Policía acordonó el cruce entre las avenidas Materiales y Universitaria para realizar las primeras diligencias.

Un autobús rojo de transporte urbano junto a un acercamiento de una ventanilla con orificios y el cristal roto por proyectiles
Un autobús de transporte público presenta impactos de proyectil en una ventanilla tras un ataque armado en el cruce de las avenidas Materiales y Universitaria. (Composción: Infobae Perú)

Chofer fue llevado a un hospital y la zona quedó restringida

Tras el ataque, el conductor fue atendido médicamente. Hasta ahora, se sabe que el chofer sufrió lesiones vinculadas a los fragmentos de vidrio desprendidos luego de los disparos. Tampoco se confirmó la existencia de otros heridos ni se difundió un parte médico oficial sobre su evolución.

La intervención quedó a cargo de la comisaría de Mirones Bajo, con apoyo de agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Cercado de Lima. Durante las diligencias, los policías restringieron el tránsito en la zona y desviaron a motociclistas y otros vehículos que circulaban por la vía auxiliar.

Las autoridades deberán identificar a los responsables del ataque y establecer si el conductor o la empresa de transporte habían recibido amenazas previas. Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que el caso esté vinculado con un presunto cobro de extorsión. El atentado ocurre en un contexto de ataques contra trabajadores del transporte público en Lima.

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