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Federico Coria y Nicolás Jarry, ex Top 50 y Top 20, se perfilan para recibir invitaciones al Challenger de Lima 2026

‘La Mojarra’ compartió una historia en su cuenta de Instagram que confirma su presencia en Miraflores; el chileno pidió la ‘Wild Card’, tal como ocurrió en sus dos últimos torneos

Federico Coria y Nicolás Jarry podrían decir presente en el Challenger de Lima 2026.
Federico Coria y Nicolás Jarry podrían decir presente en el Challenger de Lima 2026. Crédito: Difusión.
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El Challenger de Lima tendrá una sola edición en 2026, pero la lista de participantes aún puede sumar nombres con recorrido en el circuito. Federico Coria y Nicolás Jarry, dos tenistas que integraron el Top 100 del ranking de la ATP, se perfilan para competir en el Club Terrazas de Miraflores.

El torneo de categoría Challenger 75 se disputará sobre arcilla entre el 8 y el 15 de noviembre. Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli, ambos argentinos ubicados entre los 100 mejores del mundo, encabezan una nómina que ya cuenta con jugadores confirmados para el cuadro principal y la clasificación.

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Coria confirmó su presencia en Lima a través de una historia publicada en Instagram, donde incluyó al certamen peruano dentro de su calendario. Su aparición dependería de una de las invitaciones de la organización, dado que las listas de ingreso directo y de la fase previa ya fueron difundidas.

La posibilidad parece abierta porque quedan por conocerse los nombres de quienes recibirán las wild cards del torneo. La organización cuenta con cupos de invitación para completar el cuadro principal, una vía que permitiría al argentino evitar la fase clasificatoria y disputar directamente la primera ronda.

Federico Coria y Nicolás Jarry, dos tenistas con pasado reciente en el Top 100 ATP, podrían competir en el Challenger de Lima.
Federico Coria y Nicolás Jarry, dos tenistas con pasado reciente en el Top 100 ATP, podrían competir en el Challenger de Lima. Crédito: Captura X.

El periodista Jorge Valencia también informó que Jarry solicitó una invitación para llegar a Miraflores. El chileno recurrió al mismo mecanismo en los Challengers de Cali y Guayaquil, los dos certámenes que eligió para reiniciar su actividad tras una prolongada ausencia.

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La eventual presencia de ambos elevaría la atención sobre el torneo. Coria alcanzó el puesto 49 del ranking mundial en febrero de 2023, mientras que Jarry llegó a ubicarse en el casillero 16 en junio de 2024. Los dos atraviesan procesos de recuperación deportiva y de posiciones.

El presente de Federico Coria

El argentino de 34 años llega al posible compromiso en Lima después de una serie de resultados adversos. En el Challenger de Cali perdió en primera ronda ante el colombiano Nicolás Mejía, que se impuso por 7-6 (4) y 6-4 el 21 de octubre.

Esta semana, Coria compitió en Guayaquil gracias a su ranking protegido. El rosarino enfrentó a Camilo Ugo Carabelli, primer preclasificado del cuadro, y cayó por 7-5 y 6-2 en una hora y 39 minutos. Fue su segunda eliminación consecutiva en el debut.

Federico Coria Challenger Córdoba
Federico Coria alcanzó el #49 del mundo.

El tenista argentino acumula seis triunfos durante 2026 y ha visto afectada su continuidad por problemas físicos. Una operación en el codo derecho lo mantuvo fuera de competencia durante más de seis meses; luego, molestias abdominales y en el cuádriceps volvieron a condicionar su calendario.

Coria conquistó seis títulos Challenger y fue finalista de los torneos ATP de Bastad, en 2021, y Córdoba, en 2023. En caso de recibir la invitación, el torneo limeño le ofrecerá una nueva oportunidad para recuperar partidos y puntos en su superficie habitual.

Jarry regresó al circuito

Nicolás Jarry retomó la competencia en Cali después de seis meses de inactividad por una lesión en el codo derecho. El chileno volvió con un triunfo ante su compatriota Tomás Barrios, a quien derrotó por 6-4, 6-7 (3) y 6-2 en casi tres horas.

Su recorrido en Colombia terminó en la segunda ronda, tras perder frente al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida por 7-6 (5) y 6-4. Luego viajó a Ecuador con una wild card para competir en el Challenger de Guayaquil.

Nicolás Jarry estuvo fuera de competencia por seis meses. El chileno llegó a ser Top 20 ATP y alcanzó la final del Masters 1000 de Roma 2024. Archivo: EFE/ Ailen Díaz
Nicolás Jarry estuvo fuera de competencia por seis meses. El chileno llegó a ser Top 20 ATP y alcanzó la final del Masters 1000 de Roma 2024. Archivo: EFE/ Ailen Díaz

En su estreno ecuatoriano, Jarry cayó 6-1 y 6-3 ante el boliviano Hugo Dellien, tercer preclasificado. El chileno, actualmente fuera del Top 700, espera la respuesta de la organización limeña para conocer si accede al cuadro principal o deberá buscar un lugar desde la clasificación.

Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde adquirir boletos

Los boletos estarán disponibles en la página web de Ticketmaster. La preventa Visa estará vigente hasta el 31 de octubre. Las localidades se dividen en Oriente, Sur y Preferencial Sur, esta última con acceso al salón VIP.

De lunes a jueves

  • Oriente: S/ 76
  • Sur: S/ 98
  • Preferencial Sur: S/ 130

Viernes

  • Oriente: S/ 98
  • Sur: S/ 130
  • Preferencial Sur: S/ 173

Sábado

  • Oriente: S/ 108
  • Sur: S/ 152
  • Preferencial Sur: S/ 195

Domingo

  • Oriente: S/ 130
  • Sur: S/ 195
  • Preferencial Sur: S/ 238

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