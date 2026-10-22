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La contundente opinión de Eddie Fleischman sobre las ‘cláusulas de miedo’ en la Liga 1 2026: “Debería darles vergüenza”

El periodista deportivo arremetió sin filtros contra las cláusulas contractuales que impiden a futbolistas cedidos enfrentar a sus clubes de origen, una práctica que se repite en la Liga 1 y que volvió a encender el debate en el fútbol peruano

El periodista califica de cobardía las restricciones a cedidos y sostiene que los clubes propietarios deben permitirles brillar incluso ante sus antiguos equipos para elevar su cotización en partidos de alta exposición (X: Juego Cruzado)
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El debate sobre las denominadas ‘cláusulas de miedo’ volvió a tomar temperatura en el fútbol peruano. En el programa Juego Cruzado, el periodista deportivo Eddie Fleischman disparó con munición gruesa contra esta práctica contractual, que restringe a los jugadores cedidos a préstamo de disputar partidos frente al club propietario de su ficha.

Dos casos recientes en el Torneo Clausura 2026 pusieron el tema en el centro de la escena: el enfrentamiento entre Sport Boys y FBC Melgar en setiembre, y el choque entre Juan Pablo II y Universitario de Deportes de este fin de semana, ambos atravesados por penalidades económicas y decisiones directivas que generaron polémica.

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Fleischman no se guardó nada: “Me daría vergüenza pertenecer a una directiva así”

Eddie Fleischman – Universitario de Deportes – Juan Pablo II – Sport Boys – FBC Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 21 octubre
Eddie Fleischman cuestionó duramente las cláusulas que impiden a los futbolistas cedidos enfrentar a sus clubes de origen. El periodista calificó esta práctica como una muestra de cobardía y criticó a las dirigencias que la aplican (X: Juego Cruzado)

El comunicador no buscó matices. Para Fleischman, incluir en un contrato de préstamo una cláusula que prohíba al futbolista actuar ante su equipo de origen no es una medida estratégica ni un resguardo razonable: es, en sus propias palabras, un acto de cobardía institucional.

“Me parece una cobardía. Me daría vergüenza pertenecer a una directiva que pide algo así”, afirmó en el programa. Y fue más lejos: “No sean cagones con esas cláusulas. Eso es una cobardía, debería darles vergüenza. Esa es mi posición sobre el tema”.

Su argumento central apunta a la lógica misma del préstamo deportivo. Según Fleischman, cuando un club cede a un futbolista, el objetivo debería ser que ese jugador rinda al máximo, se luzca y eleve su valor de mercado, sin importar el rival que tenga enfrente. “Si yo presto a un jugador, le voy a decir: ‘Escúchame, rómpela, porque el próximo año tu lugar está acá. Te estoy prestando porque acá estás teniendo un presente que no te permite jugar. Anda donde vas a jugar, rómpela y bien acá. ¿Puedo jugar contra ti? Escúchame, gánanos. No eres mi jugador’”, señaló el periodista, reproduciendo el mensaje que él le daría a un cedido.

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Cuando uno de sus interlocutores intentó matizar la postura señalando que el club receptor suele ser quien financia el salario del futbolista y que resultaría perjudicial que ese mismo jugador los elimine de un torneo decisivo, Fleischman no cedió terreno. “Tu cotización de un jugador mío subió cinco veces”, replicó, aludiendo al beneficio que representa para el club propietario ver a su activo brillar en un partido de alta exposición.

El periodista también extendió su crítica más allá de las cláusulas de préstamo y las equiparó con otras prácticas restrictivas del fútbol local, como las condiciones de uso de canchas. “Una cobardía, igual que lo de las canchas. Este juega, el otro no juega, uno en el Mansiche, el otro no. ¡Cobardía!”, sentenció.

El antecedente: Sport Boys pagó USD 45,000 para enfrentar a Melgar con sus cedidos

Eddie Fleischman – Universitario de Deportes – Juan Pablo II – Sport Boys – FBC Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 21 octubre
En la visita a Arequipa por el Clausura, Sport Boys tuvo que pagar para contar con tres jugadores pertenecientes a FBC Melgar. La operación costó USD 45,000, mientras que Percy Liza quedó fuera por una lesión. (Sport Boys)

El primer caso concreto que ilustra el fenómeno se produjo en setiembre de 2026, durante la fecha 10 del Torneo Clausura. Sport Boys viajó a Arequipa para medirse ante FBC Melgar con un problema administrativo de fondo: cuatro de sus futbolistas pertenecían precisamente al elenco rojinegro, lo que activaba las cláusulas de restricción pactadas en cada contrato de cesión. El costo para habilitar a cada uno de ellos ascendía a USD 15,000.

La dirigencia rosada tomó una decisión: desembolsar el monto correspondiente a tres de los cuatro involucrados. Pablo Erustes, Mathías Llontop y Emilio Saba quedaron habilitados tras el pago total de USD 45,000. El cuarto caso, el de Percy Liza, no requirió ningún trámite económico porque el futbolista no estaba en condiciones físicas de jugar: una lesión lo dejó fuera de la convocatoria y no viajó con el plantel.

El partido terminó 1-1, un resultado que no definió la suerte de ninguno de los dos equipos pero que dejó en evidencia que la práctica de pagar penalidades para recuperar cedidos ya forma parte de la operatoria habitual de los clubes en el fútbol peruano.

Juan Pablo II enfrentará a Universitario con dos bajas titulares

Eddie Fleischman – Universitario de Deportes – Juan Pablo II – Sport Boys – FBC Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 21 octubre
Álvaro Rojas y Paolo Reyna no pudieron jugar ante Universitario debido a las restricciones vinculadas a sus préstamos desde el club crema. Juan Pablo II no asumió el costo de aproximadamente USD 50,000 y afrontó el partido con ambas ausencias (Juan Pablo II)

El segundo episodio, más reciente y de mayor repercusión pública, involucra al club de Chongoyape. De cara a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, Juan Pablo II debe visitar el Estadio Monumental para enfrentar a Universitario de Deportes. El inconveniente: dos de sus futbolistas titulares indiscutidos, Álvaro Rojas y Paolo Reyna, pertenecen al cuadro crema. La penalidad fijada para habilitar a cada uno de ellos rondaba los USD 25,000, lo que implicaba un desembolso conjunto de aproximadamente USD 50,000.

A diferencia de Sport Boys, la institución norteña optó por no asumir ese costo. La consecuencia directa fue que el técnico Jorge Araujo perdió a dos piezas fundamentales de su esquema para uno de los partidos más exigentes de su calendario. Rojas y Reyna quedaron descartados para el encuentro ante el líder del torneo.

Fleischman, al referirse específicamente a este caso, añadió un elemento que, a su juicio, agrava aún más la situación: “La cláusula de Juan Pablo II no tiene ni siquiera la posibilidad de pago”. Es decir, a diferencia de otros contratos donde el equipo receptor puede optar por abonar la penalidad para contar con el jugador, en este caso la restricción sería absoluta en alguno de los términos originalmente pactados, lo que el periodista calificó directamente como “mediocridad dirigencial”.

Vale aclarar que no todos los futbolistas con pasado en Universitario que integran el plantel de Juan Pablo II quedaron afectados. El lateral Hugo Ancajima, quien también vistió la camiseta crema, sí estuvo disponible para el partido sin restricción alguna, dado que su llegada al equipo de Chongoyape se concretó como jugador libre, tras rescindir su vínculo contractual previo con el club de Ate, lo que lo exime de cualquier cláusula de cesión.

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