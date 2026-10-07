Melgar sorprende antes de enfrentar a Universitario: refuerza su área deportiva con un campeón de la Copa Sudamericana

Matías Sarue formó parte de procesos deportivos de Lanús que alcanzaron importantes instancias de competencias internacionales.

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Melgar continúa fortaleciendo su estructura institucional y anunció una nueva incorporación para su área deportiva en la previa del duelo contra Universitario de Deportes. El club arequipeño confirmó la llegada de Matías Sarue, quien asumirá el cargo de Director Deportivo y se incorporará al proyecto rojinegro con una trayectoria vinculada al scouting, análisis y planificación en diferentes equipos de Sudamérica.

El argentino llega procedente de Lanús, institución en la que trabajó durante los últimos cuatro años como jefe de Scouting. En ese periodo formó parte de procesos que llevaron al conjunto ‘granate’ a disputar importantes competencias internacionales y alcanzar instancias decisivas.

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“¡Bienvenido al dominó, Matías! Como parte del fortalecimiento institucional del club, le damos la bienvenida a Matías Sarue, quien se suma a la familia rojinegra como Director Deportivo”, anunció Melgar a través de sus redes sociales.

La institución arequipeña también destacó los logros alcanzados por Sarue durante su paso por el fútbol argentino. “En sus cuatro años en Lanús, Matías fue parte de procesos que alcanzaron la Recopa Sudamericana 2026, la Copa Sudamericana 2025 y las semifinales de la Copa Sudamericana 2024”, señaló el club en su presentación.

Ahora, el profesional argentino asumirá un nuevo desafío en el fútbol peruano, donde tendrá a su cargo la dirección del área deportiva de Melgar y buscará trasladar los conocimientos adquiridos en sus anteriores experiencias a la planificación del cuadro arequipeño.

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Melgar le dio la bienvenida a Matías Sarue a su área deportiva. Crédito: Prensa club

Experiencia junto a Gabriel Heinze

El nuevo Director Deportivo de Melgar también cuenta con recorrido dentro de cuerpos técnicos. Durante su trayectoria, Matías Sarue trabajó junto a Gabriel Heinze como analista y scout. Además, el club arequipeño también resaltó que el argentino pasó por distintas áreas en otras instituciones en las que amplió sus conocimientos sobre el funcionamiento y la planificación de un equipo profesional.

“También fue parte del comando técnico de Gabriel Heinze como analista y scout, así como en diferentes posiciones en Argentinos Juniors, Santamarina de Tandil, Ñublense y Palestino. ¡A rugir, Matías!“, culminó el anuncio.

Esta experiencia en distintos clubes sudamericanos será ahora parte de las herramientas que tendrá a disposición en su nuevo cargo con el cuadro arequipeño.

¿Qué viene para Melgar?

La llegada de Matías Sarue se da en un momento importante para Melgar, que continúa compitiendo por los primeros lugares del Torneo Clausura 2026. El cuadro arequipeño tendrá ahora una exigente prueba fuera de casa frente a Universitario, en un duelo que puede ser importante para sus aspiraciones en el campeonato.

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El conjunto ‘rojinegro’ visitará a la ‘U’ este sábado 10 de octubre por la fecha 11 del Clausura. El encuentro se disputará desde las 19:00 horas en el Estadio Monumental U Marathon, en Ate, de acuerdo a la programación oficial.

Universitario y Melgar volverán a enfrentarse por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Melgar afrontará este compromiso después de empatar 1-1 ante Sport Boys en Arequipa. Con ese resultado, el equipo ‘dominó’ sumó una unidad y buscará volver al triunfo para mantenerse cerca de los puestos de vanguardia.

Por su parte, Universitario llegará al enfrentamiento con la intención de recuperarse luego de la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco. El conjunto ‘crema’ intentará aprovechar su condición de local para volver a sumar en el campeonato.

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Más allá del resultado inmediato, Melgar ya empezó a trabajar en una estructura deportiva con una nueva figura al frente. Matías Sarue tendrá desde ahora la misión de aportar su experiencia en scouting y planificación para acompañar el crecimiento institucional del club y participar en las decisiones deportivas de la institución rojinegra.