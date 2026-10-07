Perú Deportes

Melgar sorprende antes de enfrentar a Universitario: refuerza su área deportiva con un campeón de la Copa Sudamericana

El club arequipeño anunció la incorporación de Matías Sarue como nuevo Director Deportivo, luego de su paso por Lanús y otros equipos de Sudamérica

Matías Sarue formó parte de procesos deportivos de Lanús que alcanzaron importantes instancias de competencias internacionales.
Matías Sarue formó parte de procesos deportivos de Lanús que alcanzaron importantes instancias de competencias internacionales.
Guardar

Melgar continúa fortaleciendo su estructura institucional y anunció una nueva incorporación para su área deportiva en la previa del duelo contra Universitario de Deportes. El club arequipeño confirmó la llegada de Matías Sarue, quien asumirá el cargo de Director Deportivo y se incorporará al proyecto rojinegro con una trayectoria vinculada al scouting, análisis y planificación en diferentes equipos de Sudamérica.

El argentino llega procedente de Lanús, institución en la que trabajó durante los últimos cuatro años como jefe de Scouting. En ese periodo formó parte de procesos que llevaron al conjunto ‘granate’ a disputar importantes competencias internacionales y alcanzar instancias decisivas.

PUBLICIDAD

“¡Bienvenido al dominó, Matías! Como parte del fortalecimiento institucional del club, le damos la bienvenida a Matías Sarue, quien se suma a la familia rojinegra como Director Deportivo”, anunció Melgar a través de sus redes sociales.

La institución arequipeña también destacó los logros alcanzados por Sarue durante su paso por el fútbol argentino. “En sus cuatro años en Lanús, Matías fue parte de procesos que alcanzaron la Recopa Sudamericana 2026, la Copa Sudamericana 2025 y las semifinales de la Copa Sudamericana 2024”, señaló el club en su presentación.

Ahora, el profesional argentino asumirá un nuevo desafío en el fútbol peruano, donde tendrá a su cargo la dirección del área deportiva de Melgar y buscará trasladar los conocimientos adquiridos en sus anteriores experiencias a la planificación del cuadro arequipeño.

PUBLICIDAD

Melgar le dio la bienvenida a Matías Sarue a su área deportiva.
Melgar le dio la bienvenida a Matías Sarue a su área deportiva. Crédito: Prensa club

Experiencia junto a Gabriel Heinze

El nuevo Director Deportivo de Melgar también cuenta con recorrido dentro de cuerpos técnicos. Durante su trayectoria, Matías Sarue trabajó junto a Gabriel Heinze como analista y scout. Además, el club arequipeño también resaltó que el argentino pasó por distintas áreas en otras instituciones en las que amplió sus conocimientos sobre el funcionamiento y la planificación de un equipo profesional.

“También fue parte del comando técnico de Gabriel Heinze como analista y scout, así como en diferentes posiciones en Argentinos Juniors, Santamarina de Tandil, Ñublense y Palestino. ¡A rugir, Matías!“, culminó el anuncio.

Esta experiencia en distintos clubes sudamericanos será ahora parte de las herramientas que tendrá a disposición en su nuevo cargo con el cuadro arequipeño.

¿Qué viene para Melgar?

La llegada de Matías Sarue se da en un momento importante para Melgar, que continúa compitiendo por los primeros lugares del Torneo Clausura 2026. El cuadro arequipeño tendrá ahora una exigente prueba fuera de casa frente a Universitario, en un duelo que puede ser importante para sus aspiraciones en el campeonato.

El conjunto ‘rojinegro’ visitará a la ‘U’ este sábado 10 de octubre por la fecha 11 del Clausura. El encuentro se disputará desde las 19:00 horas en el Estadio Monumental U Marathon, en Ate, de acuerdo a la programación oficial.

Universitario y Melgar volverán a enfrentarse por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.
Universitario y Melgar volverán a enfrentarse por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Melgar afrontará este compromiso después de empatar 1-1 ante Sport Boys en Arequipa. Con ese resultado, el equipo ‘dominó’ sumó una unidad y buscará volver al triunfo para mantenerse cerca de los puestos de vanguardia.

Por su parte, Universitario llegará al enfrentamiento con la intención de recuperarse luego de la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco. El conjunto ‘crema’ intentará aprovechar su condición de local para volver a sumar en el campeonato.

Más allá del resultado inmediato, Melgar ya empezó a trabajar en una estructura deportiva con una nueva figura al frente. Matías Sarue tendrá desde ahora la misión de aportar su experiencia en scouting y planificación para acompañar el crecimiento institucional del club y participar en las decisiones deportivas de la institución rojinegra.

Temas Relacionados

MelgarMatías SarueUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Circolo presenta a su plantel HOY: horario, canal TV y rival del amistoso por la Noche Circolense 2026

El equipo dirigido por Marcos Blanco realizará su presentación oficial en el coliseo del Circolo Sportivo Italiano, ubicado en Pueblo Libre. Conoce todos los detalles

Circolo presenta a su plantel HOY: horario, canal TV y rival del amistoso por la Noche Circolense 2026

Eddie Fleischman critica a Agustín Lozano y pide su salida tras malos resultados de Perú: “Destruyó e ignoró lo logrado con Ricardo Gareca”

El periodista deportivo apuntó contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol luego de la derrota ante Colombia por fecha FIFA 2026

Eddie Fleischman critica a Agustín Lozano y pide su salida tras malos resultados de Perú: “Destruyó e ignoró lo logrado con Ricardo Gareca”

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ intentará dar el primer golpe en Maracaibo contra el elenco ‘sureño’ en el torneo internacional. Sigue las incidencias del compromiso

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Diego Rebagliati fulminó a Perú tras derrota con Colombia por fecha FIFA: “Está lejísimo de ser una selección mundialista”

El comentarista analizó la gira de la ‘blanquirroja’ en Norteamérica y puntualizó las deficiencias futbolísticas del equipo del Mano Menezes: “Un panorama bastante desolador”

Diego Rebagliati fulminó a Perú tras derrota con Colombia por fecha FIFA: “Está lejísimo de ser una selección mundialista”

DT de Colombia reveló charla con Mano Menezes y dio cruda opinión de la selección peruana: “Tiene poco recambio”

Néstor Lorenzo brindó declaraciones tras el triunfo ‘cafetero’ sobre la ‘bicolor’ en Miami y expresó su sentir para una mejora del balompié nacional

DT de Colombia reveló charla con Mano Menezes y dio cruda opinión de la selección peruana: “Tiene poco recambio”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vicepresidente Luis Galarreta espera que el Senado “mejore la propuesta” de delegación de facultades aprobada por Diputados

Vicepresidente Luis Galarreta espera que el Senado “mejore la propuesta” de delegación de facultades aprobada por Diputados

César Astudillo tras aprobación parcial de facultades: “Vamos a seguir trabajando con las leyes que nos den”

Facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño: Estas son las 20 submaterias aprobadas por la Cámara de Diputados

Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades legislativas a gobierno de Keiko Fujimori en seguridad y Fenómeno El Niño

Partido de César Acuña se resiste a morir y anuncia que hará “todos los esfuerzos” para lograr reinscripción

ENTRETENIMIENTO

Caos a horas del concierto de BTS en Lima: revendedores de colas desatan molestias de los fanáticos

Caos a horas del concierto de BTS en Lima: revendedores de colas desatan molestias de los fanáticos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 6 de octubre en el Estadio San Marcos

Buses gratuitos para el final de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos: rutas y paraderos disponibles

Entradas liberadas para BTS se agotaron en horas y tendrán 3 conciertos sold out en Lima

BTS en Lima: asistentes con entradas Soundcheck ya ingresan al Estadio San Marcos

DEPORTES

Circolo presenta a su plantel HOY: horario, canal TV y rival del amistoso por la Noche Circolense 2026

Circolo presenta a su plantel HOY: horario, canal TV y rival del amistoso por la Noche Circolense 2026

Eddie Fleischman critica a Agustín Lozano y pide su salida tras malos resultados de Perú: “Destruyó e ignoró lo logrado con Ricardo Gareca”

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Diego Rebagliati fulminó a Perú tras derrota con Colombia por fecha FIFA: “Está lejísimo de ser una selección mundialista”

DT de Colombia reveló charla con Mano Menezes y dio cruda opinión de la selección peruana: “Tiene poco recambio”