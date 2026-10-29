Administrador de Melgar lanzó feroz crítica contra Universitario y Alianza Lima: “Dirigentes con declaraciones tibias”

Ricardo Bettocchi expuso duros comentarios sobre la falta de planificación de la Liga 1 del próximo año y arremetió contra las directivas de los clubes grandes. (Video: Daniel Rodríguez Hinojosa)

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Pese a que el 2026 todavía no llega a su fin, los clubes de Liga 1 ya comenzaron a proyectar la próxima temporada. La planificación toma en cuenta los cambios que impulsa la Federación Peruana de Fútbol sobre el cupo de extranjeros y el regreso de la bolsa de minutos, aunque todavía no se conocen los detalles de esas modificaciones.

Bajo esa premisa, el administrador de Melgar, Ricardo Bettocchi, cuestionó que la FPF y la organización, teniendo en cuenta que deben negociar incorporaciones, renovaciones y posibles salidas de futbolistas. “Aún no definen qué cupos de extranjeros quieren tener o qué bolsa de minutos van a poner, de qué edad o qué categoría. Es hacerlo de manera eficiente para que el club pueda tener predictibilidad a la hora de armar un plantel. Eso es lo que no entienden, que parece normal”, indicó en una reciente conferencia de prensa.

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El directivo ‘rojinegro’ remarcó que el calendario ya juega en contra de las instituciones. “Estamos 28 de octubre y ¿les parece normal que no sepamos absolutamente de ninguna forma cómo se arma un plantel? ¿Cuántos extranjeros tenemos que contratar?“, cuestionó, para luego plantear que los contratos de los jugadores no se resuelven en pocos días. Las negociaciones incluyen condiciones de salida, préstamos y plazos de vínculo que deben ajustarse a la normativa que finalmente apruebe la Federación.

Melgar usó sus siete cupos de extranjeros para esta temporada. - créditos: Melgar

El administrador de Melgar explicó que un club puede iniciar conversaciones en noviembre para contar con un futbolista a comienzos de enero. “¿Y cuántos años vamos a hacer el contrato? No tienen idea cómo se planifica un plantel”, apuntó.

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La demora, según advirtió, también puede trasladarse al terreno legal. Ricardo Bettocchi señaló que los registros de la plataforma COMET de la FPF no reflejan todos los compromisos comerciales que una institución puede asumir durante una renovación o una negociación contractual. “Mientras más se demoran, más te meten en problemas legales”, sostuvo. El dirigente consideró que, ante una modificación tardía, un club podría afrontar mayores costos para desvincularse de acuerdos que ya tenía encaminados.

“Acá está opinando gente en el directorio que ni siquiera tiene equipo en Primera y Segunda División y te quieren decir cómo hacer las cosas. Es una falta de respeto”, manifestó.

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Los argentinos Matías Sarue (director deportivo) y Nicolás Zuberman (scout) se sumaron a Melgar para planificar la temporada 2027. - créditos: Melgar

La dura crítica de Ricardo Bettocchi contra administradores de Universitario y Alianza Lima

Ahí fue cuando Ricardo Bettocchi lanzó duras críticas contra la dirigencia de la FPF, además de los administradores de Universitario de Deportes (Franco Velazco) y Alianza Lima (Alfredo Arosemena).

“Las mismas personas que hoy día están en la Federación y que dicen que tenemos que poner jugadores de menores, no ponían jugadores menores cuando manejaban los clubes. Y en las reuniones entre clubes decían que querían estar llenos de extranjeros, porque eso les permitía competir en torneos internacionales, y se oponían a la bolsa de minutos”, indicó en lo que sería una indirecta a Jean Ferrari y Manuel Barreto, exdirectivos de la ‘U’.

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“La convicción no es real, sino dependiendo de la posición que tienen. Hemos escuchado administradores o gerentes generales de otros clubes haciendo declaraciones que no pueden ser más tibias. De parte de Melgar nunca van a tener una declaración tibia. No puedo entender eso. Entonces por atrás te dicen ‘sí, no estamos de acuerdo’, y cuando salen a hablar son un cerro de tibieza. No funciona así”, añadió.

Administrador de Melgar lanzó feroz crítica contra Universitario y Alianza Lima.

Ricardo Bettochi sobre la solución para el cupo de extranjeros en la Liga 1

Frente a la falta de definiciones, Ricardo Bettocchi planteó una alternativa para modificar el límite de extranjeros sin alterar de forma abrupta la planificación de los clubes. “Estamos en un círculo en el que, en las últimas fechas, se quieren hacer cosas por abajo de la mesa, pero esto se viene hablando todo el tiempo y se quiere inventar la pólvora. En el fútbol, la pólvora está inventada”, acotó.

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El administrador de Melgar puso de ejemplo lo ocurrido en el fútbol brasileño: “Con la anticipación de decirlo en mayo, dijeron ‘vamos bajar uno por año, escalonadamente, hasta que lleguemos a la meta’”.